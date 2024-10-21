ألمانيا: اكتشاف مطعم يقدم الكوكايين كطبق جانبي مع البيتزا

البيتزا رقم 40 كانت واحدة من أكثر أنواع البيتزا مبيعا في أحد مطاعم دوسلدورف. والسبب هو أنه كان يقدم معها شيء غير عادي: الكوكايين. الشرطة اكتشفت هذا النشاط المريب خلال مداهمات في عدة مدن في ولاية شمال الراين - فستفاليا.

في البلدة القديمة في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا، اكتشفت الشرطة الألمانية مطعما يبيع البيتزا مع الكوكايين كطبق جانبي مستلهما هذه الفكرة من فيلم سينمائي ألماني.

وكان المطعم يدرج البيتزا الخاصة تحت رقم 40 على قائمة الطعام؛ وقال مدير الشرطة الجنائية ميشائيل غراف فون مولتكه في دوسلدورف إن "هذه كانت واحدة من أكثر أنواع البيتزا مبيعا".

ويعتقد أن صاحب المطعم (36 عاما) ألقى حقيبة تحتوي على مخدرات من نافذة شقته، عندما قرع أفراد الشرطة باب الشقة لإلقاء القبض عليه.

وذكرت الشرطة أن الحقيبة "سقطت مباشرة بين أذرع أفرادها". وتم ضبط 1,6 كيلوغراما من الكوكايين، و400 غرام من القنب، و268 ألف يورو نقدا.

وأثناء التحقيقات اللاحقة، عثر المحققون على ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم من موردي المخدرات بالإضافة إلى اثني عشر مشتبها بهم آخرين. وشارك 150 شرطيا في هذه المهمة في الأسبوع الماضي لإنهاء هذه الأنشطة.

ونفذت الشرطة عمليات تفتيش في ولاية شمال الراين-فيستفاليا في مدن فوبرتال ومونشنغلادباخ وزولينغن وميربوش وهيلدن وهان وإركات.

وخلال هذه العمليات، عثر أفراد الشرطة على مزرعتين للقنب في مونشنغلادباخ وزولينغن تحتويان على 300 و60 شتلة، كما تم ضبط أسلحة بيضاء وأموال نقدية وساعات باهظة الثمن.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)