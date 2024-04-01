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سياسةألمانيا

ألمانيا: إمدادات الطاقة مضمونة رغم إغلاق محطات تعمل بالفحم

١ أبريل ٢٠٢٤

أكدت برلين على لسان نائب المستشار روبرت هابيك أن إمدادات الطاقة مضمونة في البلاد رغم إغلاق محطات تعمل بالفحم. ويذكر أن ألمانيا تسعى لإغلاق كامل محطات انتاج الكهرباء التي تعمل بالحم، غير أن حرب أوكرانيا أخرت هذا البرنامج.

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محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالفحم تابعة لشركة "إير.في.إي" الألمانية
محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالفحم تابعة لشركة "إير.في.إي" الألمانية (بيرغهايم، 12 ديسمبر 2022)صورة من: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن اعتقاده بأن إمدادات الطاقة في ألمانيا أصبحت أكثر استقلالية مما كانت عليه قبل الأزمة، وأن هذه الإمدادات مضمونة حتى بعد إيقاف تشغيل العديد من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم.

يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال هابيك اليوم الاثنين (الأول من أبريل / نيسان 2024) "العديد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي كانت لا تزال متصلة بالشبكة كإجراء احترازي على مدار العامين الماضيين، أصبحت الآن غير ضرورية ويمكن إخراجها من الشبكة بشكل نهائي".

وتابع نائب المستشار الألماني أن أسعار الكهرباء والغاز تراجعت على نحو ملحوظ وأن الكهرباء "يتم توليد أغلبها في الوقت الراهن من مصادر نظيفة وصديقة للمناخ" وذلك بفضل توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة.

يذكر أنه مع مطلع الشهر، تم إيقاف تشغيل العديد من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في ألمانيا بشكل نهائي. وكانت شركتا الطاقة "إير.في.إي" و"ليغ" أكدتا أمس الأحد أن مجموع المحطات التي تم إغلاقها في منطقة حوض التعدين على نهر الراين غرب ألمانيا وولاية براندنبورغ شرق ألمانيا، بلغ سبع محطات.

كما ذكرت وزارة الاقتصاد اليوم الاثنين استنادا إلى بيانات الوكالة الاتحادية للشبكات أنه تم بالإضافة إلى ذلك إيقاف تشغيل ثماني محطات صغيرة ومتوسطة لتوليد الكهرباء من الفحم الحجري بقدرة إجمالية تبلغ 1.3 غيغاوات. ونوهت الوزارة إلى أن هذه المحطات كانت تقوم بتوليد الكهرباء بشكل مؤقت خلال السنتين الماضيتين بغرض التقليل من استهلاك الغاز.

وكانت ألمانيا تخطط لإغلاق جميع المحطات في وقت سابق، غير أن الحكومة الألمانية قررت بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانياالاستعانة بعدة محطات لفترة أطول مما كان مخططا لها أو استدعاءها من احتياطي الإمدادات لاستخدامها في توليد الكهرباء وتوفير الغاز الطبيعي.

ح.ز/ أ.ح (د.ب.أ)

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