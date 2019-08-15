 ألمانيا: إغلاق موقع إلكتروني يقدم إرشادات لصنع المتفجرات | أخبار | DW | 20.08.2019

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أخبار

ألمانيا: إغلاق موقع إلكتروني يقدم إرشادات لصنع المتفجرات

قالت الشرطة بشمال ألمانيا إنها داهمت منازل قائمين على منصة إلكترونية تستخدم على نطاق واسع لتبادل المعلومات حول صناعة المتفجرات والمخدرات وأغلقت المنصة. وجرت المداهمة في تسع ولايات ألمانية وفي كرواتيا وليتوانيا.

Pk zu internationalem Cybercrime-Ermittlungsverfahren (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

أوفه لورينغ، رئيس إدارة الشرطة في مدينة غوتينغن، يشرح أهداف الحملة.

أغلقت الشرطة الألمانية منصة إلكترونية مجانية باسم "اكسبلوسيفس.نت" " Xplosives.net" لتعليم تصنيع المتفجرات. وصرح أوفه لورينغ، رئيس إدارة الشرطة في مدينة غوتينغن اليوم الثلاثاء (20 آب/أغسطس 2019) بأن الشرطة ضبطت الخادم والعديد من وسائط البيانات واعتقلت القائمين عليها وداهمت منازل عدد من المستخدمين للمنصة داخل ألمانيا وخارجها. وأوضح لورينغ أن المنصة تقدم إرشادات لتصنيع الأسلحة الحربية والقنابل وتصنيع المتفجرات.

يأتي ذلك في إطار حملة كبيرة بدأت الشرطة الألمانية في شنها في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء في تسع ولايات ألمانية لمكافحة الجرائم عبر الإنترنت، وطالت الحملة أيضا ليتوانيا وكرواتيا. وقالت الشرطة في مدينة غوتينغن إن نحو ألف من عناصر الشرطة شاركوا في الحملة التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الحاسوبية وجرائم الإنترنت.

Screenshot Polizeimeldung - Plattform beschlagnahmt (xplosives.net)

وبحسب البيانات، تولت رئاسة شرطة غوتينغن والمركز الرئيسي لمكافحة جرائم الإنترنت والحاسوب التابع للادعاء العام في غوتينغن تنسيق وإدارة "الإجراءات الشرطية الشاملة". وأوضحت الشرطة أنها ضبطت خلال الحملة متفجرات ومخدرات. كما داهمت الشرطة مساكن 22 ألمانيا مشتبها بهم تتراوح أعمارهم بين17 إلى 55 عاما.

مختارات

وتعمل المنصة، حسب أحدث الشواهد، منذ عام 2006، ووصل عدد أعضائها في العام الماضي إلى نحو 360 عضوا فعالا. ولا تتوافر أي دلائل على وجود دافع سياسي وراء إنشاء هذه المنصة إلى الآن، وقال لورينغ: "ليس هناك خلفية سياسية، ولم نتثبت منها"، مرجحا أن يكون إنشاؤها جاء بدافع تنافسي "فقد كانت هناك مسابقات تقريبا جرى اللعب عليها". وتابع لورينغ أنه ليس هناك أدلة على أن الأسلحة أو المتفجرات التي تضمنت المنصة إرشادات لتصنيعها كان من المنتظر استخدامها ضد أشخاص "ولا نستطيع أن نستبعد هذا".

من جانبه، قال انجو راو، رئيس شعبة الجرائم السيبرانية لدى الادعاء العام في غوتينغن، إنه لم يتم القبض على أي من المشتبه بهم لعدم وجود خطر لهروبهم أو خطر تأثيرهم على سير التحقيقات.

وحدثت المداهمات في ولايات بادن- فورتمبرغ وبافاريا وبرلين وهيسن وسكسونيا السفلى وشمال الراين فيستفاليا وراينلاند بفالتس وشلزفيغ هولشتاين وتورينغن، وكانت التحقيقات بدأت قبل عام وتحديدا في أيلول/سبتمبر الماضي.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب)

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