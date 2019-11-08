ألمانيا.. اعتقال شخص خطف سيارتين وهدّد عدة أشخاص

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة لايبتسيغ شرقي ألمانيا السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) القبض على رجل هدد عدة أشخاص وخطف سيارتين. ويبلغ المشتبه به من العمر 33 عاماً، وقد هدّد امرأة (61 سنة) لا تجمعه بها علاقة داخل مسكنها، قبل أن تلوذ المرأة بالفرار إلى جارة لها، ليقوم المشتبه به بسرقة سيارتها والهرب.

لكن القصة لم تنته هنا، ففي طريق الهرب، وقع للمشتبه به حادث عجز معه عن إكمال رحلته بالسيارة، فأجبر سائق سيارة أخرى على نقله إلى أحد الفنادق، وهناك هدد موظفة بسكين، قبل أن تتمكن الشرطة من السيطرة عليه في الفندق وإلقاء القبض عليه.

وأشارت الشرطة إلى أنها تراجع الآن أسباب هذه الجرائم، وهل ارتكبها المشتبه به تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو أنه يعاني اضطرابات نفسية.

إ.ع/ ي.أ (د ب أ)