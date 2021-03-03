 ألمانيا- ″البيروقراطية والقانون″ يعرقلان لم شمل أسر اللاجئين! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 23.03.2021

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ثقافة ومجتمع

ألمانيا- "البيروقراطية والقانون" يعرقلان لم شمل أسر اللاجئين!

تعيش أسر لاجئة شتاتاً أسريا أليماً، ولا يتعلق الأمر بالبالغين فقط، بل يتجاوز ذلك لفراق أطفال قاصرين عن أهاليهم. مهاجر نيوز يبحث تأثير العمل بقانون لم الشمل في حالة أسرة لاجئة تتمتع بحق الحماية الثانوية في ألمانيا.

عائلة محمد علي، الذي لجأ إلى ألمانيا وحده قاصراً، وطلب لم شمل أسرته

عائلة محمد علي، الذي لجأ إلى ألمانيا وحده قاصراً، وطلب لم شمل أسرته

 "لم أعرف أن فراقي عن ابني الأصغر قد يدوم كل هذا الوقت وإلا ما كنت قد أتيت أبداً إلى ألمانيا"، هكذا تعبر أميرة، أم الطفل حسن البالغ من العمر 13 سنة، عن ألمها لاضطرارها الاختيار بين العيش مع واحد من أبنائها في انتظار التحاق الآخر بالأسرة، دون أن تتخيل أن فراقها عنه سيدوم أكثر من سنة.

بدأت القصة التي ترويها الأم والأب في اتصال مع مهاجر نيوز، عندما اضطرت الأسرة الكردية السورية لتهريب ابنها البكر محمد من مدينة قامشلي السورية، خوفا عليه من التجنيد الإجباري بعدما بلغ من العمر 16 سنة. هروباً من أهوال الحرب وحفاظاً على حياة أخيه الأصغر، نزحت الأسرة إلى إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق لتستقر لفترة في مخيم اللاجئين السوريين هناك "دوميز".

بعد رحلة لجوئه من سوريا إلى ألمانيا مروراً بتركيا واليونان، استقر الابن الأكبر للأسرة في مدينة لايبزيغ وهو بعمر 17 سنة، وتقدم بطلب للم شمل أسرته.بعد انتظار لمدة طويلة ، تقدمت الأسرة بطلبها لتجتمع بالابن الذي غادرها قاصراً، فقُبل طلب الأب والأم ورُفض طلب أخيه الأصغر، بدعوى أنه ليس من حق الأخ التكفل بأخيه، إلا إذا تمكن الأخ اللاجئ من ضمان التكفل بمصاريف وسكن أخيه.

خُيرت العائلة بين البقاء مع ابنها في مخيم اللاجئين أو الالتحاق بالآخر في ألمانيا، فقررت بعد إقناع العديد من الأقرباء لهم، ترك الابن الأصغر لدى أقاربهم في المخيم والبدء بإجراءات لم شمله فور وصولهم إلى ألمانيا. بعد حصولهم على حق الحماية الثانوية في فبراير/ شباط 2020، بدأوا المعاملات الإدارية، ولم يتوقعوا أن الأمر سيتجاوز سنة من الانتظار لأجل بدأ إجراءات لم شمل الابن القاصر "حسن".

الطفل حسن علي، الابن الأصغر للأسرة، اضطرت أسرته لتركه مع أقرباء في مخيم للاجئين في إقليم كردستان، في انتظار إنهاء إجراءات لم شمله.

الطفل حسن علي، الابن الأصغر للأسرة، اضطرت أسرته لتركه مع أقرباء في مخيم للاجئين في إقليم كردستان، في انتظار إنهاء إجراءات لم شمله.

تقول الأم "ظننت أنه سيأتي بعدنا مباشرة كما أوضح لنا البعض، نتواصل معه بالهاتف دائماً لكن وضعه سيء جدا، لا أتمكن حتى من إتمام كلامي معه بدون أن نبكي معاً، فهو في عمر صغير لا يتحمل البقاء دوننا"، طرقت الأسرة باب منظمة كاريتاس وجمعيات أخرى من أجل أن جلب ابنهم بسرعة، "بعثنا مراسلات للقنصلية والمنظمات والكل يرد بأن كل شيء مقفل بسبب كورونا".

