 ألمانيا - اعتداء جسدي على صبية عراقية بدافع معاداة الأجانب | أخبار | DW | 08.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا - اعتداء جسدي على صبية عراقية بدافع معاداة الأجانب

صبية عراقية في الحادية عشرة من عمرها تعرضت لهجوم في بلدة بشرق ألمانيا. وقد خلع حجابها وتم ركلها من جانب فتاة وشاب تلفظا بألفاظ معادية للأجانب. وماتزال تحقيقات الشرطة جارية ضد المهاجمين وعمرهما بين 16 و 17 عاما.

فتاة مسلمة لاجئة في ألمانيا

صورة من الأرشيف لفتاة مسلمة في أحد مقرات استقبال اللاجئين بألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية في شرق البلاد اليوم الأحد (08 ديسمبر/ كانون الأول 2019) تلقي شكوى جنائية ضد مراهقين اثنين (بنت وولد) يشتبه أنهما هاجما صبية عراقية في الحادية عشرة من عمرها. وخلال الاعتداء أمام متجر شهير للمواد الغذائية في بلدة زيبنيتس شرقي ألمانيا تم نزع الحجاب عن رأس الصبية العراقية التي أصيبت بجروح.

وأوضحت الشرطة بمدينة دريسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا اليوم الأحد، أن تلك الواقعة حدثت يوم أول أمس الجمعة، وقام أحدهما (فتاة عمرها 17 عاما) بجذب الصبية العراقية من شعرها وأسقطتها على الأرض. وأضافت الشرطة أنه يشتبه أن الثاني (شاب عمره 16 عاما) ركلها بعد ذلك مرتين، بينما قامت رفيقته بسد فمها. وتابعت الشرطة أنهما قالا للصبية العراقية أثناء الاعتداء عليها: "ماذا تريدون منَّا هنا؟ عودوا إلى وطنكم!"

وتجري تحقيقات ضد الشاب والفتاة للاشتباه في ارتكاب أفعال جرمية من بينها "إلحاق إصابة جسدية خطيرة". ويلزم الاثنان الصمت. وقال متحدث باسم الشرطة إن الاتهامات بنيت على أقوال الضحية في محضر الشرطة، وأنه لا يوجد الآن سبب للشك في صدقيتها. 

م.أ.م/ ص.ش ( د ب أ)

  • default

    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    سيدة مسلمة في مدينة كولونيا، اختارت ارتداء حجاب بألوان علم ألمانيا خلال مظاهرة في المدينة احتجاجا على التمييز ضد المسلمين.

  • default

    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    تعاني الكثير من النساء المحجبات من أصول أجنبية في ألمانيا من صعوبات الإندماج في المجتمع الألماني، ويزيد ارتداء الحجاب من حدة هذه المشاكل لدى البعض منهن.

  • default

    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    قبل عام رفضت محكمة ألمانية دعوى قضائية قدمتها تلميذة مغربية لإعفائها من حصة السباحة لأسباب دينية، وسمحت لها بارتداء "البوركيني" احتراما لمبدأ "إلزامية التعليم".

  • default

    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    قبل عشرة أعوام أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون منع الحجاب للمدرسات المسلمات. ورغم ذلك فإن ثماني ولايات ألمانية طبقت هذا القانون في إطار ما يسمى ب"قوانين الحياد" والتي تحظر الرموز الدينية في المدارس العمومية.

  • default

    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    حجاب النساء ليس وحده المنتشر في ألمانيا وإنما حجاب الطفلات الصغيرات أيضا، خاصة أن القانون الألماني لا يمنع التلاميذ من ارتداء رموز دينية، فأصبح منظرهن بالحجاب مألوفا في المدارس وفضاءات اللعب الخارجية.

  • default

    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    رغم انتشار العنصرية في صفوف بعض الفئات في ألمانيا، إلا أن ذلك لا يمنع السائحات المحجبات من زيارتها، خاصة أن عددا كبيرا ممن يأتون إلى ألمانيا في إطار ما يسمى "السياحة الطبية" ينحدرون من دول الخليج.

  • default

    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    إلى جانب الحجاب اختارت مسلمات يعشن في ألمانيا ارتداء النقاب، ويواجهن لهذا السبب تحديات أكبر ترتبط أساسا بالأفكار النمطية حول الإسلام والسمعة التي يخلقها المتطرفون.

