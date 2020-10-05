ألمانيا .. التحقيق مع 6 شرطيين بشبهة العنف المؤدي للموت

ذكر الادعاء العام في مدينة كولونيا الثلاثاء (السادس من اكتوبر/ تشرين الأول 2020) أنه فتح تحقيقا ضد 6 من رجال الشرطة بعد عملية للشرطة أدت إلى وفاة رجل يبلغ من العمر 54 عاما.

وتجري متابعة رجال الشرطة الستة بشبهة استخدام العنف المفضي إلى الموت، بعدما تبين من خلال التشريح أن السكتة القلبية التي كانت سببا في وفاة الرجل جاءت نتيجة تثبيت الرجل على الأرض من طرف رجال الشرطة أثناء تدخلهم لفض نزاع عائلي فجر يوم الاثنين في بلدة لايشلينغن القريبة من مدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وبعد وصول الشرطة صباح يوم أمس الاثنين لمكان النزاع العائلي، وجد رجال الشرطة الرجل الذي كان يمارس سابقا إحدى رياضات فنون القتال جاثما على شقيقته ماسكا بخناقها، حسب رواية الشرطة والادعاء العام. وهو الأمر الذي تطلب تدخل عناصر الشرطة واقتياده خارج الشقة، حيث أبدى مقاومة كبيرة استدعت تثبيته على الأرض في وضعية استلقاء على الصدر.

ورغم محاولات الإنعاش، فارق الرجل الحياة في عين المكان، كما تم في حينه إخضاع شقيقة الرجل البالغة من العمر 44 عاما لكشف على يد طبيب شرعي، وقد تبين أنها كانت في خطر شديد لوقت قصير بسبب العنف الممارس عليها من طرف شقيقها. بعد ذلك تم اصطحابها إلى المستشفى الذي غادرته بعد تلقيها للعلاجات اللازمة.

ع.ش/ص.ش (د ب أ)