 ألمانيا - اتفاق على إنشاء صندوق بـ 100 مليار يورو لتحديث الجيش | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.05.2022

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ألمانيا - اتفاق على إنشاء صندوق بـ 100 مليار يورو لتحديث الجيش

"هذا هو الرد الصحيح على نقطة التحول التي بدأت مع هجوم روسيا على أوكرانيا"، هكذا وصف المستشار الألماني شولتس الاتفاق بين أحزاب الائتلاف الحاكم وحزبي المعارضة الرئيسيين، على إنشاء صندوق برأسمال 100 مليار يورو لتطوير الجيش.

صورة لجنود من الجيش الألماني في إحدى قواعد الجيش في ولاية ساكسونيا السفلى (7/2/2022)

كان هناك أسابيع من الخلاف القانوني بين الحكومة والمعارضة حول الصندوق الخاص للقوات المسلحة وذلك لأنه سيرتبط بتعديل على الدستور، الذي يعرف في ألمانيا بـ"القانون الأساسي".

 

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس بالاتفاق مع التحالف المسيحي بشأن صندوق خاص للجيش الألماني. وقال شولتس خلال المعرض الصناعي في هانوفر اليوم الاثنين (30 مايو/أيار 2022): "سيُجرى تعزيز الجيش الألماني. سيكون قادرا على أداء مهمته الدفاعية بشكل أفضل من أي 
وقت مضى، وسيكون قادرا على تقديم مساهمته لحلف شمال الأطلسي (الناتو) حتى نتمكن من الدفاع عن أنفسنا ضد هجمات من الخارج في أي وقت"، مضيفا أن ذلك سيساعد في جعل ألمانيا وأوروبا أكثر أمانا، وقال: "هذا هو الرد الصحيح على نقطة التحول التي بدأت مع هجوم روسيا على أوكرانيا".
وأضاف شولتس أن الصندوق الخاص البالغ قيمته 100 مليار يورو هو "خطوة كبيرة لبلدنا"، معربا عن امتنانه للتوصل إلى تفاهم بين الأحزاب في هذا الشأن.
 

واتفقت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي في ألمانيا في وقت متأخر من مساء أمس مع حزبي المعارضة الرئيسيين، الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، على إنشاء صندوق للجيش بقيمة 100 مليار يورو (107 مليارات دولار)لتحديث الجيش الألماني.

مختارات

قال الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير إن حرب أوكرانيا أكدت ضرورة الدفاع عن الديمقراطية، لكن ذلك مرتبط بتحديث الجيش الألماني وتسليحه، كما أشار إلى أن التفاوض الناجح يجب ألا يكون من موقف ضعف.

تعهد المستشار الألماني شولتس بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، من خلال تمويل شحنات أسلحة مباشرة من الصناعة الألمانية. وبنفس الوقت أدان شولتس تصعيد روسيا في أوكرانيا، معتبرا أن بوتين يتحمل المسؤولية عن "جرائم الحرب" هناك.

هدد شولتس روسيا بمواجهة "إجراءات مأساوية" في حال استخدمت أسلحة كيماوية خلال حربها ضد أوكرانيا، مؤكداً أن الناتو لن يتدخل حتى إن حدث ذلك. على صعيد آخر قال الناطق باسم الرئاسة الروسية إن بلاده لن تقدم الغاز بـ "المجان".

ويتيح هذا إنشاء هذا الصندوق لبرلين أيضا تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو ما يقدر اليوم بحوالي 70 مليار يورو بالنسبة لألمانيا.

وأنجز الاتفاق الذي يتضمن أيضا إجراء تعديلات دستورية بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والحزبين المحافظين، الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي، وفق ما قال ممثلون عن الأحزاب.

وأكد بيان صادر عن وزارة المالية الألمانية التوصل إلى اتفاق يوم الأحد، وقال البيان"معا سنضمن تقوية الجيش الألماني خلال السنوات القادمة باستثمارات إضافية بقيمة 100 مليار يورو".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن في بيان حكومي بالبرلمان الألماني في 27 فبراير/ شباط الماضي، أي بعد ثلاثة أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا، أنه سيتم تخصيص ميزانية لصندوق خاص لمرة واحدة للاستثمارات في مشاريع التسليح بقيمة 100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني وتحديث معداته خلال السنوات القليلة المقبلة. وجاء ذلك كرد فعل على الهجوم الروسي على أوكرانيا. 

وتعرض شولتس لانتقادات منذ بدء الغزو الروسي بأن دعمه لكييف كان خجولا وبعدم اتخاذ إجراءات ملموسة كافية فيما يتعلق بتسليم أسلحة للجيش الاوكراني.

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التفاف على قانون "كبح الديون"

 وسيتم تمويل الصندوق الاستثنائي من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضروري الالتفاف على قانون "كبح الديون" المنصوص عليه في الدستور والذي يحد من الاقتراض الحكومي.

 ولهذا السبب احتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لإقرار تعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة.

 وسيتم دفع ال100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة.

 ويعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلابا كبيرا في سياسة ألمانيا التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990 الى 200 ألف اليوم.

 ووفق تقرير نشر في ديسمبر/ كانون الأول فإن أقل من 30 بالمائة من السفن الحربية الألمانية "تعمل بكامل طاقتها"، بينما العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للطيران.

 لكن غزو أوكرانيا أيقظ الاهتمام بالقوات المسلحة في ألمانيا الجانحة نحو السلام منذ الحقبة النازية. 

