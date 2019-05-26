ألمانيا - أندرايا ناليس تعلن استقالتها من رئاسة "الإشتراكي الديمقراطي"

في تصريحات أدلت بها اليوم الأحد (2 يونيو حزيران 2019) قالت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندرايا ناليس إنه "من خلال المناقشات الدائرة داخل الفريق النيابي للحزب وردود فعل عديدة في الحزب تبين لي أنها لا تحظى بالدعم اللازم لممارسة دورها(كرئيسة)"، وبذلك عللت السياسية الألمانية قرارها بأن تقدم استقالتها أمام المكتب التنفيذي للحزب الثلاثاء المقبل.
ويأتي اعلان ناليس الإستقالة أسبوعا واحدا بعد نتائج مخيبة لحزبها في انتخابات البرلمان الأوروبي، إذ مني أعرق الأحزاب الألمانية بأسوإ هزيمة انتخابية ولم تتجاوز حصيلته سوى 15% من الأصوات، متراجعا بأكثر من 11 نقطة، ليصبح القوة السياسية الثالثة ويفسح المجال لحزب الخضر الذي ضاعف نتيجته السابقة محققا 20,5%، ويصبح كقوة سياسية ثانية في البلاد.
وفي أحدث استطلاع للرأي نُشريوم السبت تفوق حزب الخضر على التيار المحافظ بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ليصبح وبنسبة 27 في المائة أكثر الأحزاب شعبية في ألمانيا في حين هبط الحزب الديمقراطي الاشتراكي شريكها في الائتلاف الحاكم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. وتراجع الحزب الديمقراطي الاشتراكي خمس نقاط إلى 12 في المائة ليصبح الفارق بينه وبين حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف نقطة واحدة فقط. وحصل الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال على ثمانية في المائة.
وفاز التكتل المحافظ بزعامة ميركل في الانتخابات الأوروبية التي جرت الأسبوع الماضي بحصوله على 28.9 في المائة من الأصوات بتراجع سبع نقاط مائوية عما حققه قبل خمس سنوات. وحصل حزب الخضر على 20.5 في المئة متقدما على الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي احتل المركز الثالث بحصوله على 15.8 في المئة فقط.
وتولت ناليس رئاسة الحزب الاشتراكي في أبريل نيسان 2018 وتتولى رئاسة الفريق النيابي للحزب منذ سبتمبر أيول 2017.
م.س/ م. م ( د ب أ، رويترز)
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150 عاما على ميلاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا
100 عام قبل الوصول إلى سدة الحكم
في 23 مايو/أيار عام 1863 أعلن ميلاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي – أول حزب ينبثق عن التيار العمالي في ألمانيا. وكان يتعين على هذا الحزب الانتظار أكثر من 100 عام للوصول إلى سدة الحكم، وليكون فيلي براندت أول مستشار لألمانيا من إجمالي ثلاثي مستشارين ينتمون للاشتراكيين الديمقراطيين.
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150 عاما على ميلاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا
نجاح كبير رغم الحظر
رغم أن الثورة الصناعية في أوروبا قد ساهمت في مكافحة البطالة، إلا أن العمل في المصانع كان شاقا وغير صحي. الأمر الذي دفع الكثير من العمال إلى الانخراط في منظمات عمالية تدافع عن حقوقهم. ولكن القوانين السارية عام 1878 حاولت حظر نشاط المنظمات الاشتراكية الديمقراطية. وعلى الرغم من ذلك تمكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي حتى عام 1890 من التحول إلى تيار شعبي.
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150 عاما على ميلاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا
النساء يحصلن على حق الانتخاب
السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي فيليب شايدمان في أحد شرفات الرايخستاغ (البرلمان الألماني آنذاك) في برلين. هنا أعلن في 9 من نوفمبر عام 1918 قيام الجمهورية. بعدها بسنة أصبح رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي فريدريش إيبرت مستشارا للرايخ. كما أصبح يحق للنساء الانتخاب، هذا الحق دعمه الاشتراكيون الديمقراطيون بقوة منذ عام 1891. وإلى حدود عام 1932 كان هؤلاء يشكلون أقوى قوة سياسية في البلد.
