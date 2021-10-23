 ألمانيا: اكتشاف 31 عراقيا داخل شاحنة على الحدود مع بولندا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.10.2021

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ألمانيا: اكتشاف 31 عراقيا داخل شاحنة على الحدود مع بولندا

تتهم ألمانيا وبولندا الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، بنقل اللاجئين من مناطق الأزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة. والشرطة الألمانية تعلن اكتشافها وجود 31 عراقيا داخل شاحنة صغيرة قرب الحدود مع بولندا.

الشرطة الألمانية تكتشف 31 مهاجرا عراقيا داخل شاحنة صغيرة على الحدود البولندية الألمانية (

الشرطة الألمانية تكتشف 31 مهاجرا عراقيا داخل شاحنة صغيرة على الحدود البولندية الألمانية.

اكتشفت الشرطة الألمانية وجود 31 عراقيا داخل شاحنة صغيرة قرب الحدود الألمانية البولندية عند ولاية مكلنبورغ-فوربومرن وقامت بالقبض عليهم. وأعلنت الشرطة اليوم السبت (23 تشرين الأول/ أكتوبر 2021) أن اللاجئين، وهم سيدتان و19 رجلا وعشرة أطفال، لم يكونوا بحالة صحية جيدة.

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وأفادت الشرطة الألمانية بأن الأطفال كانوا يرتدون أحذية رطبة بالية. وكانت أقدام الأطفال ملفوفة جزئيا بورق الألومنيوم وتعرضت لجروح جراء ذلك.

ونقل اللاجئون إلى مركز شرطة باسفالك وفقا لتصريحات الشرطة.

وكانت الشاحنة البولندية قد عبرت الحدود في بلانكنسي في منطقة فوربومرن-غرايفسفالد، وأوقفتها الشرطة الفيدرالية في بلدة بوك صباح اليوم السبت. واحتجز قائد الشاحنة البالغ من العمر 34 عاما.

وعثرت الشرطة أثناء تفتيش المهرب البولندي على سكين كبيرة وغطاء رأس ضد العواصف ارتداه للتمويه.

ويحاول العديد من المهجرين وطالبي اللجوء منذ شهور من عدة دول الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا. كما استخدموا أيضا الطريق عبر بولندا إلى ألمانيا.

كما تتهم حكومتا ألمانيا وبولندا رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، بتسهيل نقل اللاجئين من مناطق الأزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة.

من جانبه كان لوكاشينكو قد أعلن في نهاية أيار/ مايو الماضي أنه لن يمنع المهاجرين وطالبي اللجوء من مواصلة السفر إلى الاتحاد الأوروبي - كرد فعل على العقوبات الغربية المشددة ضد الجمهورية السوفيتية السابقة.

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ)

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