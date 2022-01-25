ألمانيا- إعادة أطفال ونساء من صفوف "داعش" واعتقالات في المطار

أمر الادعاء العام الاتحادي بألمانيا صباح اليوم الخميس (31 آذار/مارس 2022) باعتقال أربع نساء يشتبه في انتمائهن لتنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف إعلاميا بداعش) عند عودتهن إلى ألمانيا.

وأعلن الادعاء العام اليوم بمقره في مدينة كارلسروه أنه تم اعتقال النساء في مطار فرانكفورت بغرب ألمانيا وأنه من المقرر استجوابهن خلال اليوم. وبحسب البيانات، شقّت النساء الأربعة طريقهن إلى سوريا أو العراق خلال عامي 2013 و2014 للانضمام بتنظيم "الدولة الإسلامية" هناك.

وبحسب الادعاء، فإن واحدة منهن متهمة أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإتجار بالبشر، ويشتبه أنها اشتركت مع زوجها في معاملة سيدة إيزيدية على أنها جارية ويشتبه أن هذه السيدة كانت ضحية لاعتداءات جنسية. جدير بالذكر أن النساء الأربعة يحملن الجنسية الألمانية، وإحداهن تحمل الجنسية المغربية أيضا.

يشار إلى أن النساء الأربعة يندرجن ضمن المواطنات الألمانيات اللاتي أعلنت الحكومة الألمانية ليلة الأربعاء/الخميس إعادتهن من معسكر اعتقال في سوريا إلى ألمانيا. وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك صرحت ليلة الأربعاء/الخميس إنه تمت إعادة 27 طفلا وعشر أمهات من مخيم روج في شمال سوريا أمس الأربعاء في "عملية شديدة الصعوبة".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن " الأطفال الـ27 هم في نهاية المطاف ضحايا لداعش ولهم الحق في مستقبل أفضل بعيدا عن الأيدولوجية القاتلة للتنظيم والحق في حياة آمنة كما نتمنى لأطفالنا".

ا ف/ و ب (د.ب.أ)