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150 عاما على ميلاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا
صف واحد ضد النازيين
النائب الاشتراكي الديمقراطي أوتو فيلز أعلن في 23 من مارس/آذار عام 1933 رفضه علنا في الرايخستاغ لهيمنة هتلر على البرلمان، قائلا: "يمكنك أخذ الحرية والحياة منا، ولكن لا يمكن أن تأخذ منا شرفنا". حينها قرر الاشتراكيون الديمقراطيون مواجهة النازيين، الأمر الذي تسبب بعدها بأشهر في حظر النقابات والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
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150 عاما على ميلاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا
الملاحقة والمنفى
أجبر سياسيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي على رفع ملصقات جدارية مناهضة للنازيين. كثير من الاشتراكيين الديمقراطيين تعرضوا للاعتقال أوالتعذيب والقتل. ومن تمكن من الفرار على غرار أوتو فيلز قام بإعادة بناء الحزب وممارسة النشاط السياسي المعارض للنازيين انطلاقا من براغ وبين عامي 1940 و1945 من باريس قبل الانتقال إلى لندن.
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150 عاما على ميلاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا
إعادة بناء الحزب بعد الحرب العالمية الثانية
وسط فرانكفورت المدمرة يتحدث كورت شوماخر، الرئيس الجديد للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الرجل الذي ترك بصماته على الحزب عقب الحرب العالمية الثانية. في الجزء الشرقي من ألمانيا الذي كان الاتحاد السوفييتي سابقا يسيطر عليه أصبح الحزب ينشط تحت اسم "حزب الوحدة الاشتراكي الديمقراطي". وفي الجزء الغربي من ألمانيا خسر الاشتراكيون الديمقراطيون عام 1949 الانتخابات بفارق ضئيل لصالح الاتحاد المسيحي الديمقراطي.
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150 عاما على ميلاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا
من حزب للعمال إلى حزب شعبي
عام 1959 عدّل الحزب الاشتراكي الديمقراطي من برنامجه ومن إيديولوجيته ليتحول من حزب للعمال إلى حزب شعبي منفتح على طبقات المجتمع. وفي عام 1966 تمكن الحزب من تشكيل ائتلاف حكومي مع الاتحاد المسيحي الديمقراطي ليكون فيلي براندت حينها نائبا للمستشار الألماني.
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150 عاما على ميلاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا
بداية سياسية جديدة بقيادة فيلي براندت
بانحنائه على ركبتيه في العاصمة البولندية وارشو مهد فيلي براندت الطريق أمام سياسة خارجية جديدة لألمانيا "سياسية الشرق الجديدة" المنفتحة على ألمانيا الشرقية آنذاك وأوروبا الشرقية. وقد وسم شعار "المزيد من الديمقراطية" فترة حكمه كمستشار لألمانيا التي شهدت جملة اصلاحات في مجال سياسة الأسرة والمساواة بين الجنسين وعدد من القوانين.
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150 عاما على ميلاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا
هيلموت شميت والخريف الألماني
هنا يظهر هيلموت شميت، مستشار ألمانيا آنذاك، وهو يقدم تعازيه لعائلة أحد ضحايا الجيش الأحمر الالماني السري التابع للتيار اليساري الراديكالي، عام 1977. وقد شكل الإرهاب اليساري الراديكالي أحد أكبر التحديات لهيلموت شميت بالإضافة إلى نزاعات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي حول عدد من القضايا على غرار التسلح.
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150 عاما على ميلاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا
فترة عصيبة على مقاعد المعارضة
بعد تفكك الائتلاف الذي شكله الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع الليبراليين عام 1982 وجد الحزب نفسه لسنوات طويلة على مقاعد المعارضة حتى عام 1998 حين تمكن أخيرا من كسب الانتخابات البرلمانية وأخذ سدة الحكم من الاتحاد المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشار الأسبق هيلموت كول.
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150 عاما على ميلاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا
"أجندة 2010" وانشقاق "اليساريين"
المستشار الألماني غيرهارد شرودر الذي تولى الحكم في أيلول/سبتمبر عام 1998 قام بإدخال إصلاحات واسعة في سوق العمل أطلق عليها اسم "أجندة 2010". هذه الإصلاحات أثارت انتقادات لاذعة من قبل النقابات وتسببت في خسارة عدد من الأعضاء بعد أن أداروا ظهرهم للحزب وأسسوا حزبا جديدا "اليساريون".
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150 عاما على ميلاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا
مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي
يعد بيير شتاينبروك، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للانتخابات البرلمانية المقبلة، من أفضل المرشحين بسبب الكفاءة والخبرة التي جمعها خلال سنوات شغل فيها منصب وزير المالية خاصة في الوقت الذي تعاني منطقة اليورو من أزمة الديون. لكن شتاينبروك كثيرا ما أثار انتقادات بشأن تصريحات مثيرة للجدل – حتى داخل حزبه. ووفقا لاستطلاعات رأي حديثة فإن شعبية شتاينبروك أقل بكثير من شعبية المستشارة أنغيلا ميركل.
الكاتب: آنيا فينه/ جانات زايفرت/ ش.ع