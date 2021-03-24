ألمانيا.. إصابات كورونا تتضاعف في يوم واحد

قفزت أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى الضعف في يوم واحد، إذ انتقلت من 7 آلاف و485 إصابة أمس الثلاثاء إلى 15 ألفاً و813 إصابة اليوم الأربعاء (24 مارس/ آذار 2021) وفق آخر الأرقام التي أعلن عنها معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية.

غير أن الرقم لا يختلف كثيراً عن عدد الإصابات الجديدة التي سُجلت يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي والتي وصلت إلى 13 ألفاً و435 إصابة، إذ تبين أن الإصابات ارتفعت في الأربعاء الثاني توالياً قبل أن تعود للانخفاض في بداية الأسبوع.

وسجل المعهد 248 حالة وفاة جديدة في غضون 24 ساعة، مقابل 250 أمس الثلاثاء، و249 حالة في يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 كانون الأول/ ديسمبرالماضي، بواقع 33 ألفاً و777 إصابة، كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 1.04، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 104 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريباً.

حملة التطعيم

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم إعطاء 1.11 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 204 ألفا و12 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر عاماً واحداً ونصف العام لتطعيم 75 بالمائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، غير أن برلين تخطط لتسريع العملية في الأسابيع القادمة.

وبحسب بيانات رسمية، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 2.6 مليون حالة، والوفيات إلى أكثر من 75 حالة منذ اكتشاف أول حالة إصابة.

إ.ع/ ع.غ (د ب أ)