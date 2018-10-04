ألمانيا.. الاستخبارات تواصل مراقبة شباب حزب البديل بسكسونيا السفلى

أعلنت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، اعتزامها مواصلة مراقبة منظمة شباب حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي في الولاية.

وقالت رئيسة الهيئة في الولاية مارين براندنبورغر الاثنين (الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) إنهم سيراقبون بعناية التوجه الفكري لهذه المجموعة في الفترة المقبلة، مضيفة أنه طالما استمر ملاحظة مساع يمينية متطرفة في التوجه الأيديولوجي لهذه المجموعة، فإنها ستظل تحت المراقبة، حتى إذا تم تغيير اسم المنظمة.

وكانت الرابطة الاتحادية لشباب حزب البديل قررت مطلع الأسبوع حل الرابطة المحلية في سكسونيا السفلى، وذلك ردا على وضع هذه الرابطة تحت مراقبة حماية الدستور منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

من جانبها، قالت دانا جوت، رئيسة الحزب اليميني الشعبوي في ولاية سكسونيا السفلى، اليوم الاثنين إن الحزب سيبدأ في إعادة تأسيس الرابطة من جديد في غضون ثمانية أسابيع.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)