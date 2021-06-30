 ألمانيا- التحقيقات في هجوم فورتسبورغ وخطر الإسلامويين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.07.2021

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سياسة واقتصاد

ألمانيا- التحقيقات في هجوم فورتسبورغ وخطر الإسلامويين

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الصومالي الذي هاجم المارة بسكين في فورتسبورغ متطرفًا دينياً أم لا. ولكن مع ذلك، فإن تصرفه يوجه انتباهنا إلى ظاهرة عنف لم يتم التركيز عليها مؤخرا.

زهور وشموع في موقع سقوط ضحايا الهجوم بسكين في فورتسبورغ (25/6/2021)

نفذ شاب صومالي (24 عاما) هجوما بسكين على المارة في مدينة فورتسبورغ الألمانية فقتل ثلاثة أشخاص وما زالت دوافع الهجوم مجهولة مع وجود إشارات إلى "التطرف الإسلاموي".

ثلاثة قتلى وسبعة جرحى، خمسة منهم في خطر. الهجوم الذي شنه في فورتسبورغ بولاية بافاريا طالب لجوء صومالي، مرفوض طلب لجوئه، يعيد ذكريات الهجوم الذي شنه الإسلاموي أنيس عامري على سوق عيد الميلاد في برلين في ديسمبر/ كانون الأول 2016. في ذلك الهجوم، توفي 12 شخصا وأصيب أكثر من 60 آخرين. ومع ذلك، يجب توخي الحذر، عندما يتعلق الأمر بتصنيف الجريمة التي وقعت في المدينة البافارية، لأن التحقيق ما يزال مستمرا. الشيء الوحيد المؤكد حتى الآن هو أن الرجل الذي طعن ضحاياه بسكين كان يتلقى علاجًا نفسيًا.

صحيح أن هناك مؤشرات على وجود خلفية إسلاموية لهجوم فورتسبورغ، إلا أن الأمور لا تزال قيد التحقيق. وبغض النظر عما إذا تم تأكيدها أو دحضها في النهاية، فإن الجدل حول هذا النوع من العنف ذي الدوافع الدينية يدور بقوة مرة أخرى. وهناك عدة أسباب لبقاء الأمور هادئة لبضع سنوات، فبالنظر إلى الإحصاءات، انخفض هذا الشكل من الهجمات المتطرفة بالفعل مؤخرا. وبالإضافة إلى ذلك، تم في عامي 2019 و2020 التركيز على اغتيالات أخرى: اغتيال الأشخاص من أصول أجنبية في مدينة هاناو (ولاية هيسن)، والهجوم على الكنيس اليهودي في مدينة هاله (ولاية ساكسونيا أنهالت) واغتيال السياسي المسيحي فالتر لوبكه في فولفهاغن بولاية هيسن.

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التحقيقات مستمرة في ألمانيا حول دوافع جريمة الطعن

عندما قدم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تقرير الاستخبارات الداخلية "هيئة حماية الدستور" لعام 2020، منتصف يونيو/ حزيران، وصف التطرف اليميني بأنه "مشكلة ضخمة" في إشارة إلى عدد القضايا والبعد الاجتماعي. لكنه حذر أيضا من مخاطر التطرف اليساري والتطرف الإسلاموي. وقد تم تحديد مخاطرها المحتملة في التقرير الحالي من قبل الاستخبارات الداخلية في ما يقرب من 70 صفحة، في إشارة إلى كبر حجمها.

"الاعتداءات من قبل جناة فرادى ممكنة في أي وقت"

تحديداً في عام 2020 تم تسجيل 409 جرائم في نطاق "الأيدلوجية الدينية"، أي بزيادة قدرها 13 بالمائة عن العام السابق (362). الغالبية العظمى منها ترجع إلى الإسلامويين، وتحديدا أكثر من 92 في المائة. ومع ذلك فإنه في حالة أعمال العنف التي تصل إلى القتل تظهر الإحصاءات تراجع بنسبة تقارب 20 في المائة، 33 واقعة مقارنة بـ 41. وفي حالة الشك، فإن دلالة بيان هذه الأرقام المجردة مشروطة (وليست مطلقة). وفي التحليل الذي أجراه مكتب حماية الدستور، تبدو حالة التهديد على النحو التالي: "التهديد الذي يشكله الإرهاب الإسلاموي في ألمانيا كان أيضًا على مستوى عالٍ في عام 2020".

