 ألمانياـ عنف مظاهرات كورونا يهدد حرية الصحافة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.03.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

ألمانياـ عنف مظاهرات كورونا يهدد حرية الصحافة

ارتفع عدد الاعتداءات على الصحفيين خلال تغطيتهم المظاهرات ضد قيود كورونا في ألمانيا. هذا ما تؤكده أحدث الأرقام الصادرة عن المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام. فكيف غدت الإعتداءات ترافق العمل اليومي للصحفيين؟

هل تحد المظاهرات ضد كورونا من حرية الصحافة في ألمانيا؟

هل تحد المظاهرات ضد كورونا من حرية الصحافة في ألمانيا؟

شهدت مدينة كاسل الألمانية تصعيداً خلال مظاهرة  ضد قيود كورونا في مارس/ آذار2021. وقد شارك في هذه المظاهرة في المدينة الواقعة في ولاية هيسن حوالي 20 ألف شخص ضد سياسة الحكومة الألمانية بشأن مكافحة وباء كورونا. أغلب المشاركين في المظاهرة لم يتقيدوا بإرتداء الكمامات للحماية من الفيروس. كما كان هناك خرق واضح لقواعد التباعد ومسافة الأمان، وهو أمر حذر السياسيون من وقوعه خلال المظاهرة. يوضح المشاركون أنهم لا يأبهون بالقيود الوبائية.

مختارات

المظاهرات ضد قيود كورونا تثير قلق بعض السياسيين في ألمانيا، ومنهم وزير الصحة الذي حذر من حدوث استقطاب مماثل لما حدث بخصوص سياسة اللجوء قبل بضعة أعوام.

تشهد الأجواء خلال المظاهرة تصعيداً من  حين لآخر. تم توثيق الأحداث من قبل العديد من الصحفيين، الذين كانوا يراقبون، يسجلون ويلتقطون الصور. يقول المصور ماركو كيمب، الذي كان متواجدا مع كاميرته وسط المظاهرة: "بشكل عام، كان المشاركون عدائيين للغاية". وأضاف: "كانت هناك تهديدات" وصرخات في وجهنا مثل: "أنتم صحافة كاذبة"، كما تعرض أحد الزملاء الصحفيين للاعتداء مباشرة مع بدء المظاهرة". يقول كيمب إن الأمر استمر على هذا النحو طوال اليوم.

أغلب الجناة ذكور ويمينيون متطرفون

أصبحت الإهانات والاعتداءات الآن ترافق العمل اليومي للصحفيين في ألمانيا، على الأقل بالنسبة لأولئك الذين يغطون التظاهرات المناهضة للقيود المفروضة ضد كورونا. هذا ما تؤكده أيضاً الأرقام الحالية الصادرة عن المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام  ECPMF. تم إحصاء ما يقرب من 70 اعتداءاً على الصحفيين أثناء العمل في عام 2020 وحده، وهو أعلى مستوى منذ سنوات. معظم الجناة من الذكور. كما وقعت معظم الاعتداءات(71 بالمئة) خلال التظاهرات المناهضة لسياسة كورونا. وفقاً للمركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلامEECPMF، فإن ما يقرب من نصف الجناة ينتمون إلى التيار اليميني، ومنهم: النازيون الجدد، مثيرو الشغب أو ما يسمى مواطني الرايخ. لكن هذه الاعتداءات تأتي أيضاً  من وسط المجتمع. يؤكد الصحفي التلفزيوني أرندت غينزل أن "المواطن العادي يعتقد أنه يستطيع الإساءة الآن". منذ سنوات يغطى غينزل المشهد اليميني ومنظري المؤامرة وأحداث الاحتجاج ضد سياسة الحكومة للقناة الألمانية التلفزيونية الثانية ZDF، ويقول: "لقد زاد الحظر. لا تكاد توجد مظاهرة، يمكنك أن تقول خلال إنك بأمان".

Querdenken Demonstrates in Munich

يتعرض الصحفيون للاعتداءات خلال تغطيتهم المظاهرات ضد قيود كورونا في ألمانيا

بالنسبة للصحفيين الألمان، أصبح هذا جزءاً من الحياة اليومية برفقة أفراد الأمن عند تغطيتهم للأحداث الكبرى. صحفيو التلفزيون على وجه الخصوص معرضون للخطر بشكل أكبر، إذ يتم التعرف عليهم بسرعة بواسطة الكاميرا والميكروفون. وبناءً عليه، شددت المؤسسة الإعلامية، دويتشه فيله أيضاً، متطلبات السلامة للزملاء الصحفيين خلال التغطيات، وذلك لأن عدوانية المتظاهرين أضحت خطراً على المراسلين.