تتمنى الأسرة أن يصل الابن الأصغر في أقرب فرصة، ليعيش في كنف عائلته، ويتلقى علاجاً نفسياً ينسيه "أوجاع فراقه عنا في سن صغير"، يقول الأب، الذي تلقى رسالة من منظمة الهجرة الدولية مؤخرا، بشأن تحديد موعد للابن الصغير "حسن" في الـ 27 أبريل/ نيسان 2021 لتقديم طلب لم شمله مع والديه تحت إشراف واحد من أقربائهم.

القانون والبيروقراطية.. سبب معاناة اللاجئين

حصل مهاجر نيوز على تقرير عملي ورأي قانوني حول قانون لم شمل الأسرة للمستفيدين من الحماية الثانوية صادر عن منظمتي JUMEN و PRO ASYL، بعنوان "العائلات الممزقة". دقق التقرير في المعاناة التي تعيشها عائلات لاجئة من مختلف البلدان مثل عائلة مروان علي، هربت من بلدان تعيش حروباً دامية وأوضاعاً مزرية.

خلص التقرير إلى استنتاج "مرير" بشأن موضوع لم شمل الأسرة بالنسبة للمستفيدين من الحماية الثانوية، وكشف عقبات غير دستورية في القانون المعتمد لهذه الفئة، أدت إلى "تشتت آلاف العائلات بشكل دائم منذ سنوات، وليس لدى الكثير منها أي فرصة على الإطلاق للالتقاء" حسب ملخص التقرير. ويذكر أن اللاجئين السوريين والإريتريين أكثر المتضررين من القيود المفروضة على لم الشمل، ممن لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم للعيش معًا كعائلة.

وهو حال أسرة مروان علي التي تركت طفلا قاصراً في مخيم للاجئين. كما للأسرة ابنة متزوجة لاجئة في تركيا وأخرى ماتزال في سوريا، لا تستطيعان لقاء باقي أفراد الأسرة في ألمانيا.

مروان علي، وأميرة علي رفقة طفلهم حسن قبل فراقهم.

مروان علي، وأميرة علي رفقة طفلهم حسن قبل فراقهم.

يشرح كريم الواسطي، خبير حقوقي معتمد لدى منظمة برو أزويل "Pro Asyl" ومشارك في إعداد التقرير، أنه منذ 16 مارس/ آذار 2016، قرر البرلمان الألماني (بوندستاغ) تعليق حق لم الشمل لمدة عامين، لعائلات اللاجئين الحاصلين على حق الحماية الثانوية.

حدث هذا بعدما اتفقت الأحزاب السياسية الألمانية الحاكمة على تمديد وقف لم الشمل لأصحاب الحماية الثانوية إلى بداية أغسطس/ آب 2018 على أن يصدر قانون لهذه الفئة، وحسب الواسطي، "في أول جزء من هذا القانون تحولت مسألة لم الشمل من حق قانوني إلى شيء فضفاض"، وحدد عدد المستفيدين في 1000 كحد أقصى شهريا. "لكن حتى هذا العدد الضئيل لم تستطع السلطات المختصة الإيفاء به، إذ تظهر الإحصائيات أن 64 بالمئة فقط من 1000 شخص تم قبول طلباتهم للم الشمل خلال 30 شهراً" حسب الواسطني.

مختارات

حوالي 22 مرشدا تقدموا بطلب للعمل في برنامج "بداية جديدة في فريق"، الذي يهدف لجلب 500 لاجئ بشكل نظامي إلى ألمانيا. البرنامج يشترط للمضي قدما فيه توفر عدد كاف من المرشدين الراغبين بالعمل في هذا المشروع.