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ما هي خلايا التماسيح التابعة لداعش؟

ويقول المكتب صحيح أنه لم تقع بعد في ألمانيا هجمات معقدة ومتعددة، يتم توجيهها من الخارج "لكن يمكن تصور حدوثها في أي وقت". ثم يتبع جملة يمكن أن تتناسب مع الهجوم الذي وقع في فورتسبورغ - في حالة تأكيد الشك في وجود خلفية إسلاموية: "معظم الهجمات في السنوات الأخيرة كانت هجمات فردية، وهذه الهجمات هامة بالنسبة لأهداف الجماعات الإرهابية، لأنه يمكن أن يكون لها أيضا تأثير كبير".

تنظيم "داعش" كمصدر إلهام

هناك أيضا تقديرات للكيفية التي يمكن أن تحدث من خلالها مثل هذه السيناريوهات أو الطريقة التي نفذت بها بالفعل في الماضي: فبأعمال مستوحاة من الدعاية الموجهة لارتكاب العنف أو من خلال الاتصال بمنظمة إرهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، قام الجناة الفرادى غالبا عبر استخدام وسائل متاحة بسهولة بمهاجمة الأهداف "الضعيفة"، التي تسهل مهاجمتها.

وكمثال من عام 2020، تم ذكر الهجوم بالسكين على سائحين ألمانيين في دريسدن (ساكسونيا) في أكتوبر/ تشرين الأول. ومات أحدهما. وفي وقت لاحق تم القبض على الجاني المفترض، الذي كان هاربا في البداية. ويقول التقرير الصادر عن مكتب حماية الدستور: "من المحتمل أن يكون هناك دافع إسلاموي". جاني مفرد آخر مفترض من هذه البيئة هو سائق السيارة على الطريق السريع بمدينة برلين، الذي جرح ستة أشخاص في تصادم متعمد في أغسطس/ آب. ويُفترض أن الدافع وراء الجريمة إسلاموي "سهلته إعاقة نفسية مصاب بها المشتبه به".

سحب السيارة التي ارتكب بها الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين عام 2016

السيارة الشاحنة، السلاح القاتل للإسلاموي أنيس عامري، الذي اقتحم به سوقا لعيد الميلاد في برلين، في ديسمبر/ كانون الأول 2016

الإسلامويون هم إلى حد بعيد أخطر الناس

مختارات

في تصريحات جديدة أكد مسؤولون من مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على أن خطر التطرف الإسلامي لازال قائما بشكل "مرتفع جداً" داخل ألمانيا.

كشفت الحكومة الألمانية في رد على استجواب برلماني عن عدد المصنفين في دائرة "الإسلاميين الخطرين"، الذين يقيمون في البلاد، و"ذوي الصلة"، وكذا عن عدد من لا يحملون منهم الجواز الألمانية.

إذا نظر المرء إلى عدد من يسمون بالخطرين، الذين تثق السلطات الأمنية أنهم يمكن أن يقوموا بهجمات في أي وقت، فإن التهديد المحتمل من الأشخاص ذوي الدوافع الدينية يصبح واضحا بشكل خاص: من بين 697 رجلاً وامرأة تم تصنيفهم وفقًا لذلك، يشتبه في وجود دوافع دينية في 596 حالة، وغالبا ما يقصد بذلك التطرف الإسلامي. وتأتي أعداد الخطرين من رد للحكومة الاتحادية على استفسار من كتلة الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) في البرلمان الألماني "البوندستاغ" في نهاية فبراير/ شباط.

إن إلقاء نظرة عبر الحدود تساعد ألمانيا أيضًا في تقييم مخاطر الهجمات. ويشير تقرير مكتب حماية الدستور إلى الهجمات في فرنسا والنمسا. فقد كان لها تأثير على "ديناميكية الوضع في ألمانيا". وهكذا وقع هجوم بسكين على اثنين من المارة في باريس في نهاية سبتمبر/ أيلول، أمام مكاتب التحرير السابقة للمجلة الساخرة "شارلي إيبدو".

