 ألمانيا.. إدانة سوريين ″بارتكاب مجزرة″ في مكب للنفايات | أخبار | DW | 14.01.2020

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أخبار

ألمانيا.. إدانة سوريين "بارتكاب مجزرة" في مكب للنفايات

وصلوا كلاجئين إلى ألمانيا، لكنهم كان قد سبق لهم وشاركوا في عمليات قتل جماعية عندما كانوا تابعين لتنظيم "جبهة النصرة". تفاصيل أوفى عن حيثيات الأحكام ومددها في هذا الخبر.

Deutschland Stuttgart 2017 | Prozess mutmaßliche Mitglieder Terrorgruppe Dschabhat al-Nusra (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

جسلة محاكمة مدانين في عمليات قتل تابعة لـ"جبهة النصرة" في شتوتغارت

حكمت المحكمة الإدارية العليا في مدينة شتوتغارت الاثنين (13 يناير/كانون الثاني 2020) بالسجن مدى الحياة على سوري، شارك في عمليات قتل تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي. ورى القضاة في مدينة شتوتغارت الألمانية أنه من المثبت أن الرجل (32 عاماً) قام بقتل شخصين، إلى جانب تورطه في 17 جريمة قتل أخرى.

مختارات

يوجد بشمال سوريا آلاف من أتباع تنظيم "داعش"، بينهم أكثر من مائة ألماني، حسب "شبيغل". وترفض ألمانيا ودول أوروبية أخرى استعادة هؤلاء المأسورين هناك، لكن سياسيا ألمانيا بارزا يطالب باستعادتهم وتقديمهم للمحاكمة في ألمانيا. (16.10.2019)

في أكتوبر تم تسليم "طه أ. ج." لألمانيا. ويشتبه بقيام هذا المقاتل العراقي في صفوف "داعش" بقتل الفتاة الإيزيدية "رانيا"، التي اتخذها عبدة، بطريقة وحشية. والآن عليه المثول كشاهد في المحاكمة ضد زوجته الألمانية "جينفر و.". (11.11.2019)

كما حكمت المحكمة الإدارية العليا في شتوتغارت بالسجن لسنوات عديدة على ثلاثة أشخاص آخرين يتشابهون مع المدان بالفكر وكانوا سوية في الوحدة القتالية التابعة لتنظيم جبهة النصرة.

ووفقا لشهود، فإن هؤلاء المدانين، قتلوا ما لا يقل عن 19 شخصاً من أتباع النظام السوري في مكبّ نفيات بالقرب من مدينة الطبقة عام 2013. وقد ألقت "العناصر الإرهابية" القبض على ضحايا المجزرة أثناء الاستيلاء على مدينة الرقة. وقدم المدانون لاجئين إلى أوروبا في وقت لاحق بعد تنفيذ المجزرة. وكانوا يعيشون في مدن ألمانية مختفة مثل برلين ودسلدورف وغيرها.

د.ص/ خ.س ( دب أ، أ ف ب)-مهاجر نيوز

 

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