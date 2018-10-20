 ألمانيا: أراد التبول فعرّض حياة ركاب السفينة بأجمعهم للخطر! | عالم المنوعات | DW | 22.06.2019

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منوعات

ألمانيا: أراد التبول فعرّض حياة ركاب السفينة بأجمعهم للخطر!

في حادثة غريبة، تبول رجل على ركاب سفينة سياحية كانت تمر من تحت قنطرة بالعاصمة الألمانية برلين. تصرف الرجل خلق حالة من الفوضى والبلبلة بين ركاب الباخرة وحدا ببعضهم القفز من على سطح المركب. في حين لم تعرف هوية الرجل.

Deutschland Spreetour in Berlin (Bildergalerie) (Lars Wendt)

صورة من الأرشيف.

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لم يتوقع ركاب سفينة سياحية أن تتحول رحلتهم النهرية إلى كابوس حقيقي، كاد أن يضع حداً لحياة بعض منهم، ففي رحلة نهرية في العاصمة الألمانية برلين وأثناء المرور من تحت قنطرة هناك، تفاجأ بعض الركاب بماء يتدفق  صوبهم على نحو غير متقطع من الأعلى . وسرعان ما تبين للركاب أن هذا الماء المتدفق  نحوهم ما هو إلا بول رجل أطلقه من فوق القنطرة وفق ما ذكر موقع صحيفة "تاغس تسايتونغ" الألمانية السبت ( 22 يونيو/ حزيران 2019).

وخلق هذا التصرف المقزز حالة من البلبلة على سطح المركب، ماحدا ببعض الركاب بالقفز من على سطح المركب قرفا، ما أدى إلى اصابة أربعة ركاب بجراح  متفاوتة كما أكدت شرطة برلين

وتابع نفس المصدر أن الأمر، يتعلق بثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 38 و 48 عاماً، فضلا عن رجل (54 عاماً)، وأضاف أن الركاب الأربعة قفزوا من السطح العلوي للباخرة بسبب الخوف والقرف من تصرف الرجل غير المعتاد.

ولم يعرف إلى حد الآن هوية الرجل، الذي يبدو أنه قد لاذ بالفرار.

ر. م/ ع . أ. ج

  • a street scene in the Graefekiez (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    برلين ... أماكن تنبض بالحياة والتنوع الثقافي

    محلة غريفكيتس

    وليد قاسم وزوجته جوليا البرلينينة يعشقان محلة غريفكيتس بمنطقة كرويسبيرغ. المحلة تضم عدة بوتيكات صغيرة، إضافة إلى مقاهٍ جميلة ومحلات وملاعب أطفال.

  • A ships passes the Nikolaiviertel on the Spree. (Imago Images/R. Zöllner)

    برلين ... أماكن تنبض بالحياة والتنوع الثقافي

    محلة نيكولا

    ديغو فيلازكوس البيروفي صاحب مطعم ناوتا يعشق زيارة محلة نيكولا، أقدم مناطق برلين، وتعد من ملامح المكان التاريخية. المحلة تذكره دائما بنماذج المدن المصغرة.

  • weekend market at Kollwitzplatz (Imago/Robertharding)

    برلين ... أماكن تنبض بالحياة والتنوع الثقافي

    كولفيتس بلاتس

    المنغولية سارانزول بازارفاني تعشق كولفيتس بلاتس، حيث بات السوق الأسبوعي الذي يعرض الورد والمحاصيل الزراعية نقطة تجذب السائحين بجدارة، والمنغولية تصف المكان بالقول "أحب تداخل التجارة بالطبيعة في هذا المكان".

  • Winterfeldtplatz' busy outdoor market. (Imago/Müller-Stauffenberg)

    برلين ... أماكن تنبض بالحياة والتنوع الثقافي

    فنترفيلدبلاتس

    يعتبر مليون ابرابا أنّ فنترفيلدبلاتس هي مكانه المفضل، وهي منطقة تجتمع فيها كثير من الحانات والمطاعم وتضم أكبر سوق برليني مفتوح. يقول الآرتيري صاحب محل الحلاقة المعروف باسم كوكون "عشت في هذا المكان لفترة طويلة".


 

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برلين ... أماكن تنبض بالحياة والتنوع الثقافي

في برلين، يجد المرء في كل محلة أو منطقة ملامح شخصية مميزة. ويعرض بائع سجاد تونسي، وطباخ من البيرو، وحلاق من أرتيريا آرائهم بأحلى الأماكن في صور. (21.05.2019)  

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