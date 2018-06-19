ألمانيا - ارتفاع حجم تحويلات المهاجرين المالية إلى بلدانهم الأصلية

ارتفعت قيمة التحويلات المالية للمهاجرين إلى ذويهم في بلدانهم، إذ وصلت في عام 2016 وحده إلى نحو 17.7 مليار يورو من ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية. وبذلك تكون ارتفعت بنحو 6.5 مليار يورو عن عام 2007.

وجاء ذلك في جواب للبرلمان الألماني "بوندستاغ" على استفسار لكتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، كما نقلت صحيفة "دي فيلت" السبت.

وبذلك باتت ألمانيا من الدول المتصدرة لقيمة التحويلات المالية الخاصة إلى الخارج. وتأتي ألمانيا خلف الولايات المتحدة والسعودية وسويسرا من حيث قيمة التحويلات المالية الخاصة عام 2016.

وتقيم الحكومة الألمانية، حسب صحيفة "دي فيلت"، التحويلات المالية في جوابها بأنها "عامل دعم للتنمية"، لأن تلك الأموال تصل إلى الناس في عين المكان بالدول النامية. وتضع الحكومة الألمانية خططاً لخفض تكاليف عمليات التحويل المرتفعة حتى 2030 إلى أقل من 3 في المائة.

وانتقد ماركوس فرونماير، المختص في قضايا التنمية من حزب "البديل من أجل ألمانيا" بأن بعض المستفيدين من المعونات الاجتماعية الحكومية في ألمانيا يحولون ربما جزءا من تلك الأموال إلى عائلاتهم في أوطانهم الأصلية.

وقال فرونماير: "من غير المقبول تمويل المساعدة الإنمائية من النظام الاجتماعي الألماني". وأوضح فرونماير أن حزبه يطالب بفرض حظر على المهاجرين لتحويل أموال من المساعدة الاجتماعية الحكومية إلى بلدانهم الأصلية.

من جانبه يرى المتحدث باسم حزب الخضر لشؤون التنمية أوفه كيكيريتس عكس ذلك، موضحاً أن التحويلات المالية تساهم أيضاً في مكافحة أسباب الهجرة.

وقال كيكيريتس: "المهاجرون يعملون على إيجاد آفاق حياة للناس في بلدانهم الأصلية ويمنعونهم من اختيار طريق الهجرة الخطير إلى أوروبا".

م.أ.م/ ع.غ (ك ن أ)