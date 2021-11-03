 ألمانيا... أعلى عدد إصابات يومية منذ بدء جائحة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.11.2021

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أخبار

ألمانيا... أعلى عدد إصابات يومية منذ بدء جائحة كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تمّ تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ أزيد من 37 ألف حالة، هي الأعلى منذ ظهور الوباء.

Deutschland | Weihnachten in der Coronakrise 2020

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة (الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2021) أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 37120 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 24668 إصابة. وسجل المعهد 154 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 121 وفاة يوم الجمعة الماضي.

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ويواصل وزراء الصحة الألمان على المستوى الاتحادي والولايات اليوم الجمعة اجتماعهم في مدينة لينداو لمناقشة سبل مواجهة التزايد الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا. وفي اجتماعهم الذي بدأ أمس الخميس، دعم وزراء الصحة حملة تطعيم مكثّفة وسط معارضة مستمرة لتلقي اللقاحات بين أجزاء من السكان. وقال وزير الصحة الاتحادي، ينس شبان، أمس إن هناك اتفاقا على تقديم لقاحات معززة ضد كورونا، مع إعطاء الأولوية لكبار السن، مضيفا أن هناك قلق متزايد بشأن الموظفين غير الملقحين الذين يعملون في دور الرعاية، مع تراجع الوزراء عن فرض قواعد لتلقي التطعيم.

وأعلى إصابة سجلتها ألمانياحتى الآن، تعود إلى 18 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تمّت إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 كانون الثاني/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الجمعة 169,3 إصابة، مقابل 169,9 إصابة أمس الخميس. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 من تموز/يوليو الماضي عند 4,9 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي بواقع 197,4 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و709 آلاف و488 حالة. بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 96 ألفا و346 حالة. وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و342 ألفا و600 شخص.

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وفي روسيا سجلت 40735 إصابة جديدة و1192 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مع سعي السلطات لمكافحة زيادة في الإصابات والوفيات اضطرتها إلى إعادة فرض الإغلاق الجزئي في أنحاء البلاد.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة إن المناعة الجماعية في البلاد بلغت 48 بالمئة حتى اليوم الجمعة. ويمثل هذا زيادة طفيفة مقارنة بنسبة 46.8 بالمئة قبل أسبوع قبيل إغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع بهدف الحد من تفشي المرض.

خ.س/و.ب (د ب أ، رويترز)

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