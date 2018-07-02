ألمانيا: اتفاق بين أطراف الائتلاف بشأن أزمة طالبي اللجوء

بعد أسابيع من الخلافات والصراع بين المستشارة ميركل ووزير داخليتها وحليفها البافاري هورست زيهوفر، تمكن قادة أحزاب الائتلاف الحاكم (الائتلاف الكبير) في ألمانيا من الاتفاق على حزمة إجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتشديد الإجراءات الخاصة بسياسة اللجوء.

هذا ما كشفته مساء اليوم الخميس (الخامس من تموز/ يوليو 2018) مصادر في لجنة شؤون الائتلاف في برلين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ). واللجنة تضم كبار قادة أحزب الائتلاف الثلاثة، أي حزبي التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

كما قالت زعيمة الحزب الاشتراكي أندريا نالس ونائبها ونائب المستشارة ووزير المالية أولاف شولتس، إن أحزاب الائتلاف اتفقت على تسريع إجراءات اللجوء. كما تم التوافق على أن تقوم الحكومة الألمانية بإصدار قانون للهجرة خلال عام، وهو مطلب أساسي من مطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في ائتلاف ميركل.

وكانت مصادر حزبية قد قالت مع بدء اجتماع قيادات الائتلاف الكبير في ألمانيا، أن هؤلاء لا يعتزمون بحث مقترحات الاتحاد المسيحي (اتفاق ميركل/ زيهوفر) بشأن الإجراءات المشددة للحد من الهجرة غير الشرعية على الحدود بين ألمانيا والنمسا فحسب، وإنما يهدفون أيضا إلى إعداد حزمة كبيرة من الإجراءات في هذا الصدد .وقالت نالس، "لدينا اقتراح جديد".

بقي أن نشير إلى أنه ورغم تأكيد مصادر حزبية على التوصل لاتفاق بشأن معالجة الهجرة غير الشرعية وتطبيق سياسات لجوء أكثر صرامة، ولكن هذه المصادر لم تعط المزيد من التفاصيل. وكان الحزب الاشتراكي قد أبدى ملاحظات على ما نص عليه اتفاق ميركلـ زيهوفر حول "مراكز العبور المؤقتة". ولم تعرف بعد الصيغة التوافقية بهذه الصدد حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

أ.ح/ع.خ (د ب أ)