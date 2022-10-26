 ألمانيا: اتفاق على حزمة تخفيف الأعباء وبطاقة نقل بـ49 يورو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.11.2022

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ألمانيا: اتفاق على حزمة تخفيف الأعباء وبطاقة نقل بـ49 يورو

اتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية مع حكومات الولايات على مسألة تمويل تخفيف الأعباء الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة عن كاهل المواطنين والشركات، إضافة لتخصيص بطاقة رخيصة الثمن لوسائل النقل العامة بقيمة 49 يورو شهريا.

المستشار الألماني أولاف شولتس

حكومة المستشار شولتس تتفق مع حكومات الولايات على تفاصيل تمويل حزمة المساعدات الاقتصادية

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) على أهمية التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في مكافحة تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا.

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وبعد انتهاء مؤتمر الحكومة الاتحادية مع رؤساء حكومات الولايات، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "نتكاتف معا، ونحل مشكلات بلادنا معا"، مشيرا إلى أن الاتفاق على تمويل إجراءات تخفيف الأعباء  تم الإعداد له بعناية شديدة والتوصل إليه بشكل سريع.

وكانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت في هذا المؤتمر على تحمل الولايات جزء من تمويل تدابير تخفيف الأعباء، مقابل حصولها على مزيد من الأموال من الحكومة الاتحادية للنقل المحلي وإيواء اللاجئين. وتشمل تدابير تخفيف الأعباء توسيع إعانات السكن على سبيل المثال.

وتم الاتفاق أيضا على طريقة تمويل بطاقة خاصة بالمواصلات العامة في عموم ألمانيا بقيمة 49 يورو شهريا. ولكن لم يتم تحديد موعد لإطلاقها بعد، لكن وزير المواصلات فولكرفيسينغ بدا متفائلا بدخول البطاقة حيز التنفيذ مطلع العام المقبل. 

وناقش المجتمعون أيضا تصميم ما يعرف بمكابح أسعار الطاقة المزمع العمل بها. وأكد شولتس أنه لا ينبغي نسيان أن سبب كل المشاكل الراهنة المتعلقة بالتضخم والأسعار المرتفعة هو الحرب الروسية على أوكرانيا.

وزير المواصلات الألماني فولكر فيسينغ (الصورة) متفائل بتطبيق بطاقة الـ 49 يورو مطلع العام المقبل.

وزير المواصلات الألماني فولكر فيسينغ (الصورة) متفائل بتطبيق بطاقة الـ 49 يورو مطلع العام المقبل.

هذا وتدخل إجراءات دعم أسعار الطاقة في ألمانيا حيز التنفيذ في مطلع عام 2023، بحسب خارطة طريق قدمتها الحكومة الأربعاء. وتتضمن الخطة وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء، وهذا هو الجزء الرئيسي من  إجراءات مثيرة للجدل تبلغ 200 مليار يورو  لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية التي أعلنت عنها برلين في نهاية أيلول/سبتمبر.

وسيطبق الإجراء بالنسبة للغاز اعتباراً من "الأول من كانون الثاني/يناير" القادم على الشركات الكبيرة. وفي "الأول من آذار/مارس" للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، على ما أوضح المشروع النهائي الذي نشرته الحكومة الألمانية. ومن المقرر أيضاً تقديم دعم بأثر رجعي لفواتير شهر شباط/فبراير.

وستدعم الحكومة 80 بالمئة من استهلاك الأسرة، على أن يسدد المستهلك نفسه المبلغ المتبقي من ثمن الغاز بسعر السوق. ومن المتوقع أن يتواصل العمل بالسقف حتى نيسان/أبريل 2024.

وتضررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بشدة من أزمة الطاقة التي تشهدها القارة، بعد أن خفضت روسيا بشكل كبير توريد الغاز الذي كانت البلاد تعتمد عليه بشكل خاص. وإلى حين تنفيذ هذه الإجراءات،  ستأخذ الحكومة على عاتقها تسديد فواتير الاستهلاك المنزلي  للغاز في كانون الأول/ديسمبر بالكامل. ويطالب القطاع الصناعي، محرك الاقتصاد الألماني، بمساعدة مالية منذ شهور محذراً من أن العديد من الشركات ستضطر للتخلي عن أنشطتها أو إعلان الإفلاس.

