ألمانيا أول وجهة..توقعات بارتفاع عدد طالبي اللجوء بالاتحاد الأوروبي

صرحت رئيسة وكالة اللجوء الأوروبية، نينا غريغوري، بأنها تتوقع استمرار زيادةطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وقالت غريغوري في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية تم نشرها اليوم (الاثنين 26 ديسمبر/ كانون الأول 2022) "من الواضح تماما أن تزايد أعداد الطلبات سيستمر في المستقبل المنظور". وتابعت أن عدم الاستقرار والتهديدات التي يتعرض لها الأمن العالمي تعد سمات عالم اليوم، واستطردت موضحة "للأسف هي ليست مؤقتة".

وأضافت غريغوري أن التطورات الجيوسياسية خلال عامي 2021 و2022 ستسفر عن تأثيرات مباشرة على الاحتياج لحماية دولية وستؤدي إلى تزايد النزوح إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أنه تم تقديم نحو 790 ألف طلب لجوء فيالاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين شهري كانون الثاني / يناير وتشرين الأول / أكتوبر من هذا العام، موضحة أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 54% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2021. ولكنها أكدت أن العدد لا يزال أقل من المستويات التي تم رصدها في عامي 2015 و2016، في وقت ذروة تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

تراجع في حماس المواطنين في الاتحاد الأوروبي لاستقبال لاجئين من أوكرانيا

وبحسب بيانات وكالة اللجوء الأوروبية، ينحدر أغلب طالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان وتركيا. تجدر الإشارة إلى أن عدد طالبي اللجوء ارتفع مؤخرا في ألمانيا أيضا. يشار إلى أن طالبي اللجوء من أوكرانيا لا يضطرون للمرور بإجراءات لجوء طويلة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يحصلون على حماية مؤقتة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت غريغوري إن تفعيل نهج الحماية المؤقتة حال دون انهيار أنظمة اللجوء الأوروبية الوطنية، ولكنها أشارت إلى أن ملايين التسجيلات وضعت أنظمة التسجيل الأوروبية "تحت ضغط شديد". ودعت رئيسة وكالة اللجوء الأوروبية لتحقيق أوجه تقدم في إصلاح نظام اللجوء والهجرة المخطط له بالاتحاد الأوروبي، وأشادت ببيان على مستوى الاتحاد الأوروبي يقول إنه من المقرر إيجاد حلول هيكلية قبل الانتخابات الأوروبية في عام 2024، وقالت: "أوجه التقدم في هذه الموضوعات ستصير مهمة".

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)