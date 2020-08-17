ألمانيا - أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ شهر أبريل

ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ نهاية أبريل/ نيسان، بحسب أرقام رسمية نشرت في ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس (20 أغسطس/ آب 2020). وأبلغت السلطات الصحية عن 1707 إصابات جديدة بكورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

هذه الاحصاءات التي نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأوبئة (RKI) ترفع الحصيلة الاجمالية للإصابات في البلاد منذ بدء انتشار الوباء إلى 228 ألفا و621 وتؤكد المنحى التصاعدي للحالات الذي سجل في الأسابيع الماضية. وفي الوقت نفسه سجلت ألمانيا عشر وفيات جديدة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 9253 حالة وفاة.

لكن حتى الآن كان عدد الحالات اليومية يقارن بذلك المسجل في أيار/ مايو الذي شهد بداية تراجع الوباء.

ومع تسجيل 1707 حالة تكون البلاد عادت إلى مستويات نهاية نيسان/ أبريل الفترة التي كانت تعتبر ذروة الوباء. وأعلى حصيلة بالنسبة للبلاد كانت أكثر من ستة آلاف حالة في مطلع نيسان/ أبريل.

وتكثف السلطات تحذيراتها في مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات المرتبطة بقسم كبير بالعديد من السياح الألمان العائدين من الخارج. وهذا الوضع دفع بالحكومة إلى إعلان كل أنحاء إسبانيا وقسم من البلقان، المناطق التي يزورها السياح الألمان بكثرة، مناطق عالية المخاطر وإلى فرض إجراء فحوصات وحجر صحي عند العودة.

في الوقت نفسه يرى بعض الخبراء أن العدد الكبير من الفحوصات التي تجريها السلطات في البلاد يساهم في تفسير ارتفاع عدد الحالات.

م.م/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)