 ألمانيا: إحصاء خسائر الفيضانات متواصل ومخاوف من ضحايا جدد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.07.2021

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ألمانيا: إحصاء خسائر الفيضانات متواصل ومخاوف من ضحايا جدد

تتوقع سلطات ولايتي شمال الراين ويستفاليا وراينلاند بفالتس العثور على مزيد من الجثث في الأقبية العائمة والمنازل المنهارة بسبب أسوأ فيضانات تضرب غرب أوروبا منذ عقود، فيما يجري تقدير حجم الدمار الذي سيستغرق عدة أسابيع.

أحد البيوت المنهارة في منطقة آرفايلر بولاية راينلاند بفالتس

جانب من الدمار الذي خلفته أسوأ فيضانات تضرب غرب أوروبا منذ عقود

كثف عناصر من الجيش ورجال الإطفاء منذ ليل الجمعة السبت جهود البحث عن ضحايا الدمار الذي خلفته أسوأ فيضانات تضرب غرب أوروبا منذ عقود وأودت بأكثر من 170 شخصا وعشرات المفقودين في ألمانيا وبلجيكا. وتعرضت مناطق غرب ألمانيا لأسوأ الأضرار جراء الفيضانات التي ضربت أيضا بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا تاركة شوارع ومنازل مغمورة بالمياه الموحلة عزلت تجمعات سكنية بأكملها.

مختارات

"تلك السيارة فوق الشجرة، إنها سيارتي" تقول سورية من حسن حظها أنها كانت في الطابق الثاني في منزل ببلدة آرفايلر. 90 قتيلا ومئات الجرحى ومتطوعون من كل مكان يحاولون مساعدة السكان. DW عربية زارت البلدة المنكوبة بالفيضانات.

في حدث نادر، أودت الفيضانات التي ضربت أوروبا وأجزاء من ألمانيا بعد هطول أمطار غريزة، بأكثر من 150 شخصا حتى الآن. فكيف يمكن أن تقع مأساة كهذه بكل هذه الخسائر الجسيمة في الأرواح والممتلكات؟

ومع حصيلة قتلى في ألمانيا وصلت إلى 143 بعد ثلاثة أيام من الكارثة، قالت السلطات إنه من المرجح العثور على مزيد من الجثث في الأقبية العائمة والمنازل المنهارة. وتمت تعبئة نحو 22 ألفا من عناصر الإنقاذ. وقالت كارولين فايتسل، رئيسة بلدية ايرفشتات في ولاية شمال الراين ويستفاليا المنطقة التي تعرضت لانزلاق تربة مروع ناجم عن الفيضانات "علينا توقع العثور على مزيد من الضحايا".

ويشار إلى أن عدد الضحايا في بلجيكا ارتفع أيضا وبلغ 27 قتيلا حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وفي المناطق الأكثر تضررا في ألمانيا في ولاية شمال الراين ويستفاليا وراينلاند بفالتس، كان السكان الذين فروا من الفيضانات يعودون تدريجيا إلى منازلهم وسط مشاهد الخراب. وأكثر من 90 من الضحايا كانوا يعيشون في منطقة أرفايلر في ولاية راينلاند بفالتس، من بينهم 12 شخصا كانوا في دار لذوي الاحتياجات الخاصة غرقوا في فيضان المياه.

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آثار الدمار التي خلفتها وراءها الفيضانات في ألمانيا

ويتضح الآن الحجم الحقيقي للكارثة، إذ يجري مسح المباني المتضررة التي سيتعين هدم بعضها، فيما تُبذل الجهود لاستعادة خدمات الغاز والكهرباء والهاتف. وأدى تعطل شبكات الاتصالات إلى تعقيد الجهود التي تُبذل لمعرفة عدد المفقودين، فيما باتت معظم الطرق في وادي آهر الغارق بالمياه، غير سالكة. وقال وزير الداخلية في ولاية راينلاند بفالتس روجر ليفنتس، لوسائل الإعلام المحلية إن ما يصل إلى 60 شخصا في عداد المفقودين وأكثر من 600 أصيبوا بجروح.

وزار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مدينة إرفتشتات، وقال شتاينماير إن تقدير حجم الدمار بالكامل قد يستغرق أسابيع ومن المتوقع أن تتكلف إعادة الإعمار عدة مليارات من اليورو. ومن المتوقع أن تسافر المستشارة أنغيلا ميركل الأحد إلى ولاية راينلاند بفالتس.

ع.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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  • Überschwemmung nach Unwetter in der Eifel

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  • Deutschland | Unwetter in Altena

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    أكثر من 20 قتيل وفقد العشرات

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  • Deutschland | Unwetter in Rheinland-Pfalz

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    اضطراب النقل العام

    تسببت الأمطار في اضطراب النقل العام بشدة، إذ توقفت خدمة القطارات السريعة في ألمانيا، كما تعطلت حركة المرور المحلية والبعيدة المدى في أجزاء كبيرة من غرب ألمانيا. في الصورة يظهر قطار متوقف في محطة كورديل في منطقة ترير زاربورغ بولاية راينلاند بفالتس.

  • Belgien Unwetter Hochwasser

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    قتلى في بلجيكا أيضا

    في بلجيكا قُتل شخصان بسبب الأمطار الغزيرة وفُقدت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بعدما جرفها فيضان أحد الأنهار. وانهارت نحو عشرة منازل في بيبنستر بعدما فاض نهر فاسدري وأغرق البلدة الواقعة في شرق البلاد. وتم إجلاء السكان من أكثر من ألف منزل.

  • Belgien Unwetter Hochwasser

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    أضرار في البنية التحتية

    تسببت الأمطار في اضطرابات شديدة في وسائل النقل العام، كما تم تعليق حركة المرور على نهر الميز الممر المائي البلجيكي الرئيسي المهدد بخطر الفيضان. وستستغرق أعمال التهيئة في بلجيكا وقتًا طويلاً بعدما أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في المناطق المتضررة. وتظهر في الصورة سيارة جرفتها المياه لتصطدم بسياج خشبي في شارع غمرته المياه.

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    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    الخوف من "فيضانات القرن" في سويسرا

    هطلت كميات هائلة من الأمطار في الأيام الأخيرة في سويسرا ما أدى إلى ارتفاع مستويات المياه بشكل خطير ودفع العاصمة برن إلى نشر سدود عائمة لمواجهة احتمال حدوث فيضانات غير مسبوقة. وتحت تأثير الأمطار الغزيرة، يستمر مستوى المياه في البحيرات في الارتفاع. وتوقف حركة الملاحة وتواصل الإبلاغ عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدة مناطق. وتظهر هذه الصورة الجوية نهر ألين الذي فاضت ضفافه بسبب هطول الأمطار الغزيرة.


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