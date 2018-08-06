 ألمانيا: الاستخبارات الداخلية تحذر مجددا من خطر حيازة يمينيين للأسلحة | أخبار | DW | 11.08.2018

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أخبار

ألمانيا: الاستخبارات الداخلية تحذر مجددا من خطر حيازة يمينيين للأسلحة

حذرت الاستخبارات الداخلية الألمانية مجددا من خطر حيازة يمينيين متطرفين للأسلحة، بالرغم من النجاحات التي أُحرزت في عملية تجريد بعضهم من رخص حمل السلاح.

Deutschland Sichergestellte Waffen von Reichsbürger (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

أسلحة صادرتها السلطات الألمانية من أنصار حركة "مواطني الرايخ"

ذكرت هيئة حماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية) أن النجاحات التي أُحرزت في عملية تجريد عناصر يمينية متطرفة مثل أنصار حركتي "مواطني الرايخ" (مواطنو الإمبراطورية الألمانية) أو "المواطنين المستقلين" من السلاح لا تعني انقضاء التحذير من هذا الخطر.

وبحسب بيانات الهيئة، فإن عدد أتباع هذا التيار ممن يملكون تصريحا بحيازة أسلحة صيد أو أسلحة رياضية أو أنواع أخرى من الأسلحة، صار أقل من الألف حاليا، "إلا أن درجة تسلح هذه الفئة لا تزال مرتفعة". وأشارت الهيئة إلى أن عدد أتباع حركتي "مواطني الرايخ" و"المواطنين المستقلين" مستمر في الارتفاع حتى الآن.

مختارات

حسب بيانات قدمتها الحكومة الألمانية فإن 1200 من المنتمين لما يعرف باسم حركة "مواطني الرايخ" بالإضافة إلى 750 يمينيا متطرفا آخر يملكون أسلحة بطريقة قانونية. وتسعى الحكومة الألمانية إلى نزع أسلحتهم. (22.05.2018)

تصنف أجهزة الأمن المحلية في ألمانيا أعضاء جماعات مثل حركة "مواطني الرايخ" و"المواطنين المستقلين" بأنهم من "المناهضين للحكومة والمتطرفين". وشهدت الحركتان زيادة إقبال كبيرة عليهما وأغلبها من الرجال فوق سن الأربعين. (24.07.2018)

وبحسب البيانات، فإن عدد أتباع هذا التيار الحاملين لتراخيص لحيازة أسلحة كان يبلغ حتى نهاية آذار/ مارس الماضي 1200 فردا، وتراجع إلى 920 فردا حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي. وكان يقدر عددهم عام 2017 بنحو 1650 فردا.

وسحبت السلطات تراخيص حيازة السلاح من نحو 300 فرد من أتباع هذا التيار خلال الفترة من آذار/ مارس حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي. وقال رئيس الهيئة هانز- غيورغ ماسن في تصريحات لوكالة الألمانية (د.ب.أ): "النجاحات واضحة فيما يتعلق بسحب تراخيص حيازة الأسلحة، لكن يتعين علينا الاستمرار في مراقبة هذا الوسط عن كثب".

يشار إلى أن أتباع حركة "مواطني الرايخ" وحركة "المواطنين المستقلين" لا يعترفون بجمهورية ألمانيا الاتحادية أو الدستور الألماني أو السلطات والمحاكم الألمانية. ولا يوجد لهذه الحركات هيكل موحد وتستخدم عدة مجموعات نفس الأسماء على الرغم من اختلاف المعتقدات.

وبحسب أحدث البيانات حول أعدادهم والتي تعود إلى نهاية آذار/ مارس الماضي، تقدر هيئة حماية الدستور عدد "مواطني الرايخ" بـ18 ألف فرد، من بينهم 950 يمينيا متطرفا. وحسب البيانات، فإن ثلاثة أرباع أعضاء هذه الحركات من الرجال ممن تتجاوز أعمارهم الأربعين عاما. وجاء في التقرير أن المحاكم وأفراد الشرطة والسلطات كثيرا ما يواجهون عراقيل خلال أداء مهامهم وتهديدات من قبل أتباع هذه الحركات، وقد يصل الأمر إلى الاعتداء الجسدي في بعض الحالات الفردية.

