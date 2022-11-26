"ألمانيا أرض الأمل" للمهاجرين- شولتس يدافع عن تسهيل التجنيس وسط جدل

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس ألمانيا بمثابة "أرض الأمل" بالنسبة للعديد من المهاجرين، داعيًا إلى تسهيل الحصول على الجنسية الألمانية.
وقال شولتس، في رسالة عبر الفيديو نُشرت اليوم السبت (26 تشرين الثاني/نوفمبر 2022)، إن النساء والرجال وأحيانًا الأطفال الذين قدموا إلى ألمانيا في العقود القليلة الماضية لعبوا دورًا رئيسيًا في جعل الاقتصاد الألماني قويًا، وأضاف: "عاش البعض هنا لفترة طويلة للغاية ولديهم أطفال وأحفاد. وهذا هو السبب في أنه من الجيد جدًا أن يقرر أولئك الذين عاشوا معنا لفترة طويلة الحصول على الجنسية الألمانية"، موضحًا أن ألمانيا بحاجة إلى "أنظمة أفضل" لتجنيس كل هؤلاء "النساء والرجال الرائعين".
وذكر شولتس أن الكثيرين هاجروا أيضًا من ألمانيا على مدى قرون عديدة، وأضاف: "هذا الأمر تغير منذ عقود. ألمانيا أصبحت أرض الأمل لكثيرين".
وتمضي وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قدمًا في إصلاح قانون التجنيس المنصوص عليه في اتفاقية الائتلاف الحاكم، والذي من شأنه أن يسهل على الأشخاص الذين عاشوا في ألمانيا لعدة سنوات الحصول على الجنسية. وقال متحدث باسم فيزر أمس الجمعة إن مسودة القانون التي تنص على تلك الإصلاحات صارت "شبه جاهزة".
وبحسب مسودة القانون، فإنه بدلًا من ثماني سنوات - كما هو الحال حاليًا - يمكن أن يحصل الأجانب على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا. وفي حال أدائهم "إنجازات مميزة في الاندماج"، يمكن تقليص المدة إلى ثلاث سنوات - على سبيل المثال إذا أظهر المهاجرون إنجازات أكاديمية أو مهنية خاصة أو انخرطوا في أنشطة تطوعية أو لديهم مهارات لغوية جيدة بشكل خاص.
انتقادات وترحيب
وانتقد التحالف المسيحي المعارض الخطط الإصلاحية لوزيرة الداخلية نانسي فيزر. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ألكسندر دوبرينت، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "بيع الجنسية الألمانية بأبخس ثمن لا يعزز الاندماج، بل سيكون له تأثير معاكس تمامًا وسيؤدي إلى تأثيرات جذب إضافية للهجرة غير الشرعية".
وتحدث النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي، شتيفان هيك، عن "عطاء مفرط لجوازات السفر الألمانية"، محذرًا من آثاره الاجتماعية الكبيرة، وطالب فيزر بوقف هذه الخطط.
في المقابل رحبت الجالية التركية في ألمانيا بخطط إصلاح قانون التجنيس. وقال رئيس الجالية، جوكاي سوفو أوغلو، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت إن المبادرة "نقلة نوعية"، وأضاف: "قانون التجنيس الألماني الحالي لم يعد يعكس واقع يومنا هذا؛ يجب معالجته بشكل جذري"، موضحًا أن الأمر يتعلق أيضًا بتحقيق مستوى معين من المساواة وبالتالي توسيع قاعدة المشاركة السياسية.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)
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جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا
"أهلا وسهلاً" بك في ألمانيا
اللغة العربية هي اللغة الرابعة الأكثر استخداماً على شبكة الإنترنت والأوسع انتشاراً ونموأ، متفوقةً على الفرنسية والصينية. وتنتشر المطاعم العربية في أرجاء ألمانيا وخصوصا المطاعم السورية حاليا. وتقدم أصنافاً شهية من الأطباق الشرقية لزبائنها من مختلف الأجناس، الأمر الذي أدى لانتشار أسماء هذه الوجبات باللغة العربية.
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في المطاعم و المحلات
التسوق في المحلات العربية المنتشرة في ألمانيا لم يعد مقصورا على العرب فقط، فهناك الكثير من الألمان، الذين يتسوقون في تلك المحلات أيضا، والتي تبيع مواد غذائية مستوردة من بلاد عربية. ولذلك انتشرت بينهم كلمات مثل "الفلافل والحمص". كما أن كلمة "حلال" أصبحت شائعة جداً بين الألمان.
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كلمات عربية بذكريات تاريخية
انتشرت في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت للانتباه المقاهي العربية في المدن الألمانية، وترى عربا وألمانا وآخرين يجلسون يدخنون الأرجيلة. غير أن تواجد مقاهي عربية في ألمانيا أمر ليس بالجديد والدليل هذا المقهى الشهير في بون، والذي يعود إلى الحقبة التي كانت فيها مدينة بون عاصمة لألمانيا الاتحادية ومقرا للسفارات والقنصليات المختلفة.
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المنشآت الصحية تقدم خدماتها بالعربي
تضع الكثير من الصيدليات والمشافي في ألمانيا تعليمات باللغة العربية، بهدف جذب وتسهيل الأمر على المقيمين العرب والسائحين أيضاً للخدمات التي تقدمها هذه المرافق. وتنتشر السياحة الطبية العربية في ألمانيا وخصوصا في مدينة بون، حيث يعتبر حي "باد غودسبرغ"، أحد أكبر أحياء بون، "حيا عربيا" في نظر الكثيرين من العرب والألمان على السواء.
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جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا
محلات ألمانية تعرض منتجاتها بالعربي
التواجد العربي كبير في مدن ألمانيا، فهناك المقيمون العرب والسياح واللاجئون العرب أيضا. وتسعى المحلات الألمانية لجذب الزبائن العرب والتيسير عليهم. ولذلك تجد من بين العمال فيها من يتحدثون العربية. وتجد أيضا كلمات باللغة العربية في كل مكان من أقسام تلك المحلات، كما نرى هنا مثلا في أحد محلات سلسلة "ريفه" الشهيرة.
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منشورات رسمية مترجمة إلى العربية
اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة. وتنتشر في الدوائر الحكومية والرسمية الألمانية منشورات تحتوي على اللغة العربية أيضا، لتسهيل تعامل العرب في ألمانيا مع موظفي تلك الدوائر. هنا مثلا اللغة العربية تقع مباشرة بعد الألمانية والإنجليزية وقبل اللغات الأخرى.
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جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا
محطات القطار تتكلم العربية
يتكلم اللغة العربية، كلغة أم، ما يزيد عن 422 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها أحد أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، وكذلك في ألمانيا. وفي محطات القطارات في ألمانيا يمكنك أيضا الحصول على الصحف الصادرة بالعربية في "أكشاك" بيع الصحف. وقد تجد أحيانا من يتحدث العربية من بين الموظفين بالسكك الحديد من أبناء الجاليات العربية.
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جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا
العربية في أسواق عيد الميلاد
للجالية المغربية حضور مميز في الحياة الألمانية بمختلف جوانبها. كما لها أثرُ مهم في انتشار الثقافة العربية في بلاد المهجر. حيث تنتشر المحلات المغربية، خصوصا محلات المواد الغذائية. ويشارك عربٌ أيضا في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، مثل هذا المحل، الذي يبيع منتجات تقليدية مغربية في بون. اعداد: سمر سمير/ نور العجيلي