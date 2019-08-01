ألمانيا- أكثر من 10 آلاف تأشيرة لم شمل للاجئي الحماية الثانوية

منحت السلطات الألمانية حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 10461 تأشيرة (فيزا) لم شمل لأفراد عائلات لاجئين في يتمتعون بحق الحماية الثانوية في ألمانيا، حسب الأرقام التي حصلت عليها وكالة فرانس برس من و زارة الخارجية الألمانية ونشرتها اليوم الجمعة (20 كانون الأول/ ديسمبر).

ويعني ذلك أن العدد لم يصل إلى الحد الذي وضعته الحكومة وهو ألف فيزا كل شهر أي 12 ألف في العام، وخلال عام 2018 كان الرقم أقل من ذلك بكثير إذ لم يتجاوز 2612 تأشيرة لم شمل لعائلات اللاجئين الذين يتمتعون بحق الحماية الثانوية.

وحسب وزارة الخارجية الألمانية، فإن هناك تراكما كبيرا في عدد طلبات تأشيرات لم الشمل للاجئي الحماية الثانوية، إذ وصل عددها حتى بداية الشهر الجاري إلى 23 ألف طلب.

واتفق أطراف الائتلاف الحكومي (الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي) على استئناف منح تأشيرات لم شمل لأسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية في آب/ أغسطس 2018 بعد تعليقها لمدة عامين، وذلك بمعدل ألف تأشيرة في الشهر، أي بما لا يتجاوز 12 ألف تأشيرة في السنة.

ويقدم طلب التأشيرة لدى ممثليات ألمانيا في الخارج ثم يتم دراسة وفحص الطلب من قبل دائرة الأجانب في ألمانيا، لتبدي رأيها حوله؛ لكن القرار النهائي برفض الطلب أو الموافقة عليه يعود للهيئة الإدارية الاتحادية التي تبلغ قرارها لممثليات ألمانيا في الخارج، وهذه تقوم بتنفيذ قرار الهيئة سواء أكان يقضي برفض الطلب أو الموافقة عليه ومنح التأشيرة لصاحبه.

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تجدر الإشارة إلى أن عدد تأشيرات لم الشمل لأسر لاجئي الحماية الثانوية التي تم منحها منذ آب/ أغسطس 2018 وحتى بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بلغ 18533 تأشيرة منها 12403 تأشيرات خلال عام 2019.

وتقريبا جميع الطلبات التي تمت دراستها من قبل الهيئة الإدارية الاتحادية، قد تمت الموافقة عليها وحصل أصحابها على تأشيرة لم شمل. إذ ان دائرة الأجانب حولت خلال العام الجاري 10 آلاف و46 طلبا للهيئة التي وافقت بدورها على 9981 منها.

ع.ج/ ح.ع.ح (أ ف ب)

المصدر: مهاجر نيوز