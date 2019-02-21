ألمانيا- أكثر من 7 آلاف يورو معدل تكلفة تعليم كل تلميذ في المدارس

بزيادة تقدر بنحو 200 يورو تم تخصيص 7100 يورو وسطيا من ميزانيات عام 2016 لإنفاقها على كل تلميذ في المدارس الحكومية، وذلك حسب الإحصائيات التي نشرتها دائرة الإحصاء الاتحادية اليوم الخميس (21 شبباط/ فبراير).

وحسب باحثين، فإن الزيادة في الانفاق تعود إلى تراجع عدد التلاميذ. وكان هناك اختلاف في حجم الانفاق على كل تلميذ حسب نوع المدرسة. في المدارس التعليم العامة تم إنفاق 7700 وسطيا على كل تلميذ، أما في المدارس الابتدائية فتم تخصيص 6200 يورو لكل تلميذ. في المدارس الشاملة كانت التكلفة أكثر إذ بلغت 8200 يورو وسطيا لكل تلميذ، في حين أنا المدارس المهنية المتخصصة كانت الأقل كلفة إذ لم تتجاوز 4900 يورو لكل تلميذ.

أما سبب تكلفة التعليم في المدارس المهنية مقارنة بالمدارس الأخرى فيعود إلى الدوام الجزئي في هذه المدارس التي تعتمد على نظام التأهيل الثنائي أي النظري والعملي.

وبالنسبة للولايات فكانت العاصمة برلين وهامبورغ في قمة الهرم، إذ تراوح المبلغ المخصص من الميزانية للإنفاق على كل تلميذ بين 9 آلاف و9 ألاف و200 يورو، وفي ولاية ولاية شلسفيغ هولشتاين 6300 يورو. أما الولاية الأقل إنفاقا فكانت ولاية شمال الراين ويستفاليا إذ لم يتجاوز المبلغ المخصص لكل تلميذ 6200 يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر التكلفة فكان الإنفاق على الجهاز التعليمي والإداري أي مخصصا للموظفين، إذ بلغت النسبة حوالي 80 بالمائة من المبلغ المخصص للإنفاق.

ع.ج/ و. ب (د ب أ)