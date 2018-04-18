ألمانيا: افتتاح مسجد كان كنيسة سابقاً

افتتح رسمياً الأربعاء (25 أيلول/ سبتمبر 2018) بمدينة هامبورغ شمال ألمانيا مسجد النور، الذي كانت بنايته في وقت سابق كنيسة، حيث تُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تحويل دار عبادة تابعة لاتحاد الكنائس الإنجيلية في ألمانيا (EKD) إلى مصلى خاص بالمسلمين.
ومن المتوقع حضور عدة شخصيات سياسية ودينية حفل الافتتاح، من بينها سفير الكويت في ألمانيا نجيب البدر، وأيمن مزيك رئيس المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا، بالإضافة إلى وزير داخلية ولاية هامبورغ أندريه غروته.
وكان من المنتظر افتتاح مسجد النور في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، بيد أن الافتتاح تأخر عدة مرات بسبب أعمال إعادة البناء، التي كانت أكثر صعوبة مما هو متوقع، فضلاً عن مشاكل آخرى متعلقة بالتعديلات على الكنيسة السابقة والمصنفة كمحمية أثرية.
وفي نفس السياق، لم تُستكمل بعد عملية إصلاح المأذنة وبناء واجهة جديدة بسبب ارتفاع تكاليف إعادة البناء وافتتاح المسجد - الواقع في منطقة هورن - من 1.5 مليون إلى حوالي خمسة ملايين يورو، إذ اعتمدت التكاليف بشكل كبير على التبرعات، بالإضافة إلى تمويل من دولة الكويت، التي تبرعت بحوالي 1.1 مليون يورو.
وكانت الكنيسة - التي بُنيت عام 1961 - قد أغلقت سنة 2002 بسبب تراجع أعداد المصلين فيها، ليتم بعد ذلك بيعها إلى مستثمر. وفي سنة 2012 اشترى المسلمون الكنيسة وأعلنوا عزمهم تحويلها إلى مسجد، ما تسبب آنذاك في جدل داخل ألمانيا.
يشار إلى أن مسلمي مسجد النور كانوا يؤدون صلواتهم منذ سنوات في مرآب سيارات تحت الأرض في منطقة "سانكت جورج" في هامبورغ، حسب ما أشار إليه دانيال عابدين، مدير نفس المسجد.
ر.م/ ي.أ ( ك ن أ)
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
منذ عام 1997، تقام فعالية "يوم المسجد المفتوح" في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، والذي يصادف يوم الوحدة الألمانية. واختيار هذا اليوم بالذات لم يأت مصادفة، فالمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا يود في هذا اليوم أن يؤكد على "أن المسلمين جزء من الوحدة الألمانية بالإضافة إلى التعبير عن ارتباطهم بمجموع السكان في ألمانيا". وفي هذه السنة يتوقع أن يبلغ عدد زوار المساجد 100 ألف شخص.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
الجاليات الإسلامية تريد في هذا اليوم أن تقرب الزوار من الإسلام أكثر، واختارت المساجد كأفضل مكان للالتقاء، فالمساجد ليست مكاناً للصلاة فقط، بل ولعقد اللقاءات والندوات أيضاً.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
معظم المساجد تقدم جولات في هذا اليوم، وتظهر الصورة إحدى تلك الجولات في مسجد في بلدة هورت التابعة لمدينة كولونيا، حيث يتلقى الزوار معلومات عن العمارة والتاريخ والحياة اليومية في المساجد التي تعتبر أهم ملتقيات الجاليات الإسلامية في ألمانيا.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
المسجد المركزي في مدينة دويسبورغ هو من أكبر المساجد في ألمانيا، وتم افتتاحه عام 2008. يشارك المسجد في نشاطات تدعم الاندماج في المدينة. في يوم المسجد المفتوح، يتيح المسجد لزواره، بالإضافة للجولة، فرصة مشاهدة صلاتي الظهر والعصر، بالإضافة إلى تقديم الشاي لهم.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
يتعرف الزوار على الإسلام أكثر ابتداء من اتباع بعض القواعد البسيطة المتبعة في المساجد، حيث يخلعون أحذيتهم قبل الدخول إلى مكان الصلاة، كما يشاهدون كيف يتوضأ المسلمون. ويقوم المسجد المركزي في كولونيا بتوضيح بعض الطقوس والقواعد للزوار في يوم المسجد المفتوح.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي أخذ اسمه من المسجد الأزرق في إسطنبول، لا يقع على البوسفور، بل على نهر ألستر! وهو رابع أكبر مسجد في ألمانيا. في العام الماضي وفي يوم المسجد المفتوح، رسم الفنان حسن روح العالمين "مذبحة كربلاء"، ذات الأهمية الكبيرة في المذهب الشيعي.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
أبواب المساجد لا تفتح في يوم المسجد المفتوح فقط، وإنما هناك فرصة لتبادل الزيارات في يوم الكاثوليك أيضاً، كما في مسجد يافوز السلطان سليم بمانهايم، حيث قامت الراهبات وطالبات الدين من كنيسة مريم العذراء المقابلة للمسجد بجولة تعرفن فيها على الإسلام بشكل أقرب.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
يحصل الناس أحياناً على بعض الهدايا الرمزية في هذا اليوم، كالصبي الصغير الذي يظهر في الصورة، والذي حصل على مَسبَحة في يوم المسجد المفتوح في منطقة بونامس بفرانكفورت.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
ويتيح يوم المسجد المفتوح للزوار مشاهدة المصلين عند تأدية الصلاة ولو لمرة واحدة. ورغم أنه لا يمكن للزوار دخول مكان الصلاة إلا أنهم يمكن أن يتابعوا الصلاة من أماكن تطل عليها، كما يظهر في الصورة.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
وبعد الجولة في يوم المسجد المفتوح، يمكن للزوار أن يستمتعوا بوجبات من جميع أنحاء العالم. وقد قدم مسجد شهيتليك (جامع الشهادة) في حي نويكولن ببرلين تشكيلة واسعة من الأطباق لزواره خلال السنوات الماضية.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
مسجد فضل عمر في هامبورغ والذي تم افتتاحه عام 1957 لديه شيء للجميع في يوم المسجد المفتوح، حيث تقام فيه ورشات عمل للرسم والخط العربي، بالإضافة إلى معرض يمكن فيه القيام بـ"رحلة عبر الزمن الإسلامي". كما يقدم الرعاية للأطفال، ومشروبات منعشة لراكبي الدراجات خلال استراحتهم.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
وفي مدينة دريسدن أيضاً تدعو المساجد الناس للتعرف على الإسلام وإلى التبادل الثقافي. وقد أطلق مسجد المصطفى في المدينة برنامجاً يتم فيه تقديم القهوة للزوار إضافة إلى محاضرات توضيحية عن الإسلام. هيلينا فايزه/ محي الدين حسين