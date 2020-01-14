ألمانيا.. إدانة سوريين "بارتكاب مجزرة" في مكب للنفايات

حكمت المحكمة الإدارية العليا في مدينة شتوتغارت الاثنين (13 يناير/كانون الثاني 2020) بالسجن مدى الحياة على سوري، شارك في عمليات قتل تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي. ورى القضاة في مدينة شتوتغارت الألمانية أنه من المثبت أن الرجل (32 عاماً) قام بقتل شخصين، إلى جانب تورطه في 17 جريمة قتل أخرى.

كما حكمت المحكمة الإدارية العليا في شتوتغارت بالسجن لسنوات عديدة على ثلاثة أشخاص آخرين يتشابهون مع المدان بالفكر وكانوا سوية في الوحدة القتالية التابعة لتنظيم جبهة النصرة.

ووفقا لشهود، فإن هؤلاء المدانين، قتلوا ما لا يقل عن 19 شخصاً من أتباع النظام السوري في مكبّ نفيات بالقرب من مدينة الطبقة عام 2013. وقد ألقت "العناصر الإرهابية" القبض على ضحايا المجزرة أثناء الاستيلاء على مدينة الرقة. وقدم المدانون لاجئين إلى أوروبا في وقت لاحق بعد تنفيذ المجزرة. وكانوا يعيشون في مدن ألمانية مختفة مثل برلين ودسلدورف وغيرها.

د.ص/ خ.س ( دب أ، أ ف ب)-مهاجر نيوز