ألمانيا: أراد التبول فعرّض حياة ركاب السفينة بأجمعهم للخطر!

لم يتوقع ركاب سفينة سياحية أن تتحول رحلتهم النهرية إلى كابوس حقيقي، كاد أن يضع حداً لحياة بعض منهم، ففي رحلة نهرية في العاصمة الألمانية برلين وأثناء المرور من تحت قنطرة هناك، تفاجأ بعض الركاب بماء يتدفق صوبهم على نحو غير متقطع من الأعلى . وسرعان ما تبين للركاب أن هذا الماء المتدفق نحوهم ما هو إلا بول رجل أطلقه من فوق القنطرة وفق ما ذكر موقع صحيفة "تاغس تسايتونغ" الألمانية السبت ( 22 يونيو/ حزيران 2019).

وخلق هذا التصرف المقزز حالة من البلبلة على سطح المركب، ماحدا ببعض الركاب بالقفز من على سطح المركب قرفا، ما أدى إلى اصابة أربعة ركاب بجراح متفاوتة كما أكدت شرطة برلين

وتابع نفس المصدر أن الأمر، يتعلق بثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 38 و 48 عاماً، فضلا عن رجل (54 عاماً)، وأضاف أن الركاب الأربعة قفزوا من السطح العلوي للباخرة بسبب الخوف والقرف من تصرف الرجل غير المعتاد.

ولم يعرف إلى حد الآن هوية الرجل، الذي يبدو أنه قد لاذ بالفرار.

ر. م/ ع . أ. ج