ألمانيا ـ فيضانات كارثية والمستشار يتفقد المناطق المنكوبة

ألمانيا ـ فيضانات كارثية والمستشار يتفقد المناطق المنكوبة٣ يونيو ٢٠٢٤
وصل عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم منمناطق الفيضانات في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا إلى ما يقارب من ثلاثة آلاف شخص حتى اللحظة، وفقا لما صرحت به متحدثة باسم وزارة الداخلية البافارية في ميونيخ أمام الصحفيين.
وأفادت المتحدثة بأن عدد أفراد فرق العمليات الذين تم نشرهم بسبب الفيضانات وصل في الوقت الراهن إلى نحو 20 ألف شخص؛ وذلك بعد أن كان هذا العدد قد وصل إلى 40 ألف شخص مع بداية الفيضانات.
واضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم بعدما فاضت الأنهار والجداول في عدد من المناطق، خاصة في ولايتي بافاريا وبادن فورتمبرغ في جنوب ألمانيابعد أيام من الأمطار المستمرة.
ولقي رجل إطفاء حتفه الليلة الماضية أثناء مشاركته في أعمال الإنقاذ في دائرة بفافنهوفن الواقعة على نهر إيلم في منطقة بافاريا العليا جنوب البلاد.
إلى ذلك، يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مناطق الفيضانات في ولاية بافاريا الاثنين (الثالث من يونيو/ حزيران 2024)، للاطلاع على طبيعة الوضع، كما أعلنت عن ذلك وزارة الداخلية في ولاية بافاريا مساء الأحد. وسيرافق المستشار في جولته التفقدية هذه رئيس حكومة الولاية ماركوس زودر ووزير الداخلية البافاري يوأخيم هيرمان.
و.ب/ح.ز (أ.ف.ب، د.ب.أ)