ألمانيا: الإصابات اليومية بكورونا تبلغ مستوى غير مسبوق

سجلت ألمانيا أكثر من 80 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد للمرة الأولى، وفقا للأرقام الصادرة اليوم الأربعاء (12 كانون الثاني/يناير 2022) عن معهد روبرت كوخ. وسجل المعهد 80 ألف و430 إصابة في غضون 24 ساعة، بزيادة 21 ألف و500 إصابة عن الرقم الذي تم تسجيله قبل أسبوع.

كما زاد معدل الإصابة على مدى سبعة أيام في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن البيانات لا تزال تعتبر غير كاملة بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة مما أدى إلى إجراء اختبارات أقل والإبلاغ عن عدد أقل من الحالات.

وذكر معهد روبرت كوخ أنه تم تسجيل 384 وفاة يومية مقارنة بـ 346 وفاة قبل أسبوع، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 114 ألفا و735 حالة.

وحصل أقل من 75 بالمئة من السكان على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاحات المقاومة لكوفيد-19 وفقا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ.

فاوتشي: سنتعايش مع الفيروس

وفي الولايات المتحدة، اعتبر مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية أنتوني فاوتشي أن رغم العدد القياسي للإصابات، قد تكون الولايات المتحدة "على عتبة" فترة انتقالية سيكون ممكنا بعدها "التعايش مع" فيروس كورونا. وقال فاوتشي "في وقت يتقدم (تفشي) أوميكرون ويتراجع، آمل أن نشهد وضعا فيه (...) مزيج من المناعة الجيدة وإمكانية معالجة شخص معرض لخطر" الإصابة.

وأضاف خلال لقاء نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، "عندما سنتوصل إلى ذلك، ستكون هذه الفترة الانتقالية، وقد نكون على عتبتها اليوم".

وقال فاوتشي الثلاثاء "لسنا في مرحلة يمكننا فيها القول بشكل مقبول فلنتعايش مع الفيروس، بسبب خصوصا الضغط الحالي على نظام الرعاية. وأضاف "لكنني أعتقد أننا سنصل إليها".

ورجح أن يُصاب "الجميع تقريبا" بالمتحورة أوميكرون" لأنها شديدة العدوى، مشيرا إلى أن من غير المرجح أن يتم القضاء على كوفيد-19 بشكل كامل. وتابع "لا يمكننا أن نترك هذا الفيروس يهيمن على حيواتنا لمدة أطول" داعيا إلى وضع "استراتيجية جديدة" قريبًا.

خ.س/إ.ف (د ب أ، رويترز، أ ف ب)