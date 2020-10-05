 ألمانيا .. التحقيق مع 6 شرطيين بشبهة العنف المؤدي للموت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.10.2020

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أخبار

ألمانيا .. التحقيق مع 6 شرطيين بشبهة العنف المؤدي للموت

توفي رجل يبلغ من العمر 54 عاما بعد تدخل للشرطة في مدينة لايشلينغن الصغيرة القريبة من كولونيا غربي ألمانيا. وعلى إثر ذلك يحقق المدعي العام ضد ستة من رجال الشرطة بشبهة الاعتداء الجسدي المفضي إلى الموت.

صورة رمزية لحملة للشرطة في ولاية شمال الراين ويستفاليا

الادعاء العام يحقق مع ستة من رجال شرطة ألمان يشتبه في استخدامهم للقوة المفرطة في حق رجل فارق الحياة.

ذكر الادعاء العام في مدينة كولونيا الثلاثاء (السادس من اكتوبر/ تشرين الأول 2020) أنه فتح تحقيقا ضد 6 من رجال الشرطة بعد عملية للشرطة أدت إلى وفاة رجل يبلغ من العمر 54 عاما.

مختارات

تتزايد كل يوم حالات الاشتباه في وجود عناصر يمينية متطرفة في صفوف الشرطة الألمانية. وقدم وزير الداخلية زيهوفر تقييما غير مسبوق للوضع في الأجهزة الأمنية. ويتزامن ذلك مع وقف شرطي عن العمل بسبب تصريحات يمينية متطرفة.

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى محاربة شبكات اليمين المتطرف في البلاد "بمزيد من الحزم"، مؤكدا بأنه "لا يجب التسامح مع أعداء الحرية والديمقراطية.. وبذل كافة الجهود للكشف عن شبكات اليمين المتطرف أينما وجدت".

وتجري متابعة رجال الشرطة الستة بشبهة استخدام العنف المفضي إلى الموت، بعدما تبين من خلال التشريح أن السكتة القلبية التي كانت سببا في وفاة الرجل جاءت نتيجة تثبيت الرجل على الأرض من طرف رجال الشرطة أثناء تدخلهم لفض نزاع عائلي فجر يوم الاثنين في بلدة لايشلينغن القريبة من مدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وبعد وصول الشرطة صباح يوم أمس الاثنين لمكان النزاع العائلي، وجد رجال الشرطة الرجل الذي كان يمارس سابقا إحدى رياضات فنون القتال جاثما على شقيقته ماسكا بخناقها، حسب رواية الشرطة والادعاء العام. وهو الأمر الذي تطلب تدخل عناصر الشرطة واقتياده خارج الشقة، حيث أبدى مقاومة كبيرة استدعت تثبيته على الأرض في وضعية استلقاء على الصدر.

ورغم محاولات الإنعاش، فارق الرجل الحياة في عين المكان، كما تم في حينه إخضاع شقيقة الرجل البالغة من العمر 44 عاما لكشف على يد طبيب شرعي، وقد تبين أنها كانت في خطر شديد لوقت قصير بسبب العنف الممارس عليها من طرف شقيقها. بعد ذلك تم اصطحابها إلى المستشفى الذي غادرته بعد تلقيها للعلاجات اللازمة.

ع.ش/ص.ش (د ب أ)

  • Schießerei am Landgericht in Frankfurt

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    سجلت في العام الماضي مليون و 330 ألف عملية إجرامية في ألمانيا، وبزيادة قليلة عن 2014. وشكلت السرقات نحو 21 بالمائة منها ووصلت نسبة جرائم "إلحاق إضرار بأملاك الغير" إلى 9 بالمائة و"الاعتداءات الجسدية" إلى 8.4 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة "الاعتداءات الجنسية" 0.7 بالمائة.

  • Symbolbild Autodieb

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    حلت مدينة لايبتسيغ، التي يبلغ عدد سكانها 544 ألف شخص، في المركز العاشر في القائمة، حيث وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13520 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو المعيار المعتمد في الإحصائيات الرسمية لمعدلات الجريمة للمقارنة بين مدينة وأخرى.

  • Deutschland Polizei Festnahme in Alsdorf bei Aachen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تقع مدينة آخن غرب ألمانيا وقرب الحدود البلجيكية الهولندية وكانت في المركز التاسع في القائمة. وتشتهر آخن التي يقطنها 243 ألف شخص بأنها تضم أفضل جامعة تقنية في ألمانيا، لكن معدلات الجريمة فيها ارتفعت بنسبة 6.5 بالمائة عن عام 2014 لتصل إلى 13660 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Das Kontroll- und Streifenboot BP 64 Börde der Bundespolizei

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    أما دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت في المركز السابع في قائمة اخطر المدن في ألمانيا. ويبلغ عدد سكان المدينة 604 ألف شخص.

  • Deutschland Polizei in Bremen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    بريمن، كما هامبورغ، مدينة وولاية في نفس الوقت، ويسكنها 551 ألف شخص ووصلت معدلات الجريمة فيها في العام الماضي إلى 13951 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Abschiebung nach Tunesien

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هاله / ساله تقع في ولاية ساكسونيا أنهالت وتعد من المدن الفقيرة في ألمانيا حسب الإحصائيات الرسمية المعتمدة على نسبة تحصيل الضرائب. ويبلغ عدد سكان المدينة 232 ألف شخص وتقبع في المركز الخامس في قائمة اخطر المدن في ألمانيا.

  • Deutschland Köln Polizei Vorbereitung Demonstrationen Pegida Gegendemonstranten Vorbereitungen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تشتهر مدينة كولونيا بالكاتدرائية الكبيرة "دوم" وبالكرنفال الأكبر في أوروبا وبالكثير من الفعاليات الثقافية وتعد مركزا لوسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، وهي المدينة الرابعة في ألمانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وهي رابع أخطر مدينة من حيث معدل الجرائم. ووصلت معدلات الجريمة فيها إلى 14857 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Kriminalität Sprengung von Geldautomaten

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland GSG 9

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.

  • Deutschland Flughafen Frankfurt am Main verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري


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