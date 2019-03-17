 ألمانيا: الاشتراكيون يطالبون بتمديد حظر تصدير السلاح للسعودية | أخبار | DW | 19.03.2019

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أخبار

ألمانيا: الاشتراكيون يطالبون بتمديد حظر تصدير السلاح للسعودية

طالبت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الكبير الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل، بتمديد الحظر المفروض على تصدير السلاح للسعودية ستة أشهر أخرى. وكان الحظر قد فُرض عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

Symbolbild Deutsche Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien | Kampfpanzer Leopard (picture-alliance/dpa/P. Schulze)

طالبت أندريا ناليس، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين، بتمديد وقف تصدير السلاح إلى السعودية ستة أشهر أخرى. وقالت ناليس الثلاثاء (19 مارس/ آذار 2019): "أؤيد، وسأقترح ذلك على كتلتي اليوم، تمديد الوقف الاختياري (للصادرات) لمدة ستة أشهر".

وقررت الحكومة الألمانية تمديد وقف تصدير السلاح إلى السعودية مطلع الشهر الجاري حتى نهايته، وكان قد فُرض حظر التصدير في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

مختارات

احتلت أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين المراكز الخمسة الأولى لأكبر مصدري السلاح في العالم، واستأثرت السعودية والهند ومصر وأستراليا والجزائر، بنحو ثلث صادرات العالم من الأسلحة، وفق تقرير لمعهد "سيبيري" لأبحاث السلام. (11.03.2019)

في تعليقه على الأدلة المفترضة لاستعمال الأسلحة الألمانية في الحرب الدائرة في اليمن، دعا أوميد نوري بور، خبير شؤون السياسة الخارجية بحزب الخضر إلى وقف بيع الأسلحة للرياض وإنهاء الشراكة الاستراتيجية بين ألمانيا والسعودية. (27.02.2019)

في المقابل، أعرب رالف برينكهاوس، زعيم الكتلة البرلمانية لحزبي التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، عن إصراره على اتباع "قواعد مشتركة بسيطة ومفهومة بشأن كيفية التعامل مع صادرات الأسلحة"، وبصورة مستقلة عن حالة السعودية، محذراً من أنه في حال عدم فعل ذلك، فإن مشاريع التسليح المشتركة سيتم القضاء عليها على المدى المتوسط. وأضاف برينكهاوس أن هذا ليس في صالح ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا وبريطانيا وجهتا مؤخراً انتقادات حادة للقرار الألماني الخاص بوقف تصدير السلاح إلى السعودية بدعوى أن هذا القرار يؤثر على مشاريع تسليح مشتركة.

وأوضح برينكهاوس أن المشاريع المشتركة ليست أقل كلفة وحسب، بل تربط ألمانيا أيضاً بالشركاء الأوروبيين، وقال: "وإذا أدى هذا في النهاية إلى فشل كل شيء بسبب ألمانيا، فإن استعداد شركائنا الأوروبيين لإقامة مشروعات تسليح مشتركة معنا مستقبلاً سيتضاءل بطبيعة الحال".

وحذر زعيم كتلة التحالف المسيحي أن هذا ستكون له تأثيرات كبيرة ليس على ألمانيا كمقر اقتصادي وحسب بل كذلك على السياسة الأمنية.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)

  • Saudi Arabien - Donald Trump zu Besuch in Riad (picture-alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السلاح الأمريكي في الصدارة

    بلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 - 2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات آبراهامز إضافة إلى طائرات حربية. ووقعت السعودية كذلك صفقة مع الولايات المتحدة لتوريد كميات مختلفة من المنظومات الصاروخية الدفاعية ومعدات لها.

  • US Manöver im Baltikum Lettland (Reuters/I. Kalnins)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    3 مليار دولار في بداية عام 2018!

    واصلت المملكة مضاعفة حجم ترسانتها من السلاح والذخيرة العسكرية خلال هذا العام، وذلك حسب موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابع للبنتاغون، إذ بلغ حجم صفقات السلاح من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من 2018 قرابة 3 مليارات دولار. وشملت الصفقة توريد مدافع ذاتية الحركة وطائرات عسكرية ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.

  • Saudi-Arabien Besuch Theresa May in Riad (Reuters/Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    أكبر مشتري للسلاح البريطاني

    العربية السعودية أكبر مشتري للسلاح البريطاني، بحسب ما ذكر في موقع "منظمة ضد تجارة الأسلحة" المتواجد في المملكة المتحدة. وفاق حجم الصفات العسكرية خلال فترة 2015 - 2017 الـ13 مليار جنيه أسترليني. وشملت معظم الصفقات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية. ولم يتمكن الأمير محمد خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا قبل شهر من إنجاز توقيع صفقة سلاح لشراء 48 مقاتلة تايفون، لكن شهدت المفاوضات تقدما ملحوظا في مسار الصفقة.

  • Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    الزيارة التاريخية إلى روسيا

    شهدت الزيارة التاريخية التي أجراءها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في آواخر العام الماضي إلى موسكو توقيع صفقات سلاح شملت تزويد المملكة على منظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 "تريومف"، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في المملكة. وبلغ تكلفة الصفقات قرابة 3 مليارات دولار.

  • Symbolbild Waffenexporte Deutschland Panzer (Ralph Orlowski/Getty Images)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    مد وجزر

    يمكن وصف صفقات السلاح بين المملكة الخليجية وألمانيا بالمد والجزر! إذ رفضت ألمانيا توريد 800 دبابة بقيمة 18 مليار يورو للسعودية، وذلك بسبب "انتهاك الرياض لحقوق الإنسان". إلا أن برلين وافقت في عام 2016 على تسليم 48 زورقاً من زوارق الدوريات لخفر السواحل التابع للمملكة. وعلى خلفية حرب اليمن، قررت الحكومة الألمانية وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في هذه حرب.

  • Saudi-Arabien Riad Besuch Emmanuel Macron (picture-äalliance/AA/Saudi Royal Council/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السعودية والسلاح الفرنسي

    زار محمد بن سلمان بعد توليه منصب وزارة الدفاع "عاصمة الأنوار" والتقى بالرئيس الفرنسي حينها فرانسوا أولاند. وشهدت الزيارة التوقيع على عدة صفقات عسكرية شملت مدرعات وصواريخ مضادة للدروع وزوارق خفر السواحل وطائرات ومروحيات بقيمة مليارات اليوروهات. وأبدت السعودية كذلك اهتماما كبيرا بدبابات لوكليرك الفرنسية، التي تميزت أثناء مشاركتها في صفوف الجيش الإماراتي في حرب اليمن ضمن التحالف العربي.


مختارات

أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

شهدت فترة محمد بن سلمان منذ توليه منصب وزير الدفاع في السعودية عام 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات الأسلحة إلى المملكة، حيث تتصدر السعودية قائمة مستوردي السلاح في المنطقة، حسبما أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. (06.04.2018)  

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