الأطفال..لُب الأزمة

اعتبر الواسطني أن قصة افتراق أسرة مروان علي عن ابنهم القاصر، ما هي إلا نموذج لمختلف الحالات التي رصدها التقرير، مذكراً أنه من الضوابط التي تحدد وجود حالة إنسانية هو وجود الأطفال خاصة تحت سن الـ 14، لكن "في حالتهم لم يؤخذ الأمر بعين الاعتبار نهائياً، ورُفض طلب الابن بينما تمت الموافقة على طلب الوالدين، وهو أمر غير معقول".

ثغرة قانونية قررت كل من ولايتا برلين وكيل سدها، بالسماح للأطفال القاصرين مرافقة الوالدين عند تقديمهم طلباً للم شملهم بالابن القاصر الواصل إلى ألمانيا قبلهم، بينما لم تحرك باقي الولايات ساكنا في الموضوع.

وفي نفس الصدد، ذَكر االواسطي أن فترة إيقاف وتجميد هذا القانون لسنتين، بين 2016 و 2018، أنتجت مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين فقدوا الحق في لم الشمل، من بينهم الأطفال الذين تجاوزوا السن القانوني خلال فترة الانتظار، صار خلالها عدد كبير من الأطفال راشدين، وفقدوا بذلك الحق في لم الشمل مع الوالدين، سواء منهم الواصلون إلى ألمانيا كلاجئين قاصرين غير مصحوبين، أو حالات كانت خارج ألمانيا بينما الوالدان داخلها، مثل قصة الأسرة المذكورة في التقرير.

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خمس سنوات على أزمة الهجرة إلى أوروبا

طالب بتوقيف العمل بالقانون

حسب الخبير الحقوقي، لا يتماشى هذا القانون مع بنود "القانون الأساسي الألماني والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وميثاق الاتحاد الأوروبي  للحقوق الأساسية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل". ويوضح الواسطي "نحن أمام عملية بيروقراطية تواجه كل إنسان مهما كانت ظروفه، الأشياء التي يضمنها القانون لا يجب أن ترتبط بعدد معين، لأنه مهما كانت الحالة إنسانية، لا يمكنها الاستفادة من لم الشمل بسبب الحد القانوني العددي".

وانتقد المتحدث الوضع قائلا "الحكومة والإدارت الألمانية لم تقم بالتحضير للتعامل مع الملفات بسرعة، كما أن التركيبة الإدارية لا تخدم الحالات الإنسانية، مما يسبب معاناة كبرى بسبب فترة الانتظار الطويلة لموعد تقديم الطلب التي تتراوح بين سنة وسنة ونصف". معتبرا أن اللاجئين يعانون بسبب "آلية تطبيق غير ناجعة، وتقاعس الحكومة الألمانية للتدخل بفعالية ووقف العمل بهذا القانون الذي لا أمل في إصلاحه".

وأشار المتحدث إلى أن تطبيق هذا القانون جاء بسبب "مآرب سياسية لتقنين وتقليل عدد الوافدين الهاربين من الحروب"، داعياً إلى ضرورة وقف العمل بهذا القانون"غير القابل للتعديل" معتبراً أنه يعاني من خلل كبير، خاصة حينما يكون سبباً في عدم أخذ الحالات الإنسانية بعين الاعتبار.

وفي إشارة منه إلى معاناة اللاجئين مع البيروقراطية الألمانية، قال الواسطي إن "ما تطلبه السلطات الألمانية من وثائق يعجز اللاجئون على توفيرها، هو بيروقراطية غريبة"، معتبرا أن عدم أخذ ظروف اللاجئين من بلدان الحروب بعين الاعتبار "خلل كبير".

