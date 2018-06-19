 ألمانيا - ارتفاع حجم تحويلات المهاجرين المالية إلى بلدانهم الأصلية | أخبار | DW | 01.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ألمانيا - ارتفاع حجم تحويلات المهاجرين المالية إلى بلدانهم الأصلية

كشفت أرقام أعلن عنها البرلمان الألماني "بوندستاغ" أن قيمة التحويلات المالية من المهاجرين في ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية شهدت ارتفاعاً، ففي عام 2016 وحده حول المهاجرون إلى ذويهم في بلدانهم الأصلية نحو 17.7 مليار يورو

Globus mit Geldscheinen (picture-alliance/blickwinkel)

ارتفعت قيمة التحويلات المالية للمهاجرين إلى ذويهم في بلدانهم، إذ وصلت في عام 2016 وحده إلى نحو 17.7 مليار يورو من ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية. وبذلك تكون ارتفعت بنحو 6.5 مليار يورو عن عام 2007.

وجاء ذلك في جواب للبرلمان الألماني "بوندستاغ" على استفسار لكتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، كما نقلت صحيفة "دي فيلت" السبت.

وبذلك باتت ألمانيا من الدول المتصدرة لقيمة التحويلات المالية الخاصة إلى الخارج. وتأتي ألمانيا خلف الولايات المتحدة والسعودية وسويسرا من حيث قيمة التحويلات المالية الخاصة عام 2016.

مختارات

بلغت قيمة الأموال التي قام مهاجرون عاملون في ألمانيا بتحويلها إلى أسرهم في أوطانهم خلال العام الماضي نحو 4.2 مليار يورو. وتحتل تركيا مقدمة الترتيب بتحويلات قدرها 800 مليون يورو. (28.08.2017)

أشار تقرير اقتصادي إلى أن العمال الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي قاموا بتحويل ما قيمته مائة مليار دولار العام الماضي إلى أوطانهم. وأرجع التقرير أسباب ارتفاع مبالغ التحويلات إلى القيود على التملك والاستثمار. (09.06.2015)

ذكرت تقارير إخبارية أن وكالة الاستخبارات الأمريكية تجمع معلومات عن التحويلات المالية الدولية، وجاء في تقارير أخرى أن أمريكا استخدمت أرض ألمانيا لإدارة عمليات لمكافحة الإرهاب وألقت القبض على مشتبه بهم في مطارات ألمانية. (15.11.2013)

وتقيم الحكومة الألمانية، حسب صحيفة "دي فيلت"، التحويلات المالية في جوابها بأنها "عامل دعم للتنمية"، لأن تلك الأموال تصل إلى الناس في عين المكان بالدول النامية. وتضع الحكومة الألمانية خططاً لخفض تكاليف عمليات التحويل المرتفعة حتى 2030 إلى أقل من 3 في المائة.

وانتقد ماركوس فرونماير، المختص في قضايا التنمية من حزب "البديل من أجل ألمانيا" بأن بعض المستفيدين من المعونات الاجتماعية الحكومية في ألمانيا يحولون ربما جزءا من تلك الأموال إلى عائلاتهم في أوطانهم الأصلية.

وقال فرونماير: "من غير المقبول تمويل المساعدة الإنمائية من النظام الاجتماعي الألماني". وأوضح فرونماير أن حزبه يطالب بفرض حظر على المهاجرين لتحويل أموال من المساعدة الاجتماعية الحكومية إلى بلدانهم الأصلية.

من جانبه يرى المتحدث باسم حزب الخضر لشؤون التنمية أوفه كيكيريتس عكس ذلك، موضحاً أن التحويلات المالية تساهم أيضاً في مكافحة أسباب الهجرة.

وقال كيكيريتس: "المهاجرون يعملون على إيجاد آفاق حياة للناس في بلدانهم الأصلية ويمنعونهم من اختيار طريق الهجرة الخطير إلى أوروبا".

م.أ.م/ ع.غ (ك ن أ)

  • Syrische Familie mit Baby in Griechenland (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "نتواجد في اليونان منذ ستة أشهر، وطفلنا ولد في تركيا". يقول أحمد وفينوس النازحان من قرية قرب اللاذقية في سوريا. وبسبب القصف الروسي فقدوا كل ما يملكون.

  • Irakischer Flüchtling in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    العراقي عبد الأمير (49 عاماً)، قضى العقد الأخير كنازح من بلده. في فبراير/ شباط 2016 وصل إلى اليونان. "على بعد لحظات من الساحل اليوناني ظهرت سفينة لخفر السواحل التركية، تسببت في موجات كبيرة، وأُصبنا بخوف كبير".

  • Pakistanischer Flüchtling in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    أما الباكستاني فرمان (18 عاماً) فيقول: "وصلت أمس قادماً من بلغاريا عبر تركيا ويجب أن أصل إلى ألمانيا مثل الآخرين". ويضيف: "ألمانيا بلد جميل جداً، وهناك يمكنني أن أعمل طباخاً، فأنا أطبخ بشكل جيد جداً".

  • Gruppe pakistanischer Flüchtlinge in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "تم إعادتي ثلاث مرات من قبل الصرب إلى بلغاريا. لكن سأحاول مرة أخرى الوصول إلى ألمانيا..الكثيرون نجحوا في ذلك وسأنجح أيضاَ"، يوضح الباكستاني وسيم بالقميص الأبيض (28 عاماً).

