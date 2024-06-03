ألمانيا ـ فيضانات كارثية والمستشار يتفقد المناطق المنكوبة

مع استمرار تساقط الأمطار في ولاية بافاريا وولاية بادن فورتمبرغ جنوبيي البلاد، عمليات إجلاء ضحايا الفياضانات تتواصل، فيما يقوم وفد رسمي بقيادة المستشار أولاف شولتس بزيارة المناطق المنكوية.

وصل عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم منمناطق الفيضانات في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا إلى ما يقارب من ثلاثة آلاف شخص حتى اللحظة، وفقا لما صرحت به متحدثة باسم وزارة الداخلية البافارية في ميونيخ أمام الصحفيين.

وأفادت المتحدثة بأن عدد أفراد فرق العمليات الذين تم نشرهم بسبب الفيضانات وصل في الوقت الراهن إلى نحو 20 ألف شخص؛ وذلك بعد أن كان هذا العدد قد وصل إلى 40 ألف شخص مع بداية الفيضانات.

واضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم بعدما فاضت الأنهار والجداول في عدد من المناطق، خاصة في ولايتي بافاريا وبادن فورتمبرغ في جنوب ألمانيابعد أيام من الأمطار المستمرة.

مدينة ريغنسبورغ الجنوبية تغزوها المياه بعد أيام من تساقطات متواصلة. صورة من: Pia Bayer/dpa/picture alliance

ولقي رجل إطفاء حتفه الليلة الماضية أثناء مشاركته في أعمال الإنقاذ في دائرة بفافنهوفن الواقعة على نهر إيلم في منطقة بافاريا العليا جنوب البلاد.

إلى ذلك، يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مناطق الفيضانات في ولاية بافاريا الاثنين (الثالث من يونيو/ حزيران 2024)، للاطلاع على طبيعة الوضع، كما أعلنت عن ذلك وزارة الداخلية في ولاية بافاريا مساء الأحد. وسيرافق المستشار في جولته التفقدية هذه رئيس حكومة الولاية ماركوس زودر ووزير الداخلية البافاري يوأخيم هيرمان.

و.ب/ح.ز (أ.ف.ب، د.ب.أ)