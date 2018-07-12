ألمانيان يسلمان نفسيهما للشرطة بعد حادث اعتداء على شاب سوري بسكين

ذكر موقع محطة "NDR" الألمانية أن شخصين سلما نفسيهما إلى الشرطة أمس الأربعاء (11 يونيو/حزيران 2018)، بعد هجومهما بسكين على شاب سوري في مدينة روستوك، والتي تقع في ولاية ميكلنبورغ- فوربومرن. وذكرت الشرطة الألمانية أن الشخصين، اللذان سلما نفسيهما إلى الشرطة (39 عاما) و (28 عاما)، أكدا أنهما هما المعنيان بمذكرة التوقيف التي أصدرتها الشرطة بعد الحادث، فيما امتنعنت المتحدثة باسم شرطة مدينة روستوك عن تقديم أي معلومات إضافية عن الحادث.

وكان شاب سوري (21 عاما) قد تعرض أمس الأربعاء إلى اعتداء من طرف شخصين غير معروفين في نفق بإحدى محطات مترو الأنفاق في مدينة روستوك شمال ألمانيا، حسب ما أشار إليه موقع "Nordkurier". وأضاف الموقع الألماني أن أحد المهاجمين سحب سكينا وتسبب في إصابات بليغة للشاب السوري، وأردف ذات الموقع أن المهاجمين أطلقا شعارات معادية للأجانب قبل هجومهما على الضحية.

وفي نفس السياق، أوضح موقع "فوكس" أن الضحية أصيب بجروح خطيرة في منطقة القفص الصدري والرئتين. وأضاف الموقع الألماني أن أحد المعتدين (28 عاما) ضرب الضحية وحاول تحريض كلبه عليه، قبل أن يطلقا معا بعد ذلك سيقانهم للريح صحبة امرأة أخرى كانت ترافقهما، فيما أطلقت الشرطة بوقت قصير مذكرة بحث للوصول إلى المعتديان تكللت بالنجاح في وقت لاحق، حسب نفس المصدر.

وأشار موقع "NDR" أنه من المقرر أن يتم تقديم المتهمين اليوم الخميس (12 يوليو/حزيران 2018) إلى قاضي التحقيق، بسبب إلحاقهما أضرارا جسدية خطيرة بالضحية. ويُشار إلى أن العاصمة الألمانية برلين، شهدت نهاية الأسبوع الماضي اعتداء على سوري آخر على يد مجموعة من أبناء جلدته، بسبب وضعه نجمة داود في قلادة كان يرتديها.

ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن اعتداء زولينغن الرهيب بحضور المستشارة ميركل ووزير الخارجية التركي، أحيت ألمانيا الذكرى 25 لاعتداء زولينغن الرهيب الذي راح ضحيته خمسة أشخاص من عائلة ذات أصول تركية وهم امرأتان وثلاث فتيات. ففي 29 من مايو/ أيار أضرم أربعة شبان النيران في منزل العائلة. وتبين فيما بعد أنهم على صلة باليمين المتطرف.

ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن نصب تذكاري وتمّ تشييد نصب تذكاري في مكان الاعتداء كتبت عليه أسماء الضحايا. وبمنسبة الذكرى الـ25، اعتبر رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا أرمين لاشيت الاعتداء بأنه الأسوأ في تاريخ المدينة منذ الحرب العالمية الثانية كما حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من خطر اليمين المتطرف في البلاد، مشددا أن "واجب الابقاء على ذكرى الضحايا (زولينغن) مسؤوليتنا جميعا".

ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن مقتل شاب جزائري في نهاية عام 1999 طارد عدد من الشبان المتطرفين أفارقة داخل مركز مدينة غوبين بولاية برادنبورغ بشرق البلاد. وأسفر ذلك عن مقتل شاب جزائري.

ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن قنبلة مسامير تنفجر في شارع الأتراك بكولونيا في شارع كويبشتراسه بكولونيا (كولن)، الذي يسكنه عدد كبير من الأتراك، انفجرت قنبلة مسامير شديدة الانفجار أصابت 22 شخصا إصابات خطيرة. واستبعدت التحقيقات التي استمرت أزيد من عشر سنوات، في بادئ الأمر خلفيات عنصرية وراء الاعتداء ليتضح فيما بعد أن خلية "إن إس يو NSU" اليمينية المتطرفة هي من نفذته.

ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن خلية "إن إس يو" كانت هذه الخلية تضم ثلاثة عناصر نفذوا إلى جانب اعتداء كولونيا اعتداءات أخرى في ألمانيا، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص (أتراك ويونانيين) إضافة إلى شرطي ألماني. ومنذ خمس سنوات تتواصل جلسات محاكمة "بيآته تشيبه" العنصر الوحيد المتبقي على قيد الحياة ضمن المجموعة المتطرفة، غير أن الأخيرة تلوذ الصمت ولم تدل بأي معلومات حول عمل الخلية.

ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن موظف يضرم النيران من مسكن للاجئين في فبراير من 2015، قام موظف من مكتب الضرائب بإضرام النيران في منزل كان من المفترض أن يصبح منزلا لعائلة عراقية في مدينة إيشبورغ. وفي ذات السنة دخلت أمواج كبيرة من اللاجئين إلى ألمانيا، ورافق ذلك مجموعة من الاعتداءات على منازل وملاجئ للاجئين. في هذا العام وحده سجلت الشرطة أكثر من 1000 اعتداء بدواعي الكراهية ما بين إحراق واعتداءات جسدية وبمواد متفجرة. وللمقارنة سجل في العام الذي سبقه 200 اعتداء.

ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن خلية "فرايتال" بين شهري تموز/ يوليو إلى تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015، ظهرت خلية "فرايتال" التي ضمت ثمانية عناصر، نفذوا خمسة هجمات بعبوات متفجرة على نزل للاجئين ومعارضين سياسين لهم في مدينتي فرايتال ودريسدن. محكمة دريسدن صنفت الخلية على أنها إرهابية وأصدرت أحكاما تراحت ما بين 10 و11 عاما سجنا على أعضائها.

ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن أرقام مقلقة في عام 2017 مدن كبامبارغ وغيرها، تحولت إلى مسرح لحلقات جديدة من سلسلة الاعتداءات ضد الأجانب. في عام 2017 سجل نحو 2200 اعتداء من هذا القبيل، وفق بيانات الشرطة غير أن منظمات حقوقية تشدد أن العدد أكبر بكثير من المعلن عنه.

ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن ظهور حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام في موازاة ذلك ومع موجة اللاجئين التي دخلت ألمانيا، ظهرت حركات اعتبرت نفسها أنها "تدافع" عن قيم المجتمع، فخرجت تظاهرات كل أسبوع في عدد من المدن خاصة شرق البلاد نظمتها حركات كـ"بيغيدا" وغيرها تنادي بـ "حماية البلاد من الأسلمة"، كما اتهمت هذه الحركات المستشارة ميركل بـ "خيانة" البلاد.

ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي انبثق هذا الحزب عن حركة مناهضة لسياسية ميركل وأوروبا عموما لانقاذ اليورو واليونان المتخبط في أزمة الديون السيادية، إلا أن "البديل" سريعا ما وجد في موضوع اللاجئين ضالته لحشد الأصوات. ويتهم بأنه يذكي خطاب الكراهية والعنصرية ضد الأجانب، لكنه أيضا استطاع أن يصبح أقوى قوة معارضة في البوندستاغ إثر فوزه في الانتخابات الأخيرة بـ12,6 بالمائة من أصوات الناخبين.

ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن أصوات معارضة للبديل في 27 من الشهر الجاري (أيار/ مايو 2018) نظم الحزب في برلين مظاهرة تطالب بتشديد سياسة اللجوء. وكان حزب البديل يأمل في مشاركة عشرات الآلاف، لكنه لم يحصل سوى على خمسة آلاف فقط. في حين شارك نحو 25 ألف شخص في المظاهرة الموازية والتي خرجت ضد هذا الحزب الشعبوي وأفكاره.

ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن دريسدن تنتفض ضد التطرف وكثيرة هي المظاهرات التي خرجت في السنوات الأخيرة ترفض وبوضوح الأفكار اليمينية المتطرفة وتدعم أسس الانفتاح داخل المجتمع. والصورة توثق لأكبر مظاهرة مناهضة للتطرف أقيمت في مدينة دريسدن التي اقترن اسمها مؤخرا باليمين المتطرف والشعبوي. وشارك في هذه المظاهرة المغني الشهير "كامبينو" إضافة إلى نجوم آخرين من عالم الفن والغناء.

ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن كراهية الأجانب "تطيح بأسس الدين المسيحي" الكنيسة سواء الكاتوليكية أو الإنجيلية تبرأت من هذه الحركات واعتبرت أن الأفكار التي تروج لها "بيغيدا" وغيرها تحت ذريعة الحفاظ على الأسس الدينية للدولة، لا علاقة لها إطلاقا بالدين المسيحي الذي يدعو إلى التسامح. وازداد عدد الحالات التي قدمت فيها الكنيسية اللجوء الكنسي إلى لاجئين. الكاتب: وفاق بنكيران



ر.م/ع.ش