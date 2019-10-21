 ألمانيا: الاشتراكيون ينتقدون مقترح وزيرة الدفاع بشأن سوريا | أخبار | DW | 22.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا: الاشتراكيون ينتقدون مقترح وزيرة الدفاع بشأن سوريا

انتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا مقترحات وزيرة الدفاع أنيغريت كرامب كارنباور بشأن إقامة منطقة آمنة تخضع لسيطرة دولية بمشاركة تركيا وروسيا في شمال سوريا.

مدرعات تركية متجهة إلى شمال سوريا

قوات تركية متجهة إلى شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام"

تزايدت الانتقادات من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ضد مقترح وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور بشأن إنشاء منطقة حماية دولية في شمال سورياوقال خبير الشؤون الخارجية في الحزب نيلس شميت اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) في تصريحات لإذاعة شمال ألمانيا: "قادة الائتلاف الحاكم قضوا ساعات داخل لجنة الائتلاف لمناقشة الوضع في شمال سوريا، والسيدة كرامب كارنباور لم تتفوه بكلمة عن مقترحها".

بدوره ذكر خبير الشؤون الدفاعية في الحزب فريتس فيلغنتروي أن هذا المقترح لم يتم التنسيق بشأنه مع الاشتراكيين الديمقراطيين.

مشاهدة الفيديو 02:12

أكراد سوريا يتهمون الولايات المتحدة بالخذلان

وكانت كرامب كارنباور التي تتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، قالت أمس الاثنين لوكالة الأنباء الألمانية إنها أطلعت ماس على المقترح. وذكرت الوزيرة في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) أنها تواصلت مع الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي عبر الرسائل النصية وأخبرته بأنها "ستتقدم بمقترح".

مختارات

كما أعرب شميت عن انتقاده لمضمون الاقتراح، وقال: "السؤال الحاسم هو لماذا ستسمح روسيا - عقب انسحاب الولايات المتحدة - بإرسال قوات غربية الآن إلى شمال سوريا؟"، مضيفاً أن مجرد طرح المقترحات لن يساعد الأكراد في شيء.

وتسعى الوزيرة إلى كسب حلفاء لمهمة دولية من أجل إحلال الاستقرار في شمال سوريا التي تشهد معارك، إلا أنه ليس من المؤكد ما إذا كانت هناك دول شريكة ستشارك في ذلك. ويبدو أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تفاجأ بمقترح وزيرة الدفاع، حيث ذكرت مصادر من وزارة الخارجية للوكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء أن الوزارة في حاجة إلى مناقشة هذا المقترح.

وكانت كرامب كارنباور قد صرحت أمس الاثنين في مقابلة مع دويتشه فيله: "أقترح أن نقيم منطقة أمنية تخضع لسيطرة دولية بمشاركة تركيا وروسيا". وذكرت أن الخطوة ستسهم في استقرار المنطقة حتى يتمكن المدنيون من إعادة البناء ويتمكن اللاجئون من العودة طوعاً.

وأضافت كرامب كارينباور أنها على اتصال وثيق بالمستشارة ميركل فيما يتعلق بفكرة إنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا وأنها أبلغت أهم حلفاء ألمانيا بالاقتراح. يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها الحكومة الألمانية المشاركة في مهمة عسكرية في الشرق الأوسط.

ز.أ.ب/ ع.غ (د ب أ)

  • Erdogan und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أدانت السعودية التدخل التركي العسكري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" قائلة إن المملكة "تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية". وجاء رد أروغان سريعاً باتهامات للسعودية بقتل المدنيين في اليمن.

  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede (Getty Images/AFP/A.Altan)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما وزارة الخارجية المصرية فشددت على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".

  • Syrien Ras al Ayn Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien (picture-alliance/dpa/AP)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    في هذه الأثناء أعلن برنامج الأغذية العالمي عن نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان "رأس العين" و"تل أبيض" حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا، وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن العملية العسكرية التركية أدت إلى إغلاق بعض المستشفيات الرئيسية هناك.

  • Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعلن وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن دعم بلاده لعملية "نبع السلام" وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول التي تحدثت عن اتصال هاتفي بين العطية ونظيره التركي خلوصي أكار.

