 ألمانيا.. اعتداءات على كنيسة ومركز شرطة ومبنى سكني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.10.2020

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أخبار

ألمانيا.. اعتداءات على كنيسة ومركز شرطة ومبنى سكني

في بلدة مارباخ الألمانية ألقى رجل مواد حارقة يبدو أنه صنعها بنفسة على مركز للشرطة وكان يصرخ بشعارات معادية للأجانب كما تعرضت كنيسة ومبنى سكني للهجوم وأصيب عدة أشخاص ووقعت خسائر مادية ضخمة للمبنى والكنيسة.

رجال المطافئ يقومون بإطفاء حريق في مبنى سكني ببلدة مارباخ الألمانية (3/10/2020)

رجال المطافئ يقومون بإطفاء حريق في مبنى سكني ببلدة مارباخ الألمانية (3/10/2020)

لاحظ ضباط بمركز شرطة مارباخ بعيد الساعة الثالثة فجر اليوم السبت (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2020)، وجود عبوة حارقة على مدخل المركز. وفي الوقت نفسه، أفاد شهود عيان من وسط المدينة، الواقعة بولاية بادن فورتمبورغ بجنوب غرب ألمانيا، عن حرق كنيسة ومبنى سكني.

مختارات

دعا رجال السياسة والمجتمع المدني بألمانيا إلى مواجهة الحركات المعادية للأجانب داخل البلاد، التي تتسع فيها حاليا الاحتجاجات المناهضة لمعاداة الأجانب، خاصة عقب الهجوم الإرهابي على مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة.

في ظل تدابير وقائية من كورونا، تحتفل ألمانيا اليوم السبت بالذكرى الثلاثين على توحيدها،عقب ثورة شعبية أطاحت نهاية 1989 بجدار برلين، وهو ما يريد الرئيس الألماني اليوم تخليده بإنشاء نصب تذكاري احتفاء بهذه "الثورة السلمية".

ولاحق عدد من ضباط الشرطة الجاني المفترض واعتقلوه. وكان الرجل متسلحا بعصا وألقى بزجاجة مشروب كحولي في وجه شرطية. ويقال إن الرجل البالغ من العمر 42 عاما ردد هتافات معادية للشرطة والأجانب. ويفترض المسؤولون أنه ارتكب فعلته في "حالة نفسية طارئة"، ولا يعلم حتى الآن ما إذا كانت لديه أفكار يمينية متطرفة أو مدى تلك الأفكار.

وبناء على طلب مكتب المدعي العام في مدينة هايلبرون، سيمثل المشتبه به أمام قاض للتحقيق معه. وتشير النتائج الأولية إلى أن الرجل صنع بنفسه العبوات الحارقة التي تشبه زجاجة المولوتوف.

ثمانية جرحى وأضرار بنصف مليون

وتمكن الضباط بأنفسهم من إخماد النيران في مبنى الشرطة. وأصيب اثنان منهم بجروح طفيفة جراء ألسنة اللهب التي وصل ارتفاعها إلى مترين.

كما تم إخماد حريق الكنيسة البروتستانتية بسرعة. وذكرت الشرطة أن المبنى السكنى بالقرب من الكنيسة أصيب بأضرار بالغة بسبب الحريق لدرجة أنه معرض لخطر الانهيار. وأمكن إنقاذ خمسة من السكان، أصيب أربعة منهم واثنان من المسعفين بجروح طفيفة، تطلبت رعاية طبية.

وكان هناك مبنى مجاور أيضا لم يستطع سكانه دخوله بسبب تلوث أول أكسيد الكربون. كما تمكن سكانه من مغادرة المنزل في الوقت المناسب. ووفقا لتقدير أولي للشرطة، لحقت بالمبنى السكني أضرار مادية لا تقل عن 500 ألف يورو. وتم تحديد الأضرار التي لحقت بالكنيسة بما لا يقل عن 10 آلاف يورو.

يذكر أن ألمانيا تحتفل اليوم بمرور ثلاثين عاما على إعادة توحيدها في عام 1990.

ص.ش/ع.ج (د ب أ، ك ن أ)

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

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  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

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    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل من عام 2000 إلى 2007. تسعة من الضحايا من أصول أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما قتلت المجموعة الارهابية شرطية ألمانية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديد بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. الصورة من تظاهرات في مدينة فرايتال ضد اقامة مراكز ايواء اللاجئين عام 2015.

  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Trauerfeier für getöteten Regierungspräsidenten Lübcke (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اغتيال فالتر لوبكه

    في الثاني من يونيو/ حزيران 2019 عُثِرَ على جثة فالتر لوبكه، رئيس المجلس المحلي لبلدية مدينة كاسل، في شرفة منزله مقتولا برصاصة في رأسه. ووجه الادعاء العام تهمة قتل لوبكه، لشتيفان إي. وداعمه المشتبه به ماركوس إتش.، وشتيفان معروف في السابق بأنه من النازيين الجدد. وكان لوبكه المتنمتي لحزب المستشارة ميركل من مؤيدي قضايا اللاجئين.

  • Nach Angriff in Halle/Saale - Kundgebung (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    معبد يهودي كهدف ليميني متطرف

    سكان مدينة هاله الألمانية (شرق) يرفعون شعار:"سكان هاله ضد اليمين - الاتحاد من أجل الشجاعة الأخلاقية"، احتجاجا على جريمة وقعت في مدينتهم في 09.10.2019 عندما كان 52 شخصا يحتفلون بيوم الغفران داخل المعبد اليهودي بالمدينة، وحاول شتيفان ب. وهو شاب يميني متطرف (28 عاما) اقتحام المعبد، ولكنه فشل فأطلق النار على امرأة وشاب وجدهما في طريقه وقتلهما. وكان يعتقد أن "المرأة مسلمة" وفق تصريحه أمام المحكمة.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه. إعداد م.أ.م / م.س

    الكاتب: ملهم الملائكة


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