  • Herbstwald bei Wermelskirchen

    الخريف وتقاليده في ألمانيا

    فصل الخريف في المانيا

    هبّ خريف هذا العام بنسمات ربيعية ـ فالأسبوع الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول بلغت درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية، ما جعل مصلحة الأرصاد الجوية تتحدث عن "أسخن" خريف منذ عام 1881. ونظراً للحرارة المفرطة التي سجِّلت الصيف الماضي، اكتست أوراق الشجر حلّة جديدة في وقت مبكر خلافا لما هو معتاد.

  • Deutschland Halloween - Kürbisdeko schnitzen in Berlin

    الخريف وتقاليده في ألمانيا

    موسم اليقطين

    الخريف يعرف أيضا باسم موسم اليقطين. وفي الـ31 أكتوبر الموازي لعيد القديسين ويكون فيه اليقطين مضاءا أمام النوافذ أو أمام البيوت. وحتى حساء اليقطين يكون من أفضل الوجبات في هذا الفصل من السنة. ويربط الألمان حسب معهد راينغولد لبحوث السوق هذا الحساء بذكريات الطفولة.

  • Mann mit Pantoffeln

    الخريف وتقاليده في ألمانيا

    ليس هناك وقت لبرودة الأرجل

    يلبس الكثير من الألمان الشبشب للاسترخاء في البيت في ظل جو الخريف المظلم. وهي لحظات الاسترخاء على الأريكة وقراءة الكتب. وفي معرض الكتاب الدولي بفرانكفورت تم عرض أحدث الروايات حول هذا الموضوع.

  • Kinder beim St. Martins-Umzug

    الخريف وتقاليده في ألمانيا

    النجوم تلمع في الأفق ونحن في الأسفل

    موكب المصابيح و أحد مظاهر الاحتفال بالخريف، يطلق عليه أيضا موكب سانت مارتين الذي يقيمه الكاثوليكيون إحياء لذكري القديس مارتين الذي اقتسم معطفه مع رجل كان يشتكي من قساوة البرد. وعندما يحل الظلام يسير الأطفال مع آبائهم عبر الأزقة ويغنون. وأحيانا يتقدم الموكب فارس بلباس القديس مارتين.

  • Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen

    الخريف وتقاليده في ألمانيا

    ليس للنباتيين

    الوزة تلعب دورا هاما في الأساطير حول القديس مارتين. ويذكر أنه اختبأ في اسطبل للإوز للحيلولة دون تعيينه كأسقف. لكن الطيور المثرثرة كشفت عن وجود القس المتواضع. وإلى يومنا طبق الإوز ضروري في هذا التوقيت من السنة. وقبل أو خلال أكل الوزة يتم في الـ 11 من نوفمبر/ تشرين الثاني قراءة " قصيدة الوزة" .

  • Drachen fliegen lassen: ein Mädchen spielt mit einem Drachen auf einer Wiese.

    الخريف وتقاليده في ألمانيا

    إطلاق الطائرات الورقية

    بتغير الطقس واشتداد قوة الرياح يتم إطلاق الطائرة الورقية عاليا. ويمكن شراء الطائرات الورقية في جميع الألوان والأحجام ـ أو ببساطة صنعها شخصيا. وأصدقاء الطائرات الشراعية ينظمون في الخريف العديد من المهرجانات في جميع أنحاء المانيا.

  • Kastanienmännchen

    الخريف وتقاليده في ألمانيا

    خيال الأعمال اليدوية

    جمع الكستناء المتساقطة من الأشجار من الاشياء المحببة كثيرا لدى الأطفال في روض الأطفال، ليُفسح المجال للإبداع لصنع سيارات وحيوانات وأشخاص من الكستناء بواسطة نكاشة الأسنان.

  • Jesus am Kreuz, daneben steht eine Grabkerze.

    الخريف وتقاليده في ألمانيا

    عيد القديسين وعيد ذكرى الأموات

    لدى كل قديس في الكنيسة الكاثوليكية يوم تعظيم. وبما أن عددهم ارتفع بسرعة، قرر البابا غريغور الرابع تحديد تاريخ لتمجيد جميع القديسين. ومنذ عام 835 وضع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني كموعد للاحتفال بعيد القديسين، ولإحياء ذكرى الأموات. وعلى الكثير من المقابر تضاء في هذا اليوم الشموع.


ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا ف ب)

 

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