  • Belgien Trump und Erdogan beim NATO Gipfel (Reuters/T. Zenkovich)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما الرئيس الأمريكي ترامب المتهم بالتخلي عن حلفائه الأكراد في سوريا فقد كلف دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في "وقفٍ لإطلاق النّار" بين أنقرة والأكراد. كما أعلن عشرات من النواب الجمهوريين عن طرحهم قراراً لفرض عقوبات على تركيا رداً على هجومها العسكري على القوات الكردية في سوريا.

  • Syrien Militäroffensive der Türkei im Norden (picture-alliance/Photoshot)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    نددت وزارة الخارجية الإماراتية بالهجوم التركي قائلة: "هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي".

  • Türkische Militäroffensive in Nordsyrien | Luftangriff in Ras al-Ain (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعبَّر عن تضامنه مع الأكراد في تغريدة، وكتب: "تدين إسرائيل بشدة التوغل التركي في المناطق الكردية في سوريا وتحذر من تطهير عرقي ضد الأكراد من تركيا ووكلائها... إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع".

  • Deutsche Rüstungsexporte (picture-alliance/dpa/XinHua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن تحفظ برلين تجاه العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المليشيات الكردية، وعبّر ماس عن مخاوف بلاده والاتحاد الأوروبي من "العواقب السلبية لهذا الهجوم، والتي قد تصل إلى تعاظم نفوذ تنظيم "داعش" في سوريا مرة أخرى" وذلك "رغم تفهم المصالح الأمنية التركية".

  • UN-Sicherheitsrat in New York (picture-alliance/dpa/Xinhua/L. Muzi)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التوصل إلى أي خطوات بشأن العملية العسكرية في الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس، بيدْ أن التوقعات برسم خارطة طريق دولية كانت منخفضة قبل الاجتماع نظراً لانقسام المجلس منذ عدة سنوات، لا سيما حول قضايا الشرق الأوسط.

  • USA Antonio Guterres UN Sicherheitsrat (Imago Images/Xinhua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه البالغ" إزاء استمرار الهجوم التركي، مضيفاً في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن: "في الوقت الراهن، ما علينا القيام به هو التأكد من نزع فتيل التصعيد. أي حل للنزاع يجب أن يحترم سيادة الأرض ووحدة سوريا". ج.أ


مختارات

اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

فيما نددت أغلب دول العالم باجتياح الجيش التركي لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان، أعلن وزير الدفاع القطري تأييده للعملية، كما نقلت وكالة الأنباء التركية. (11.10.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

أكراد سوريا يتهمون الولايات المتحدة بالخذلان  

مواضيع ذات صلة

Verteidigungsministerin besucht Einsatzführungskommando

وزيرة الدفاع الألمانية تقترح منطقة آمنة دولية في سوريا 21.10.2019

اقترحت وزيرة الدفاع الألمانية إقامة منطقة آمنة مراقبة دوليا عند الحدود السورية التركية مؤكدة أن الوضع في سوريا يؤثر على المصالح الأمنية لأوروبا. الوزيرة تشاورت مع المستشارة ميركل حول المقترح وتعتزم نقله للحفاء في الناتو.

Syrien Türkische Militärfahrzeuge

ألمانيا.. دعوات لإقامة منطقة حماية "أوروبية" في شمال سوريا 21.10.2019

دعا خبير في الشؤون الخارجية ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني المنتميان إلى حزب المستشارة ميركل، إلى تأسيس منطقة حماية إنسانية شمالي سوريا والاستعانة في تنفيذ ذلك بقوات من دول الاتحاد الأوروبي.

Militärischer Konflikt in Nordsyrien | Türkischer Präsident Recep Tayyip Erdogan mit US-Vizepräsident Mike Pence

الاتفاق التركي الأمريكي..غموض يكتنف مصير اللاجئين والمنطقة الآمنة 18.10.2019

الاتفاق الأمريكي التركي على الهدنة بشمال سوريا، يثير أسئلة كثيرة حول مصير اللاجئين وملامح المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها. فكيف ستكون هذه المنطقة وهل ستكون آمنة فعلا ويعود إليها اللاجئون طوعا؟ ولماذا تصر أنقرة على إنشائها؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  