ألمانيا- إضراب تحذيري الجمعة يشل مطارات كبيرة بينها فرانكفورت

من المتوقع إلغاء آلاف الرحلات الجوية في ألمانيا الجمعة المقبلة. وأعلن مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، مساء اليوم الأربعاء (15 شباط/ فبراير 2023) تعليق رحلات الركاب المنتظمة بعد غد الجمعة (17 شباط/ فبراير)، وذلك بعد إعلان نقابة فيردي للعاملين في قطاع خدمات تنظيم إضرابات في ذلك اليوم في عدة مطارات ألمانية منها مطار فرانكفورت. وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن كل من مطاري ميونيخ وهامبورغ خطوة مماثلة في وقت سابق من اليوم. وقالت متحدثة باسم شركة فرابورت المشغلة للمطار إن حركة التشغيل المنتظم لن تكون ممكنة في المطار يوم الجمعة بسبب الإضراب التحذيري، مشيرة إلى أن الرحلات الطارئة سيتم استثناؤها من هذا الإجراء.

وأضافت المتحدثة أن عدد الرحلات المنتظمة التي كانت مقررة في مطار فرانكفورت ليوم الجمعة يبلغ 1005 رحلة وذكرت أن عدد ركاب هذه الرحلات يبلغ 137 ألف شخص، ودعت الركاب إلى عدم الذهاب إلى المطار والاستعلام عن رحلاتهم لدى شركات الطيران. وذكرت شركة فرابورت عبر موقعها الإلكتروني أن "من غير الممكن ضمان التشغيل المنتظم"، وقالت إن "الركاب الراغبين في بدء رحلاتهم في فرانكفورت لن يتمكنوا من اللحاق برحلاتهم" ونوهت إلى أن هذا الأمر يسري أيضا على رحلات التوقف المؤقت (الترانزيت).

وكانت نقابة فيردي أعلنت عن الدعوة إلى تنظيم إضراب تحذيري ليوم كامل بعد غد الجمعة في سبعة مطارات ألمانية وهي ميونيخ وفرانكفورت وهامبورغ وشتوتغارت ودورتموند وهانوفر وبريمن، وذلك بغرض زيادة الضغط في المفاوضات الخاصة بأجور العاملين في مجال الخدمة العامة. ومن المنتظر أن يبدأ الإضراب في ساعة مبكرة من صباح الجمعة وينتهي ليلة الجمعة/السبت.

وبسبب هذا الإضراب سيتم إلغاء أكثر من 700 رحلة ركاب في مطار ميونيخ. وقال المطار في بيان "لن تنطلق رحلات ركاب منتظمة من الساعة 00.00 الجمعة وحتى الساعة 00.01 صباح السبت. ستتأثر أكثر من 700 رحلة هبوط وإقلاع".

تطالب نقابة فيردي بزيادة الأجور بما لا يقل عن 500 يورو شهريا لنحو 2,5 موظف في ألمانيا

إضرابات تسبق المفاوضات

وإلى جانب المفاوضات الخاصة بأجور العاملين في قطاع الخدمة العامة، هناك أيضا مفاوضات محلية خاصة بأجور العاملين في خدمات المناولة الأرضية وكذلك مفاوضات على صعيد ألمانيا تتعلق بأجور العاملين في الأمن الجوي. وسيتم استثناء رحلات توصيل المساعدات العينية إلى ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا من الإضراب التحذيري.

وتطالب فيردي ورابطة موظفي الخدمة المدنية في مفاوضات الأجور بزيادة في الراتب بنسبة 10,5 بالمائة أو ما لا يقل عن 500 يورو لحوالي 2,5 مليون موظف في الخدمة العامة للحكومات الاتحادية والمحلية على أن تبلغ مدة التعاقد 12 شهرا. وفي المقابل رفض أرباب العمل هذه المطالب ومن المنتظر أن تجري الجولة الثانية من المفاوضات في مدينة بوتسدام في 22 و23 من الشهر الجاري.

وشهد مطار فرانكفورت اليوم بالفعل تأخيرات وإلغاء لرحلات آلاف الركاب بعد أن أدى تلف كابل في أحد خطوط السكك الحديدية المحلية "إس بان" في فرانكفورت إلى تعطل أنظمة كمبيوتر في شركة لوفتهانزا، وبناء على هذا وصل عدد الرحلات التي تم إلغاؤها حتى وقت مبكر من مساء اليوم في مطار فرانكفورت إلى 242 رحلة من 1000 رحلة مقررة، وطلبت الشركة من الركاب المتضررين السفر عبر السكك الحديدية.

ع.ج/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)