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

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  • Blick aus einem Sea-Lynx-Hubschrauber auf die Fregatte Niedersachsen beim Einsatz in der Adria während der Jugoslawien-Krise am 06.08.1992. (Foto: Martina Hellmann/dpa)

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  • Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. (Bild: Uli Deck/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

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  • Von einem Farbbeutel getroffen faßt sich Bundesaußenminister Joschka Fischer erschrocken an sein rechtes Ohr. Der Farbbeutel wurde am Donnerstag (13.05.1999) während des Bündnis 90/Die Grünen-Sonderparteitages über den Kosovo-Krieg in Bielefeld von einem Mann auf Fischer geworfen. (Bild: dpa )

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

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  • Die Doppeltürme des World Trade Centers in New York brennen nach den terroristischen Anschlägen vom 9. September 2001. (Bild: ddp images/AP Photo/File, Marty Lederhandler)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

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  • Bundeskanzler Gerhard Schröder freut sich nach der Abstimmung über die Vertrauensfrage am 16.11.2001 im Berliner Reichstagsgebäude. Kanzler Schröder hatte die Abstimmung über die Beteiligung der Bundeswehr im Anti-Terror-Krieg in Afghanistan am 13.11. mit der Vertrauensfrage verknüpft. Das Votum endete mit einer Zustimmung von 336 Abgeordneten für den Kanzler, 326 stimmten gegen ihn. Erforderlich für die Kanzlermehrheit waren 334 Stimmen. (Bild: picture-alliance/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    أثارت مشاركة الجيش الألماني في الحرب على الإرهاب خلافات كبيرة داخل إئتلاف الحزب الإشتراكي والخضر الحاكم آنذاك. المستشار غيرهارد شرودر أبدى تضامن بلاده المطلق مع الولايات المتحدة، ومنحه البرلمان الألماني بأغلبية ضئيلة الثقة لإرسال قوات عسكرية لأفغانسان.

  • Bundeswehrsoldaten kommen am 18.08.2011 nach einem Einsatz in das Polizeihauptquartier Charrah Darreh nahe Kundus zurück. Im Hintergrund ein Marder Schützenpanzer. (Bild: Maurizio Gambarini dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    يشارك الجيش الألماني منذ 2002 في مهمة عسكرية ضمن قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان. قتل 54 جنديا خلال 13 سنة وانهيت المهمة القتالية عام 2014. ومنذ ذلك الحين يعمل 850 جنديا ألمانيا على تدريب قوات الأمن الأفغانية ضمن مهمة تدريبية.

  • fghanische Polizeibeamte untersuchen am 4. September 2009 bei Kundus, Afghanistan einen der beiden verbrannten Tanklaster. Ziel des Bombardements bei Kundus (Bild: AP Photo)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    في الرابع من سبتمبر/أيلول 2009، أدت غارة جوية ألمانية على شاحنتين تنقلان البنزين تابعتين لطالبان إلى مصرع 100 شخص بينهم أطفال. العقيد غيورغ كلاين هو من أعطى تعليماته باطلاق الغارة.

  • Mit Stacheldraht umzäunt ist die Stellung der Bundeswehr Patriot Abwehrstaffel am 24.02.2013 im südtürkischen Kahramanmaras. Die Bundeswehr ist Teil des Nato-Einsatzes Active Fence Turkey mit Patriot- Abwehrstaffeln zum Schutz der Türkei vor syrischen Raketenangriffen. (Bild: Kay Nietfeld/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    نشرت ألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2012 منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية في جنوب شرق تركيا، الحليف الأساسي في الناتو، وذلك تحسبا لإطلاق صواريخ من سوريا. يتمركز 256 جنديا ألمانيا في مدينة مهرش في الأناضول، على بعد 100 كيلومتر من الحدود الشمالية لسوريا. وستنتهي المهمة في شهر يناير/كانون الثاني 2016.

  • Operation Atalanta Marine Soldaten Einsatz gegen Piraterie

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    أرسلت ألمانيا في كانون الأول / ديسمبر 2008 قوات بحرية إلى منطقة القرن الإفريقي، قبالة السواحل الصومالية و في خليج عدن، لحماية حركة البواخر ومرور المساعدات الإنسانية ولمكافحة القرصنة ضمن مهمة "أتلانتا". وهي مهمة أوروبية يشارك فيها 318 جنديا ألمانيا.

  • Mittelmeer Einsatz Bundesmarine Flüchtlingsrettung

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    يساهم 320 جنديا من القوات البحرية الألمانية منذ شهر نيسان/أبريل 2015 في إنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط. سيتم توسيع نطاق عمل المهمة لمطاردة سفن عصابات تهريب المهاجرين في السواحل الليبية والإيطالية. ويحق للبوارج الألمانية احتجاز سفن المهربين وتدميرها في حالات خاصة.

  • Die Vertreter der Verfassungsorgane weihen am Dienstag (08.09.09) in Berlin das zentrale Ehrenmal der Bundeswehr ein. Mit dem Ehrenmal soll der Soldaten der Bundeswehr gedacht werden, die im Einsatz gestorben sind. (Foto: Axel Schmidt/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    لقي 106 جنود المان مصرعهم إبان الاعوام الستين الماضية في مهام عسكرية خارج البلاد. و في الثامن من أيلول/ سبتمبر 2008 شُيد في برلين نصب تذكاري للجنود الألمان الذين فقدوا اروحهم في مهام عسكرية.

    الكاتب: سفن بوهله/آرنه ليشتنبارغ/س.ع


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