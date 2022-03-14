ألمانيا - اتفاق على إنشاء صندوق بـ 100 مليار يورو لتحديث الجيش

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس بالاتفاق مع التحالف المسيحي بشأن صندوق خاص للجيش الألماني. وقال شولتس خلال المعرض الصناعي في هانوفر اليوم الاثنين (30 مايو/أيار 2022): "سيُجرى تعزيز الجيش الألماني. سيكون قادرا على أداء مهمته الدفاعية بشكل أفضل من أي

وقت مضى، وسيكون قادرا على تقديم مساهمته لحلف شمال الأطلسي (الناتو) حتى نتمكن من الدفاع عن أنفسنا ضد هجمات من الخارج في أي وقت"، مضيفا أن ذلك سيساعد في جعل ألمانيا وأوروبا أكثر أمانا، وقال: "هذا هو الرد الصحيح على نقطة التحول التي بدأت مع هجوم روسيا على أوكرانيا".

وأضاف شولتس أن الصندوق الخاص البالغ قيمته 100 مليار يورو هو "خطوة كبيرة لبلدنا"، معربا عن امتنانه للتوصل إلى تفاهم بين الأحزاب في هذا الشأن.



واتفقت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي في ألمانيا في وقت متأخر من مساء أمس مع حزبي المعارضة الرئيسيين، الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، على إنشاء صندوق للجيش بقيمة 100 مليار يورو (107 مليارات دولار)لتحديث الجيش الألماني.

ويتيح هذا إنشاء هذا الصندوق لبرلين أيضا تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو ما يقدر اليوم بحوالي 70 مليار يورو بالنسبة لألمانيا.

وأنجز الاتفاق الذي يتضمن أيضا إجراء تعديلات دستورية بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والحزبين المحافظين، الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي، وفق ما قال ممثلون عن الأحزاب.

وأكد بيان صادر عن وزارة المالية الألمانية التوصل إلى اتفاق يوم الأحد، وقال البيان"معا سنضمن تقوية الجيش الألماني خلال السنوات القادمة باستثمارات إضافية بقيمة 100 مليار يورو".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن في بيان حكومي بالبرلمان الألماني في 27 فبراير/ شباط الماضي، أي بعد ثلاثة أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا، أنه سيتم تخصيص ميزانية لصندوق خاص لمرة واحدة للاستثمارات في مشاريع التسليح بقيمة 100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني وتحديث معداته خلال السنوات القليلة المقبلة. وجاء ذلك كرد فعل على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتعرض شولتس لانتقادات منذ بدء الغزو الروسي بأن دعمه لكييف كان خجولا وبعدم اتخاذ إجراءات ملموسة كافية فيما يتعلق بتسليم أسلحة للجيش الاوكراني.

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التفاف على قانون "كبح الديون"

وسيتم تمويل الصندوق الاستثنائي من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضروري الالتفاف على قانون "كبح الديون" المنصوص عليه في الدستور والذي يحد من الاقتراض الحكومي.

ولهذا السبب احتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لإقرار تعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة.

وسيتم دفع ال100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة.

ويعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلابا كبيرا في سياسة ألمانيا التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990 الى 200 ألف اليوم.

ووفق تقرير نشر في ديسمبر/ كانون الأول فإن أقل من 30 بالمائة من السفن الحربية الألمانية "تعمل بكامل طاقتها"، بينما العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للطيران.

لكن غزو أوكرانيا أيقظ الاهتمام بالقوات المسلحة في ألمانيا الجانحة نحو السلام منذ الحقبة النازية.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)