ألمانيا ..إغلاق التحقيقات في وفاة سوري اُعتقل بالخطأ

أعلنت النيابة العامة وقف التحقيق وإغلاق ملف القضية المتعلقة بحبس السوري "أحمد أ." عن طريق الخطأ في أحد السجون بولاية شمال الراين ويستفاليا. وكانت السلطات قد أوقفته عن طريق الخطأ من خلال تبديل بياناته الشخصية مع بيانات رجل آخر من مالي كانت الشرطة تبحث عنه.
وأثناء توقيف الشاب السوري (26 عاما) قام بإضرام النار في زنزانته بمدينة كليفه، ما أدى إلى إصابته بحروق بليغة انتهت بوفاته.
وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق مع عناصر الشرطة المسؤولين عن الواقعة بتهمة حجز الحرية. لكن هؤلاء حصلوا على معلومات خاطئة لدى سؤالهم عن الموضوع، حسب ما أفادت به النيابة العامة في مدينة كليفه اليوم الثلاثاء (الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019). يومها قيل إنه قد تم تخزين بيانات خاطئة في بنك معلومات الولاية تفيد بأن هناك مذكرة بحث وقبض بحق الشاب السوري.
كذلك الموظفة المسؤولة عن تخزين بيانات "أحمد أ." والشاب المالي، لم يتم إثبات قيامها عمدا بخطأ يعاقب عليه القانون. وأكدت الموظفة أنها كانت ملتزمة بالتعليمات، ولكنها لا تتذكر من أعطاها التعليمات المتعلقة بالقضية.
كذلك أشارت النيابة العامة إلى أنه لم يتم إثبات ارتكاب الموظفين المسؤولين عن السجن الذي تم توقيف السوري فيه، لجرم يعاقب عليه القانون. كما لم يتم إثبات ارتكاب خطأ لدى إطفاء الحريق في الزنزانة.
وكانت النيابة تحقق ضد ثمانية أشخاص لهم علاقة بالواقعة، وهم ثمانية شرطيين وطبيب السجن، كما تم تشكيل لجنة في برلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا، للبحث والتحقيق في ملابسات القضية.
ع.ج/ أ.ح (د ب أ)
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سجون 7 نجوم في ألمانيا
توجد في ألمانيا مئات المراكز الإصلاحية، وهذه المراكز لم تعد تسمى رسميا بالسجون بل بـ"دوائر التنفيذ القضائي"، ويتم تقسيم أقسام المبنى في الغالب إلى ردهات رجالية، وأخرى نسائية، وردهات خاصة للشباب.
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سجون 7 نجوم في ألمانيا
ويوجد في ألمانيا نحو 70 ألف سجين يقيمون في "دوائر التنفيذ القضائي" (السجون سابقا). وفيها يتم معاملة "النزلاء" معاملة إنسانية لحين إتمام محكوميتهم.
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سجون 7 نجوم في ألمانيا
توجد مغاسل ودورة مياه صغيرة في كل ردهة من ردهات السجن الانفرادية. بالإضافة إلى ذلك يحق للسجين استعمال بعض مقتنياته الخاصة كالكتب، وأيضا ممارسة الهوايات التي يحبها.
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سجون 7 نجوم في ألمانيا
يتم تفتيش "السجون" والردهات بشكل مستمر ومكثف في ألمانيا، لمنع بيع المخدرات وحمل الأسلحة داخل السجون، وللكشف عن محاولات الهروب أو عمليات الارتباط بعصابات الجريمة المنظمة.
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سجون 7 نجوم في ألمانيا
تعاني بعض المقاطعات الألمانية من قلة المساجين، ما دعا الوزارات المختصة إلى إغلاق بعض السجون، فيما بدأت حكومات بعض المقاطعات في سنة 2005 بخصخصة "دوائر التنفيذ القضائي" وفتحها لشركات أهلية خاصة لإدارتها.
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سجون 7 نجوم في ألمانيا
يُعرض على المحكوم في "دوائر التنفيذ القضائي" تعلم مهنة ليمارسها بعد انتهاء محكوميته، كالحدادة. أوقات العمل داخل "السجن" يتقاضى عليها السجناء أجورا.
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سجون 7 نجوم في ألمانيا
بعض "السجون" تقوم بإصدار صحف خاصة بها، القائمون على العمل هم من المساجين، فيما يشرف عليهم بعض موظفي "دوائر التنفيذ القضائي" التابعة لوزارة العدل.
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سجون 7 نجوم في ألمانيا
ومن لم تسنح له الفرصة لإكمال دراسته تقدم له الدوائر العدلية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية فرصة إكمال الدراسة أثناء فترة المحكومية.
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سجون 7 نجوم في ألمانيا
غرفة خاصة للعبادة في "دائرة التنفيذ القضائي" في مدية تونا. حرية العبادة يكفلها القانون الألماني، وحتى في السجون والمراكز الإصلاحية.
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سجون 7 نجوم في ألمانيا
يسمح باستخدام التلفزيون داخل الردهات، لكن استعمال الانترنت ما زال ممنوعا، رغم ذلك يحاول بعض السجناء دخول الانترنت عبر الأجهزة الالكترونية الحديثة.
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سجون 7 نجوم في ألمانيا
يُحضر طعام السجناء في الغالب في المبنى ويقدم طازجا للنزلاء.
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سجون 7 نجوم في ألمانيا
يُسمح للسجناء بقضاء فترات من الوقت للتسلية وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.
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سجون 7 نجوم في ألمانيا
ويُسمح أيضا للسجناء باستقبال أطفالهم وعائلاتهم في غرف خاصة معدة لذلك. وحتى يسمح لهم بممارسة الجنس في مكان مخصص لذلك داخل المبنى.
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سجون 7 نجوم في ألمانيا
وتقدم بعض الفرق الموسيقية عروضا غنائية خاصة للمساجين داخل "دوائر التنفيذ القضائي".
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سجون 7 نجوم في ألمانيا
لكن السجون تبقى سجونا رغم تغير الأسماء والامتيازات، ويحلم السجناء الألمان كغيرهم بيوم الخروج والعودة إلى الحياة العامة وانتهاء فترة المحكومية.
الكاتب: زمن البدري