بعد هجوم فيينا أجريت أيضًا تحقيقات في ألمانيا

في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، تم قطع رأس مدرس التاريخ صامويل باتي وسط شارع في إحدى ضواحي باريس بعدما عرض في الفصل رسوما كاريكاتورية تظهر النبي محمد. وبعد بضعة أسابيع، طعن إسلاموي مفترض ثلاثة زوار لكاتدرائية في نيس. ويبدو أن خلفية هذه الأعمال كانت النقاش المتجدد حول نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي. وقامت صحيفة "شارلي إبدو" بنشرها مرة أخرى بمناسبة بدء محاكمة من يُفترض أنهم ساعدوا القتلة في يناير/ كانون الأول  2015. في ذلك الوقت اقتحم إسلامويون مكاتب التحرير وأطلقوا النار على اثني عشر شخصًا.

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فيينا تحت وقع صدمة "هجوم إرهابي" ليلة أمس

وقد يشجع الهجوم الذي وقع في فيينا في نوفمبر / تشرين الثاني مقلدين في ألمانيا على ارتكاب أفعال مماثلة. ففي العاصمة النمساوية، أطلق الجاني المفترض النار فقتل أربعة أشخاص وسط المدينة وأصاب أكثر من 20 شخصًا، بعضهم إصاباتهم خطيرة. كما تم البحث عن داعمين في ألمانيا. واستنتاج مكتب حماية الدستور هو: "لا يمكن استبعاد أفعال التقليد أو الصدى في ألمانيا، وخاصة من قبل جناة فرادى استلهموا أفعالهم" من آخرين.

العائدون من مناطق الحرب يشكلون "تحدياً خاصاً"

لا تزال السلطات الأمنية الألمانية قلقة للغاية بشأن مشكلة أخرى: فمن بين حوالي 1100 إسلاموي سافروا إلى مناطق الحرب في سوريا والعراق منذ عام 2012، يقال إن ثلثهم عادوا إلى ألمانيا. وحُكم على بعضهم بالسجن عند عودتهم. ويمثل التعامل مع هؤلاء الإسلامويين في السجون الألمانية وبعد إطلاق سراحهم "تحديا خاصا" للسلطات القضائية والأمنية.

مارسل فورستناو/ ص.ش

  • Deutschland Neun Tote und viele Verletzte auf Berliner Weihnachtsmarkt (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    في حوالي الساعة الثامنة من مساء الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول) دهست شاحنة ضخمة تحمل لوحات معدنية بولندية عشرات الأشخاص، كانوا متواجدين في سوق لعيد الميلاد قرب كنيسة الذكرى في قلب العاصمة الألمانية برلين.

  • Deutschland Neun Tote und viele Verletzte auf Berliner Weihnachtsmarkt (REUTERS/P. Kopczynski)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    وقتل في الحال 12 أشخاص وجرح 48 شخصا آخر. ورفض وزير الداخلية الألماني توصيف الحادث بالهجوم الإرهابي على "الرغم من وجود ما يشير إلى هذا الاتجاه". وقال دي ميزير "نريد أن نكون حذرين جدا جدا ونعمل وفقا لنتائج التحقيق وليس وفقا للتكهنات".

  • Deutschland Ludwigshafen Weihnachtsmarkt (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    الجمعة 16 كانون أول/ ديسمبر أكدت السلطات الألمانية أن صبيا يبلغ من العمر 12 عاما حاول الشهر الماضي تنفيذ هجوم بقنبلة مسامير على أحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) في مدينة لودفيغسهافن بولاية راينلاند-بفالتس وذكر رئيس الادعاء العام في مدينة فرانكنتال الألمانية، هوبرت شتروبر، أن الصبي ولد ويعيش في مدينة لودفيغسهافن، كما أنه حامل للجنسيتين الألمانية والعراقية.

