ألمانيا - أندرايا ناليس تعلن استقالتها من رئاسة "الإشتراكي الديمقراطي"

في تصريحات أدلت بها اليوم الأحد (2 يونيو حزيران 2019) قالت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندرايا ناليس إنه "من خلال المناقشات الدائرة داخل الفريق النيابي للحزب وردود فعل عديدة في الحزب تبين لي أنها لا تحظى بالدعم اللازم لممارسة دورها(كرئيسة)"، وبذلك عللت السياسية الألمانية قرارها بأن تقدم استقالتها أمام المكتب التنفيذي للحزب الثلاثاء المقبل.

ويأتي اعلان ناليس الإستقالة أسبوعا واحدا بعد نتائج مخيبة لحزبها في انتخابات البرلمان الأوروبي، إذ مني أعرق الأحزاب الألمانية بأسوإ هزيمة انتخابية ولم تتجاوز حصيلته سوى 15% من الأصوات، متراجعا بأكثر من 11 نقطة، ليصبح القوة السياسية الثالثة ويفسح المجال لحزب الخضر الذي ضاعف نتيجته السابقة محققا 20,5%، ويصبح كقوة سياسية ثانية في البلاد.

وفي أحدث استطلاع للرأي نُشريوم السبت تفوق حزب الخضر على التيار المحافظ بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ليصبح وبنسبة 27 في المائة أكثر الأحزاب شعبية في ألمانيا في حين هبط الحزب الديمقراطي الاشتراكي شريكها في الائتلاف الحاكم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. وتراجع الحزب الديمقراطي الاشتراكي خمس نقاط إلى 12 في المائة ليصبح الفارق بينه وبين حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف نقطة واحدة فقط. وحصل الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال على ثمانية في المائة.

وفاز التكتل المحافظ بزعامة ميركل في الانتخابات الأوروبية التي جرت الأسبوع الماضي بحصوله على 28.9 في المائة من الأصوات بتراجع سبع نقاط مائوية عما حققه قبل خمس سنوات. وحصل حزب الخضر على 20.5 في المئة متقدما على الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي احتل المركز الثالث بحصوله على 15.8 في المئة فقط.

وتولت ناليس رئاسة الحزب الاشتراكي في أبريل نيسان 2018 وتتولى رئاسة الفريق النيابي للحزب منذ سبتمبر أيول 2017.

م.س/ م. م ( د ب أ، رويترز)