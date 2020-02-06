ألمانيا: الآلاف يتظاهرون ضد أي تحالف مع "البديل" الشعبوي

تظاهر الآلاف، اليوم السبت (15 فبراير/شباط 2020) في مدينة إيرفورت، عاصمة ولاية تورينغن بشرق ألمانيا، ضد التحالفات الانتخابية مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، بعدما أثار انتخاب رئيس لحكومة هذه الولاية بفضل مبادرة من هذا النوع زلزالا سياسيا في البلاد.
وشارك نحو 18 ألف شخص في التظاهرات بحسب المنظمين، وهم منظمات غير حكومية وفنانون ونقابيون ومسؤولون سياسيون في تحالف "غير قابلين للتجزئة" (اونتايلبار). وتجمع المتظاهرون ظهرا في وسط المدينة تحت شعار "ليس معنا، لا تحالف مع الفاشيين: أبدا ولا في أي مكان". ورفع بعضهم لافتات كتب عليها "لا نريد رايخ رابع" و"لا نريد السلطة بأي ثمن".
وسبق أن أثار انتخاب الليبرالي توماس كمريش المفاجىء، في الخامس من الشهر الجاري، بفضل أصوات اليمين المحافظ واليمين الشعبوي، تجمعات عفوية في جميع أنحاء البلاد.
وفي مواجهة هذا الغضب، انسحب المرشح عن "الحزب الديموقراطي الحر" الليبرالي الصغير بعد 24 ساعة على فوزه بفارق طفيف. لكن منظمي التظاهرة يرون أن ذلك لا يعني أن المشكلة حلت. وقال مدير اتحاد النقابات الألمانية في تورينغن لوكالة فرانس برس إن "هذا الانتخاب يشكل سقوط أمر محرم"، داعيا الاحزاب التقليدية إلى تقديم حلول ملموسة للناخبين الذين أعطوا أصواتهم لليمين الشعبوي، خصوصاً في مجالات "التنقل والتوظيف". وفي مؤشر إلى التوتر في البلاد، استهدفت هجمات عددا من مقرات الحزب الديموقراطي الحر عبر ألمانيا.
من جهته، ينوي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي الذي تأسس في 2013، مواصلة نسف اللعبة السياسية الألمانية. وما زالت المؤسسات متوقفة عن العمل منذ أكثر من أسبوع في تورينغن. وبات اليمين الشعبوي يهدد بمنح أصواته في حال تنظيم انتخابات جديدة لاختيار رئيس لحكومة الولاية، للمرشح بودو راميلوف الذي ينتمي إلى اليسار، لكن الأخير يرفض بشدة أي نقل لأصوات الشعبويين لصالحه.
وستعقد الأحزاب السياسية بدون "البديل من أجل ألمانيا" اجتماعا الإثنين في إيرفورت لإيجاد مخرج لهذه الأزمة، بينما تطرح خيارات عديدة لحكم الولاية، بينها تنظيم انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة أقلية.
وما زال تأثير هذه الأزمة السياسية يتسع خارج حدود الولاية في ألمانيا التي تواجه نهاية عهد أنغيلا ميركل في 2021 على أبعد حد، بعد حكم دام 14 عاما.
وأدت صدمة تورينغن إلى سقوط مرشحة ميركل لخلافتها في المستشارية أنيغريت كرامب كارنباور التي تخلت عن ترشحها. وأعلن رئيس فرع حزب الحزب المسيحي الديموقراطي في تورينغن كذلك تخليه عن منصبه الجمعة لإتاحة المجال أمام "تهدئة الأوضاع" في الحزب الحاكم في برلين.
وفي الواقع، يبدو أن بعض أعضاء الحزب المسيحي الديموقراطي في بعض ولايات ألمانيا الشرقية السابقة خصوصا، يميلون إلى تقارب مع اليمين الشعبوي الذي يتمتع بوجود قوي في هذه المناطق. ويلقى خطاب حزب "البديل من أجل ألمانيا" صدى في هذه المنطقة الشيوعية سابقا والأكثر فقرا في ألمانيا.
وتأتي هذه التعبئة ضد اليمين الشعبوي في أوج مراسم إحياء ذكرى تحرير معسكرات الاعتقال النازية وقصف مدينة دريسدن قبل 75 عاما. كما تظاهر حوالى 1500 من الناشطين النازيين الجدد، يقابلهم عدد مواز من المتظاهرين المناهضين لهم السبت في مدينة دريسدن في ولاية ساكسونيا، وسط تدابير مشددة من الشرطة.
ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب)
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
زيغبيرت درويتس
كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
سيباستيان مونزنماير
بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
ألبريشت غلاسر
غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
ماركوس فرونماير
فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
مارتن رايشاردت
الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
فيلهلم فون غوتبرغ
غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
جينز مير
في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
بياتريكس فون ستورش
نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
الكسندر غاولاند
انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
أليس فايدل
يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
فراوكه بيتري
لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م