ألمانيا: الاشتراكيون يطالبون بتمديد حظر تصدير السلاح للسعودية

طالبت أندريا ناليس، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين، بتمديد وقف تصدير السلاح إلى السعودية ستة أشهر أخرى. وقالت ناليس الثلاثاء (19 مارس/ آذار 2019): "أؤيد، وسأقترح ذلك على كتلتي اليوم، تمديد الوقف الاختياري (للصادرات) لمدة ستة أشهر".

وقررت الحكومة الألمانية تمديد وقف تصدير السلاح إلى السعودية مطلع الشهر الجاري حتى نهايته، وكان قد فُرض حظر التصدير في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

في المقابل، أعرب رالف برينكهاوس، زعيم الكتلة البرلمانية لحزبي التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، عن إصراره على اتباع "قواعد مشتركة بسيطة ومفهومة بشأن كيفية التعامل مع صادرات الأسلحة"، وبصورة مستقلة عن حالة السعودية، محذراً من أنه في حال عدم فعل ذلك، فإن مشاريع التسليح المشتركة سيتم القضاء عليها على المدى المتوسط. وأضاف برينكهاوس أن هذا ليس في صالح ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا وبريطانيا وجهتا مؤخراً انتقادات حادة للقرار الألماني الخاص بوقف تصدير السلاح إلى السعودية بدعوى أن هذا القرار يؤثر على مشاريع تسليح مشتركة.

وأوضح برينكهاوس أن المشاريع المشتركة ليست أقل كلفة وحسب، بل تربط ألمانيا أيضاً بالشركاء الأوروبيين، وقال: "وإذا أدى هذا في النهاية إلى فشل كل شيء بسبب ألمانيا، فإن استعداد شركائنا الأوروبيين لإقامة مشروعات تسليح مشتركة معنا مستقبلاً سيتضاءل بطبيعة الحال".

وحذر زعيم كتلة التحالف المسيحي أن هذا ستكون له تأثيرات كبيرة ليس على ألمانيا كمقر اقتصادي وحسب بل كذلك على السياسة الأمنية.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)