ماجدة بوعزة - مهاجر نيوز

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    كأنه رجل أعمال

    عندما يمشي يوسف صليبا في شوارع برلين، قد يعتقد المرء أنه رجل أعمال. وبالفعل كان رجل أعمال قبل مجيئه إلى ألمانيا. وعندما كان في التاسعة من عمره، أرسله والده إلى دمشق للعمل عند صديق في معالجة الخشب. وهذا ما جلب له متعة كبيرة، مما جعله يستقل في عمله، الذي ازدهر إلى حين تفجرت الحرب في سوريا في عام 2011.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    فنان يصعد إلى المنبر

    يوسف صليبا كان يخشى أن يساق إلى الجيش السوري ـ وهكذا فر قبل ثلاث سنوات إلى أوروبا. وعندما ـ لاحقا في ألمانيا ـ قام ضمن دروس تعلم الألمانية برحلة استكشافية في كاتدرائية برلين شعر فورا بارتباط ما بالمكان. وعرض أن يساعد بشكل تطوعي في أعمال الترميم. وبعدها بسنة عرضت عليه الكنيسة عملا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الكنيسة كوطن

    وتحولت كاتدرائية برلين بسرعة إلى موطن صليبا بخلاف ألمانيا. ولا تريد سلطات برلين إصدار هوية شخصية له وتحيله على السفارة السورية في برلين. لكنه يرفض دخول سفارة البلد الذي هرب من حكومته، ولهذا قدم شكوى ضد ألمانيا. ولا يُعرف كيف سيستمر الوضع بالنسبة إليه في ألمانيا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    طلب اللجوء يوم مصيري

    علي محمد رضائي لا يعرف تاريخ ميلاده. لكن الشاب البالغ من العمر 26 عاما يعرف تاريخا آخر: الـ 15 من أكتوبر 2015 حين وصل الأفغاني إلى برلين وقدم طلب لجوء. وبرلين كانت وجهة سفره، الذي استمر شهرين من أفغانستان عبر البلقان إلى ألمانيا حيث عمل أشياء كثيرة منها عزف الموسيقى.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الموسيقى والدراجات النارية

    علي محمد رضائي التحق بفرقة موسيقية تعرف فيها على كريس فاخهولتس، التي استضافته في منزلها للطبخ هناك مع زوجها وتعلم الألمانية. وتبين أن علي محمد رضائي وزوج كريس لهما نفس الشغف ـ الدراجات النارية. وارتبط علي بالزوجين اللذين يعتبرهما كأمه ووالده.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    مقهى اللغة

    في ألمانيا قام علي محمد رضائي ببعض الدورات التدريبية، لكنه لم يحصل على عمل ـ في دار عجزة وفي مخبزة وفي فنادق ومطاعم. وفي وقت الفراغ يحاول تحسين لغته الألمانية مثلا داخل مقهى برليني يقدم دروسا في هذا المجال.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الخوف من الترحيل

    عندما لا يحضر علي محمد رضائي الأكل في صالة استراحة لوفتهانزا في مطار برلين أو ينظف، فإنه يلتقي مع أصدقاء في حانة. إلا أن خطر الترحيل يطارده :" لدي شقة وأعرف الكثير من الناس اللطفاء. وإذا رحلوني، فإنني سأخسر كل شيء". لأنه تم رفض طلب لجوئه.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    من وابل القنابل إلى الحياة الليلية

    الغالبية لا تتخيل لاجئا سوريا مثل حيدر درويش. لكنه لاجئ. في 2016 هرب من الحرب. وعندما بدأ يرقص في 2017 داخل نادي للمثليين، تحدث إليه جودي لاديفانا، طالب إسرائيلي عرض عليه المشاركة في عرضه. وفي سوريا لم يسبق لحيدر درويش أن رقص فوق حلبة.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    أعمال غير عادية

    جودي لاديفانا أقنعه، ومنذ ذلك الحين تسير الأمور جيدا. ويقول بافتخار: "الكثير من الناس يسألون متى وأين أقدم عروضي كي يحضرونها". ولتحسين راتبه، فإنه يعمل في متجر للموضة وأدوات الجنس للمثليين. وصاحب المتجر سبق وأن زار عرضه الفني.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الانفتاح

    حيدر درويش (يسار) يساعد رئيسه فرانك ليتكه (يمين) في تظاهرات المثليين في برلين. وحياته في سوريا كانت ستكون مختلفة عما هي عليه الآن في برلين: متنوعة ومتحررة وخالية من الخوف. وبإمكانه في برلين أن ينطلق أكثر. وبرلين زادت بقسط في تنوعها.


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