ز.أ.ب/ ع.خ (د ب أ)

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عشر ضحايا قُتلوا بدم بارد

    تسعة من الضحايا لهم جذور أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما تم قتل شرطية ألمانية من قبل المجموعة الإرهابية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Privatfoto der Familie Şimşek. Enver Şimşek, auf dem Bild rechts, sitzt mit seiner Ehefrau auf einer Couch. (Foto: privat)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    أنور سيمسك

    في التاسع من نوفمبر 2000 قُتل بائع الزهور أنور سيمسك البالغ من العمر 38 عاما في نورنبرغ ـ في الصورة مع زوجته. كان يبيع الزهور في موقف صغير للسيارات خارج المدينة. والد ثمانية أطفال قُتل بثمان طلقات نارية. هاجر سيمسك في 1986 من تركيا إلى ألمانيا. وهو يُعد الضحية الأولى في سلسلة قتل الخلية العنصرية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Abdurrahim Özüdoğru. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عبد الرحمن أوزودوغرو

    في 13 يونيو 2001 تم قتل الخياط من أصول تركية عبد الرحمن أوزودوغرو داخل محله للخياطة في نورنبرغ. كان عمره 49 عاما، وكان مطلقا وخلف وراءه بنتا في الـ 19 من عمرها.

  • Ein gerahmtes Foto von Süleyman Tasköprü steht an eine Mauer gelehnt, davor liegen Blumen. (Foto: Axel Heimken/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    سليمان تاسكوبرو

    في 27 يونيو 2001 تم قتل بائع الفواكه والخضار سليمان تاسكوبرو في هامبورغ داخل محل والده بثلاث رصاصات في الرأس. وكان عمره 31 عاما، وكانت له بنت في الثالثة من عمرها.

  • Schwarz-weiß Portrait von Habil Kiliç. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    هابل كيليتش

    في ميونيخ وفي 29 أغسطس 2001 تم قتل بائع الخضار البالغ من العمر 38 عاما، هابل كيليتش في محله. وحتى هو تلقى الرصاص في رأسه. زوجته وبنته البالغة من العمر حينها 12 عاما غادرتا ألمانيا. هابل كيليتش هو الضحية الرابعة في سلسلة الاغتيالات التي نفذتها الخلية النازية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Turgut. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد تورغوت

    في روستوك تم قتل محمد تورغوت في 25 فبراير 2004 داخل محل لبيع المأكولات السريعة بثلاث رصاصات في الرأس. كان يزور حينها صديقا كان يعمل لصالحه في المحل يوم الجريمة. وكان الرجل البالغ من العمر 25 عاما يعيش في هامبورغ.

  • Schwarz-weiß Portrait von İsmail Yaşar. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    إسماعيل ياسر

    داخل محله لبيع المأكولات السريعة في نورنبرغ تمت تصفية إسماعيل ياسر البالغ من العمر 50 عاما في 9 يونيو 2005. وقد عثر زبون عليه في المحل. خمس طلقات نارية وُجهت لياسر الذي خلف وراءه ثلاثة أطفال.

  • Privatfoto von NSU-Opfer Theodoros Boulgarides. (Foto: DW/ I. Anastassopoulou)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    تيودوروس بولغاريديس

    في ميونيخ، وفي 15 يونيو 2005 قُتل تيودوروس بولغاريديس في محله لخدمة المفاتيح، وهو ينحدر من اليونان. والأب البالغ من العمر 41 عاما الذي خلف طفلين وراءه هو الضحية السابعة في سلسلة الاغتيالات.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Kubaşik. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد كوباتشيك

    في دورتموند يوم 4 أبريل 2006 تم قتل صاحب المتجر محمد كوباتشيك بعدة طلقات نارية في الرأس،، تم ذلك وقت الظهيرة في شارع تسوده حركة سير قوية. الرجل البالغ من العمر 39 عاما خلف وراءه زوجة وثلاثة أطفال.

  • Schwarz-weiß Portrait von Halit Yozgat. (Foto: BKA/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    خالد يوزغات

    كذلك برصاصات في الرأس تمت تصفية خالد يوزغات في 6 أبريل 2006 في كاسيل بولاية هسن. وقعت الجريمة داخل مقهى للإنترنيت كان يديره مع والده. كما كان يتردد على مدرسة ليلية من أجل نيل شهادة البكالوريا. عمر خالد كان 21 عاما وهو ألماني من أصل تركي.

  • Ein gerahmtes Foto von Michèle Kiesewetter steht vor einer Kirche, davor liegen Blumen. (Foto: Norbert Försterling dpa/lsw)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    ميشيل كيزفيتر

    الشرطية المنحدرة من ولاية تورينغن ميشيل كيزفيتر كانت تبلغ من العمر 22 عاما عندما قُتلت في 25 أبريل 2007 في هايلبرون (بادن فورتمبرغ) برصاصة في الرأس. كيزفيتر هي الضحية العاشرة والأخيرة للثلاثي الإرهابي من الخلية السرية النازية.


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