  • zwei mongolische Familien aus China in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    الغالبية في مخيم اللاجئين " باستروغور" ببلغاريا شبان أفغان وباكستانيون، إلى جانب عائلتين منغوليتين من الصين يريدون الوصول إلى ألمانيا. جاؤوا من شيلين التي تتمتع بالحكم الذاتي. ويقولون إن "المنغوليين يتعرضون باستمرار للقمع".

  • Drei Flüchtlinge im Lager Pastrogor (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    تكلف الرحلة من باكستان إلى ألمانيا 6 آلاف دولار أمريكي. علي (يسار الصورة) يتواجد في" باستروغور" منذ أسبوعين، وينتظر مكالمة من أحد المهربين لمواصلة الرحلة. " يجب أن أصل إلى ألماني لدعم عائلتي ماليا. وأستطيع العمل كسائق تاكسي".

  • Iranischer Christ im Lager Pastrogor (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "أنا مسيحي والمسلمون في هذا المخيم يهينوني باستمرار"، يروي هذا الطبيب من إيران (22 عاماً). ويضيف:"أتصور أن أبقى في بلغاريا، لكن أنا بحاجة للعيش بعيداً عن أصحاب الأديان الأخرى، لأنهم يتحرشون بي."

  • Leiter des Lagers Patrogor und pakistanischer Flüchtling (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    يطلب هذا النازح الباكستاني (يمين الصورة) من مدير مأوى اللاجئين "باستروغور" ببلغاريا إعادته إلى بلده بسبب مرض ابنه. "الرحلة إلى أوروبا كانت خطأ"، كما يوضح. لكنه ليس الوحيد الذي يعتقد ذلك. فهناك بعض الأفغان يريدون الرجوع أيضاً.

  • Pakistanischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    وصل الباكستاني "هرام" منذ بضعة أيام إلى أحد مخيمات اللاجئين في صربيا. وسبق له أن حاول عبور الحدود إلى المجر، لكنه تعرض للضرب بوحشية من قبل الشرطة المجرية، دون أن يفهم السبب، على حد تعبيره.

  • Pakistanischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    يوجد الباكستاني عمر شيداد (23 عاما) منذ أحد عشر شهرا في حالة فرار. وهو الآن في صربيا ويريد مغادرتها إلى إيطاليا. "في إيطاليا نحصل بسرعة على اللجوء. بعدها نذهب حيث نريد" يوضح عمر.

  • Syrischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "أنا منذ أسبوعين هنا وأتمنى أن أستطيع تقديم طلب اللجوء في المجر"، يقول هذا الشاب السوري في الحدور الصربية المجرية. ويضيف "إذا انتهت الحرب في سوريا سأعود. سوريا هي وطني. وقلبي ملك لها".

  • Afghanischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    يتساءل هذا الشاب الأفغاني "ماذا فعلت السيدة ميركل؟..هي وجهت لنا الدعوة جميعا. والآن أغلقت الحدود في وجهنا". فهو يتواجد منذ أسبوع في منطقة العبور الحدودية بين صربيا والمجر. وعينه على ألمانيا.

    الكاتب: ماريا إلشيفا/ عبد الرحمان عمار


مختارات

لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

منذ إغلاق طريق البلقان التي كان غالبية اللاجئين يسلكونها للوصول إلى أوروبا، بقي الكثيرون منهم عالقين في مناطق حدودية بأوروبا الشرقية. لكل نازح قصته مع النزوح وخططه للمستقبل. هذه التشكيلة من الصور تقربنا من بعض الأمثلة. (30.08.2016)  

مواضيع ذات صلة

Bosnien Flüchtlinge

تدفق اللاجئين يهدد البوسنة بأزمة إنسانية تعجز عن مواجهتها بمفردها 19.06.2018

أزمة كبيرة تهدد البوسنة مع تزايد أعداد اللاجئين الذي يصلون إلى أراضيها أملا في عبورها إلى الاتحاد الأوروبي. ولاتزال تعاني من تبعات حرب البلقان وأزمات اقتصادية، ناهيك عن البنية التحتية الهشة، لذا لا تستطيع الأزمة بمفردها.

Rückkehr irakischer Flüchtlinge nach Bagdad

مشروع ألماني جديد بقيمة 500 مليون يورو لتحفيز اللاجئين على العودة 28.03.2018

في خطوة جديدة لتحفيز اللاجئين على العودة طوعية إلى بلادهم، تسعى الحكومة الألمانية إلى تخصيص مشروع جديد بقيمة 500 مليون يورو لدعم العودة الطوعية، لكن برنامج المساعدات لن يكون على شكل شيكات مالية فحسب.

Libyen Flüchtlinge in der Nähe von Tripolis

صحف ألمانية: لماذا ظهر اهتمام أوروبا بليبيا الآن فقط؟ 01.12.2017

علقت العديد من الصحف الألمانية اليوم على نتائج القمة الأوروبية الافريقية في ساحل العاج وانتقدت بشدة خطط إجلاء اللاجئين الأفارقة من ليبيا. كما أثار اهتمام أوروبا المفاجئ بليبيا شكوك بعض الصحف.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  