  • default

    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    لم تعد المرأة المحجبة في ألمانيا خاضعة للصورة النمطية حول المهاجرات المسلمات، إذ صارت تنشط هي أيضا في منظمات المجتمع المدني وتدافع عن حقوقها من خلال ندوات وورشات عمل كما تشارك في صنع القرار السياسي الألماني.

  • default

    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    تشتكي بعض المسلمات المحجبات في ألمانيا من إقصائهن في سوق العمل بسبب ارتدائهن الحجاب، فرغم أن القانون الألماني يتيح للمرأة المسلمة العمل إلا أن بعض أربابه يتخذون من الحجاب سببا لرفض توظيفهن.

  • default

    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    تخصص بعض المسابح في مدن ألمانية أياما خاصة بالنساء وذلك حتى يتسنى للمحجبات ممارسة هوايتهن بعيدا عن أعين الرجال، وهي فرصة لا تحظى بها الكثيرات حتى في بلدانهن الأصلية.

  • default

    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحيي طالبة محجبة خلال زيارتها لمدرسة في برلين. الكاتبة: سهام أشطو

    الكاتب: سهام اشطو


مختارات

أوزيل بعد صمت طويل: العنصرية أصبحت مشكلة في ألمانيا

بعد 15 شهرا على اعتزاله اللعب مع المانشافت دافع مسعود أوزيل مجددا عن الصورة المثيرة للجدل مع الرئيس أردوغان. واعتبر لاعب أرسنال الإنجليزي، بعد الاعتداء على كنيس يهودي في هاله، أن ألمانيا تعاني من مشكلة كبيرة في العنصرية. (18.10.2019)  

حادثة اعتداء عنصرية على رجل ليبي قعيد في مدينة كيمنتس الألمانية

شهدت مدينة كيمنتس الألمانية حادثة تعرض قعيد على كرسي متحرك منحدر من ليبيا للضرب والإهانة، ووفقا لصحيفة بيلد الألمانية فقد هاجمه متطرف واصفا اياه بـ"العربي القذر". المدينة كانت مسرحا لمظاهرات ضد الأجانب العام الماضي. (17.09.2019)  

اعتداء بذخيرة مضيئة على لاجئين في ألمانيا

تعرض أربعة لاجئين بينهم طفل بعمر خمسة أشهر لاعتداء بذخيرة مضيئة في ولاية سكسونيا السفلى بغرب ألمانيا. الشرطة قبضت على أربعة رجال مشتبه بهم وصادرت سلاح الجريمة والذخيرة، وتدرس الشرطة وجود دافع معاداة الأجانب في التحقيق. (19.11.2019)  

المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

يعيش عدد كبير من المسلمات المحجبات في ألمانيا، ورغم أن القوانين الألمانية تكفل لهن حقوقهن إلا أنهن قد يحرمن من بعضها بسبب تشدد بعض العقليات، خاصة بالنظر للصور الخاطئة التي ينشرها المتطرفون الإسلاميون عن الدين الإسلامي. (18.09.2014)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Demo der Pegida in der Innenstadt von Dresden.

"طوارئ ضد النازية" .. مبادرة مدينة دريسدن لمكافحة العنصرية 02.11.2019

قرر مجلس إدارة مدينة دريسدن الألمانية إصدار مبادرة تهدف إلى التصدي لجذور التطرف اليميني وعواقبه خصوصا معاداة السامية والعنصرية وكراهية المسلمين، بعد النجاحات التي حققها حزب البديل لألمانيا الشعبوي في الولاية.

Deutschland Protest gegen Rassismus | Banner #Unteilbar - Für eine offene und freie Gesellschaft

عشرات الآلاف يتظاهرون في دريسدن ضد العنصرية قبل انتخابات حاسمة 24.08.2019

شهدت مدينة دريسدن عاصمة ولاية سكسونيا تظاهرة كبيرة ضد العنصرية ومن أجل مجتمع حر منفتح شارك فيها أكثر من 30 ألف شخص. في الولاية ستقام مطلع الشهر المقبل انتخابات تشريعية محلية في ظل تقدم حزب "البديل" الشعبوي.

Deutschland | Pegida Demo in Dresden

هل تتعاطف شرطة سكسونيا مع حركة بيغيدا المعادية للأجانب؟ 24.08.2018

في الشبكة العنكبوتية يحوم هاشتاغ "بيغيزاي"، وهو تلاعب بمصطلح بيغيدا والشرطة باللغة الألمانية ويعكس الشكوك حول تعاطف الشرطة في سكسونيا مع الحركة اليمينية المتطرفة. فهل شرطة الولاية الشرقية تتعاطف حقاً مع المعادين للأجانب؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  