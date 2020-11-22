ألمانيا - "الإغاثة الإسلامية" تخفق في إثبات إستقلاليتها عن "الإخوان"

أعلنت منظمة الإغاثة الإسلامية في فرعها بألمانيا أنها بدأت عملية إصلاح من أجل دحض الاتهام بتبعيتها لشبكات من جماعة الإخوان المسلمين. ولكن وزارة الداخلية الألمانية، وفقا لردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، أوضحت أنالهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) ليست مقتنعة بذلك حتى الآن.

وجاء في رد الوزارة أيضا أنه ربما يكون ذلك أحد أسباب انتهاء تمويل مشاريع المنظمة من قبل الحكومة الاتحادية في الوقت الحالي. وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه وفقا لمعلومات الوزارة، فإن المنظمة على مستوى العالم وكذلك فرعها في ألمانيا ليس لديهما حتى اليوم "صلات شخصية ذات أهمية بجماعة الإخوان المسلمين أو منظمات مقربة من الجماعة".

يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لنظام مجتمعي على أساس الشريعة الإسلامية. وبحسب الاستخبارات الداخلية الألمانية، كان هناك نحو 1350 شخصا محسوبين على المجموعة المتطرفة في ألمانيا في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا طارق عبد السلام لـ (د.ب.أ): "إننا نأمل أن يتسنى لنا في المستقبل تنفيذ مشروعات مجددا بدعم من وزارة الخارجية الألمانية، مثل المشروع الصحي في شمال غربي سورية". وأضاف عبد السلام أنهم يفعلون ما بوسعهم من أجل الشفافية والوضوح ويأملون في "دعم الحكومة من أجل ذلك". وفي هذا الإطار فقد تم على سبيل المثال اختيار إدارة جديدة للمنظمة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت.

ع.ج/ م.س (د ب أ)