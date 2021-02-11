 ألمانيا: الإفراج عن أحد السوريين المشتبه بصلتهم بالإرهاب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.02.2021

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ألمانيا: الإفراج عن أحد السوريين المشتبه بصلتهم بالإرهاب

أطلقت السلطات الألمانية سراح واحد من ثلاثة أشقاء سوريين تم القبض عليهم بتهمة الاشتباه في أنهم يخططون لشن هجوم إرهابي إسلاموي بعد عدم ثبوت وجود اشتباه مُلح ضده، بيد أن التحقيقات لا تزال جارية بشأنه.

السلطات الألمانية تطلق سراح واحد من ثلاثة أشقاء سوريين تم القبض عليهم بتهمة الاشتباه في التخطيط لعمل إرهابي

السلطات الألمانية تطلق سراح واحد من ثلاثة أشقاء سوريين تم القبض عليهم بتهمة الاشتباه في التخطيط لعمل إرهابي

أطلقت السلطات الألمانية سراح واحد من ثلاثة أشقاء سوريين تم القبض عليهم بتهمة الاشتباه في أنهم يخططون لشن هجوم إرهابي إسلاموي. وأعلن مكتب المدعي العام في مدينة ناومبورغ اليوم الجمعة (19 شباط/فبراير 2021) أن الرجل البالغ من العمر 40 عاماً، والذي تم اعتقاله خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوفنابخ، تم إطلاق سراحه اليوم، موضحاً أنه لم يتم إثبات وجود اشتباه مُلح ضده.

مختارات

تقرر أن تبدأ محاكمة ضابط في الجيش الألماني نجح بانتحال صفة لاجئ سوري ويُشتبه في أنه خطط لهجوم على شخصيات سياسة هامة، من بينها وزير العدل آنذاك، وفق ما ذكرت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت.

اعتقلت الشرطة الألمانية والدنماركية ثلاثة أشقاء سوريين بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في أوروبا. وعثرت الشرطة على مواد كيميائية في أحد أماكن إقامتهم، كما وجدت علم "داعش" في الهاتف المحمول لأحدهم.

وفي المقابل، أضاف المكتب أن التحقيقات لا تزال جارية بشأنه.

وبحسب البيانات، كان يشبته في مشاركة الرجل في الإعداد لعمل عنف جسيم يشكل خطراً على أمن الدولة. وقال المدعي العام في ناومبورغ إنه تم العثور في شقة واحد من شقيقيه في مدينة ديساو الألمانية وفي الدنمارك على أدوات يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات.

ووفقاً للبيانات، فإن تقييم الأدلة لم يسفر عن وجود أدلة كافية على تورط المتهم تستلزم التحفظ عليه. وبناء على ذلك، تقدم مكتب المدعي العام بطلب إلغاء أمر إيداعه الحبس الاحتياطي.

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وعلم مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي بالثلاثي بعد أن طلب أحد الإخوة في بولندا شراء خمسة كيلوغرامات من كل من مسحوق الألمنيوم والكبريت وتوصيلها إلى مدينة ديساو-روسلاو في ولاية سكسونيا-أنهالت.

خ.س/ع.ش (د ب أ)

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