بصق وإهانات وتحرش

تروي مراسلة دويتشه فيله، أنيه هون، تجربتها خلال تغطية إحدى المظاهرات ضد قيود كورونا في برلين في أغسطس/ آب العام الماضي: "حاول الناس بشكل متعمد إظهار أنه غير مرغوب بي. لقد اقتربوا مني جسدياً - على الرغم من تواجد أربعة من رجال أمن برفقتنا". تضيف هون أن هذه العدوانية هي أكثر من مجرد كونها غير مريحة على المستوى الشخصي، فهي لها تأثير على العمل أيضاً، وتقول: "هذا يعني أنك غير قادر على التفاعل بشكل عفوي مع الأمور". وتتابع المراسلة حديثها: "قد ترى أمراً مثيراً للاهتمام، لكنك لا تذهب إلى هناك، لأنه لا ينبغي عليك الابتعاد عن مجموعتك ورجال الأمن".

هذه التطورات في ألمانيا، تثير قلق منظمة مراسلون بلا حدود أيضاً. إذ أن هذه الاعتداءات والإهانات تهدد سير التغطية الإعلامية، كما تحذر مديرة الاتصالات في المنظمة، سيلفي آرينز-أوربانيك: "بالطبع من الممكن أن تستعين وسائل الإعلام أيضاً بأفراد الأمن، ولكن يمكن أيضاً أن تقول وسائل الإعلام: هذا مكلف للغاية بالنسبة لنا: ولهذا لن نرسل مراسلًا إلى عين المكان".

الشرطة في قلب الانتقادات!

تتعرض الشرطة الألمانية للانتقادات أيضاً، إذ يشتكي العديد من المراسلين والجمعيات من أنها لا تفعل ما يكفي لحماية الصحافة. خلال أعمال الشغب في كاسل، أفاد المصور ماركو كيمب، أن الشرطة كانت غائبة بشكل ملحوظ: "لدي انطباع بأن الشرطة غالباً ما تنزعج من دعمنا نحن الصحفيين وأنهم يفضلون أن نغادر فقط". واجه مراسل القناة الألمانية التلفزيونية الثانية ZDF، أرندت غينزل، مثل العديد من الزملاء الصحفيين، عدة عوائق خلال عمله من قبل الشرطة. ويطالب بضرورة تقديم المزيد من عروض التعليم الإعلامي في ألمانيا. لأن الكثير من الناس لا يعرفون ما يكفي عن عمل الصحفي: "على تلاميذ المدارس أن يتعلموا ويفهموا كيف يعمل الصحفيون وكيف يقومون بإعداد تقرير تلفزيوني، على سبيل المثال".

Demonstration gegen Corona-Einschränkungen - Kassel

يرى عدد من الصحفيين أن الشرطة لا تقدم لهم الحماية الكافية أثناء عملهم

في الوقت الحالي، من المحتمل أن يكون الحراس الشخصيون جزءاً من العمل اليومي الجديد للبعض من الصحفيين على الأقل في ألمانيا. بالنسبة لمراسل قناة DW التلفزيونية توماس شبارو، يظل هذا الأمر استثنائياً، والذي يقول: "أتيت من كولومبيا - بلد يشهد نزاعاً مسلحاً منذ أكثر من خمسين عاماً. ولكن للمرة الأولى وفقط في ألمانيا أجد أنه علي العمل كصحفي يرافقه حراس شخصيون".

هانس بفايفر / إ.م

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين

    كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


مواضيع ذات صلة

Deutschland Imam Shahid Nawaz Qadri Stuttgart

قتل إمام مسجد في ألمانيا... جريمة كراهية أم "نزاع عائلي"؟ 26.12.2020

عكرت جريمة قتل إمام مسجد أجواء عيد الميلاد، التي ألقت عليها بالأصل جائحة كورونا ظلالها الثقيلة، في مدينة شتوتغارت الألمانية ومحيطها. كيف وقع الاعتداء البشع على شهيد نواز قادري؟ وما هي دوافعه؟

Polizist mit Handschellen

ألمانيا - الشرطة مجددا في مرمى الانتقادات بسبب ضرب رجل تونسي 12.10.2020

انقادات جديدة تطال الشرطة الألمانية بعد انتشار فيديو على نطاق واسع يظهر تعرض شاب تونسي للضرب على رأسه من قبل شرطية في مدينة كريفيلد، لكن ما هي خلفيات الواقعة وكيف بررت الشرطة الأمر؟

Frankreich Protest gegen das neu verabschiedete Sicherheitsgesetz in Paris

فرنسا- صدامات وحرائق بمظاهرات ضد عنف الشرطة وقانون "يحمي" رجالها 28.11.2020

تظاهر آلاف الفرنسيين السبت احتجاجا على مشروع قانون يخشى من تقييده للحريات. وتريد باريس استخدام قانون "الأمن الشامل" لتجريم توزيع الصور التي يمكن أن تؤدي إلى انتقاد أفراد الأمن، بينما يخشى نشطاء من تقييد القانون للحريات.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  