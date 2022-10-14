 ألمانيا أول وجهة..توقعات بارتفاع عدد طالبي اللجوء بالاتحاد الأوروبي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.12.2022

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ألمانيا أول وجهة..توقعات بارتفاع عدد طالبي اللجوء بالاتحاد الأوروبي

من المتوقع أن يزداد عدد طلبات اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي على المدى المنظور وفق الوكالة المختصة داخل التكتل القاري وخصوصا ألمانيا، فيما ينحدر أغلب طالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان وتركيا.

إضافة للنازحين في الحرب الأوكرانية فإن أغلب طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي ينحدرون من سوريا وأفغانستان وتركيا

إضافة للنازحين في الحرب الأوكرانية فإن أغلب طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي ينحدرون من سوريا وأفغانستان وتركيا

صرحت رئيسة وكالة اللجوء الأوروبية، نينا غريغوري، بأنها تتوقع استمرار زيادةطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وقالت غريغوري في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية تم نشرها اليوم (الاثنين 26 ديسمبر/ كانون الأول 2022) "من الواضح تماما أن تزايد أعداد الطلبات سيستمر في المستقبل المنظور". وتابعت أن عدم الاستقرار والتهديدات التي يتعرض لها الأمن العالمي تعد سمات عالم اليوم، واستطردت موضحة "للأسف هي ليست مؤقتة".

وأضافت غريغوري أن التطورات الجيوسياسية خلال عامي 2021 و2022 ستسفر عن تأثيرات مباشرة على الاحتياج لحماية دولية وستؤدي إلى تزايد النزوح إلى دول الاتحاد  الأوروبي. وأشارت إلى أنه تم تقديم نحو 790 ألف طلب لجوء فيالاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين شهري كانون الثاني / يناير وتشرين الأول / أكتوبر من هذا العام، موضحة أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 54% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2021. ولكنها أكدت أن العدد لا يزال أقل من المستويات التي تم رصدها في عامي 2015 و2016، في وقت ذروة تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

تراجع في حماس المواطنين في الاتحاد الأوروبي لاستقبال لاجئين من أوكرانيا

وبحسب بيانات وكالة اللجوء الأوروبية، ينحدر أغلب طالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان وتركيا. تجدر الإشارة إلى أن عدد طالبي اللجوء ارتفع مؤخرا في ألمانيا أيضا. يشار إلى أن طالبي اللجوء من أوكرانيا لا يضطرون للمرور بإجراءات لجوء طويلة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يحصلون على حماية مؤقتة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت غريغوري إن تفعيل نهج الحماية المؤقتة حال دون انهيار أنظمة اللجوء الأوروبية الوطنية، ولكنها أشارت إلى أن ملايين التسجيلات وضعت أنظمة التسجيل الأوروبية "تحت ضغط شديد". ودعت رئيسة وكالة اللجوء الأوروبية لتحقيق أوجه تقدم في إصلاح نظام اللجوء والهجرة المخطط له بالاتحاد الأوروبي، وأشادت ببيان على مستوى الاتحاد الأوروبي يقول إنه من المقرر إيجاد حلول هيكلية قبل الانتخابات الأوروبية في عام 2024، وقالت: "أوجه التقدم في هذه الموضوعات ستصير مهمة".

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)

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    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

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  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

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  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

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  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

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  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

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    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

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  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع


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