  • Freiburg Gedenken an die ermordete Studentin Maria (DW/M. Saifullah)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    رجال ونساء وأطفال أجانب في مدينة فرايبورغ في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول يوقدون الشموع ويحملون حروف اسم الطالبة الألمانية "ماريا" (19 عاما) التي عثر على جثتها في نهر في فرايبورغ. وقد تعرضت ماريا للاغتصاب ثم للقتل في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول. وتم إلقاء القبض على مشتبه به أفغاني لاجئ عمره 17 عاما.

  • Reichsbürger schießt auf Polizisten (picture-alliance/dpa/N. Armer)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    الأربعاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول، فتح عضو في حركة "مواطنو الرايخ" (49 عاما) النار على الشرطة في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا ما أسفر عن إصابة أربعة رجال شرطة قبل اعتقاله. وتلك الحركة هي جماعة يمينية تعتقد بأن الرايخ الألماني إبان الحرب العالمية الثانية ما زال قائما.

  • Deutschland Bombenanschlag in Ansbach (picture-alliance/dpa/Sdmg/Friebe)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    25 يوليو/ تموز، في هذا المكان بالقرب من مهرجان للموسيقى في مدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه، ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصا بجروح ثلاثة منهم في حالة خطرة.

  • Deutschland Reutlingen Mann mit Machete tötet Frau und verletzt mehrere

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    وشهدت ألمانيا الأحد (24 تموز/ يوليو) جريمة أخرى اهتزت لها مدينة رويتلينغن، بولاية بادن فورتمبورغ بجنوب غرب البلاد. حيث أعلنت الشرطة الألمانية أن طالب لجوء سوري (21 عاما) قتل امرأة وأصاب شخصين بساطور في وسط مدينة رويتلينغن قبل أن يتم اعتقاله. وقالت الشرطة في بيان إن السوري "كان على خلاف" مع المرأة فقتلها "بساطور" قبل أن يجرح امرأة ثانية ورجلا.

  • Nach Amoklauf am Olympia Einkaufszentrum in München Trauer

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    23 يوليو/ تموز، بحر من الورود أمام مركز أوليمبيا التجاري في ميونيخ، حيث قام شاب ألماني من أصل إيراني عمره 18 عاما باطلاق النار بشكل عشوائي الجمعة (22 يوليو/ تموز) فقتل تسعة أشخاص وإصاب 27 شخصا آخر.

  • Bekennervideo Mutmaßlicher Attentäter von Würzburg

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    يوم الإثنين 16 يوليو/ تموز نفذ طالب لجوء في الـ 17 من عمره، قدم فاراً من أفغانستان، هجوما بالبلطة على ركاب أحد القطارات بالقرب من مدينة فورتسبورغ بولاية بافاريا. وتسبب الهجوم في إصابة خمسة أشخاص بجروح بالغة. وقد نشر "داعش" فيديو يظهر فيه الفتى وهو يهدد ويتوعد فيه الألمان بالقتل والانتقام.

  • Prozessbeginn nach Anschlag auf Sikh-Gebetshaus in Essen (picture alliance/dpa/M. Kusch)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    16 أبريل/ نيسان، رجل شرطة يقف أمام معبد لطائفة السيخ في مدينة إسن بولاية شمال الراين فيستفاليا. فقد تعرض المعبد في ذلك اليوم لإنفجار بعبوة ناسفة أدى في الحال إلى إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطيرة. وبعد أسبوع تم تصنيف منفذيه على أنهم شباب من "السلفيين" في منطقة الرور الصناعية.

  • Hannover Bahnhof Polizei (Getty Images/S. Gallup)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    26 شباط/ فبراير، قامت فتاة ألمانية مغربية على علاقة بتنظيم "داعش" بطعن شرطي في العنق في محطة القطارات الرئيسية في هانوفر. وقد تمكن شرطي آخر من السيطرة عليها. وتحاكم الفتاة (16 عاما) بتهم محاولة القتل والضرب والإيذاء الجسدي ودعم منظمة إرهابية أجنبية. ويمكن ان يحكم عليها بالسجن عشر سنوات إذا أدينت بهذه التهم.

    الكاتب: صلاح شرارة