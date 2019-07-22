 ألمانيا: إلقاء مواد حارقة على مسجد في مدينة دورتموند | أخبار | DW | 21.10.2019

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أخبار

ألمانيا: إلقاء مواد حارقة على مسجد في مدينة دورتموند

تعرض مسجد تابع لاتحاد "ديتيب" الإسلامي التركي في مدينة دورتموند إلى هجوم بزجاجتين حارقتين ألقاهما مجهولان. وتفحص سلطات حماية أمن الدولة ما إذا كانت هذه الجريمة تأتي على خلفية العملية العسكرية التركية في سوريا.

Deutschland Brandanschlag auf Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

صورة من الأرشيف لمسجد تابع لاتحاد "ديتيب" الإسلامي التركي

ألقى مجهولان زجاجتين تحويان مواد سريعة الاشتعال على مسجد في مدينة دورتموند الألمانية، ما تسبب في أضرار بسيطة في المبنى. وذكرت الشرطة اليوم الاثنين (21 تشرين الأول/أكتوبر 2019) أن إحدى العبوات الحارقة هشمت إحدى الواجهات الزجاجية للمسجد ليلة الأحد/الاثنين، بينما سقطت الثانية على الأرض أمام المسجد.

مختارات

وبحسب البيانات، اشتعلت كلتا العبوتين. وعندما وصل أفراد الشرطة كانت النار قد انطفأت. وذكرت الشرطة أن إحدى النوافذ وجزء من الواجهة تضرر على نحو محدود جراء الهجوم.

وقال متحدث باسم الشرطة إن سلطات حماية أمن الدولة تفحص ما إذا كانت هذه الجريمة تأتي على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن المسجد الذي استهدفه الهجوم تابع لاتحاد "ديتيب" الإسلامي التركي في شمال دورتموند. ويبحث المحققون عن شهود على الواقعة. وفر الجانيان بعدما أخفقا في إلقاء زجاجة مواد حارقة ثالثة على المسجد. وأكد رئيس شرطة دورتموند، غريغور لانغه، في بيان أن الشرطة على اتصال وثيق بالمسجد وتولي "اهتماماً خاصاً" بالمساجد، وأضاف: "سنفعل في إطار دورنا كشرطة كل ما في وسعنا لحماية المساجد".

ز.أ.ب/خ.س (د ب أ)

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    نددت وزارة الخارجية الإماراتية بالهجوم التركي قائلة: "هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي".

  • Türkische Militäroffensive in Nordsyrien | Luftangriff in Ras al-Ain (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعبَّر عن تضامنه مع الأكراد في تغريدة، وكتب: "تدين إسرائيل بشدة التوغل التركي في المناطق الكردية في سوريا وتحذر من تطهير عرقي ضد الأكراد من تركيا ووكلائها... إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع".

  • Deutsche Rüstungsexporte (picture-alliance/dpa/XinHua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن تحفظ برلين تجاه العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المليشيات الكردية، وعبّر ماس عن مخاوف بلاده والاتحاد الأوروبي من "العواقب السلبية لهذا الهجوم، والتي قد تصل إلى تعاظم نفوذ تنظيم "داعش" في سوريا مرة أخرى" وذلك "رغم تفهم المصالح الأمنية التركية".

  • UN-Sicherheitsrat in New York (picture-alliance/dpa/Xinhua/L. Muzi)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التوصل إلى أي خطوات بشأن العملية العسكرية في الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس، بيدْ أن التوقعات برسم خارطة طريق دولية كانت منخفضة قبل الاجتماع نظراً لانقسام المجلس منذ عدة سنوات، لا سيما حول قضايا الشرق الأوسط.

  • USA Antonio Guterres UN Sicherheitsrat (Imago Images/Xinhua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه البالغ" إزاء استمرار الهجوم التركي، مضيفاً في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن: "في الوقت الراهن، ما علينا القيام به هو التأكد من نزع فتيل التصعيد. أي حل للنزاع يجب أن يحترم سيادة الأرض ووحدة سوريا". ج.أ


مختارات

اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

فيما نددت أغلب دول العالم باجتياح الجيش التركي لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان، أعلن وزير الدفاع القطري تأييده للعملية، كما نقلت وكالة الأنباء التركية. (11.10.2019)  

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