 ألمانياـ طلبات عمل من أطباء عرب استجابة لإعلان ″العمدة العزباء″ | عالم المنوعات | DW | 16.08.2019

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منوعات

ألمانياـ طلبات عمل من أطباء عرب استجابة لإعلان "العمدة العزباء"

تجاوب كثير من الأطباء مع إعلان البحث عن طبيب الذي أطلقته عمدة بلدة كولنبورغ البافارية، والذي أثار كثيرا من الجدل بسبب إشارة العمدة إلى أنها "عزباء". أطباء من العالم العربي من بين المرشحين. فما هي حظوظهم؟

Deutschland Josefa Schmid, Bürgermeisterin von Kollnburg (picture-alliance/dpa/Rathaus Kollnburg)

"بلدة كولنبورغ تبحث عن طبيبة/طبيب، يمكنك العيش والعمل في مكان يحبذ الناس قضاء عطلتهم فيه، سنقوم بدعمك. ملحوظة: عمدة البلدة عزباء". هذا الإعلان الذي كانت وراءه يوزيفا شميد، عمدة البلدة الصغيرة الواقعة في ولاية بافاريا، حقق المبتغى من ورائه وهو لفت الانتباه إلى مشكلة بلدة كولنبورغ بعدم وجود طبيب أسرة، ما يضطر السكان لقطع مسافة طويلة للوصول لأقرب طبيب في البلدات المجاورة.

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ولعل أكثر ما لفت الانتباه إلى الإعلان هي العبارة التي تشير إلى أن عمدة البلدة "عزباء". وتقول يوزيفا شميد، عمدة كولنبورغ، حسبما نقل موقع فوكوس الألماني: "إنه لأمر مدهش حقًا أن يكون لتلك الملحوظة الصغيرة كل هذا التأثير"، الذي وصل صداه إلى خارج ألمانيا، حيث تلقت العمدة طلبات عمل من أطباء في العالم العربي، كما تؤكد شميد ذلك للموقع الألماني.

وتقول العمدة، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر (FDP)، إنها "لم تكن تسعى إلى ذلك على الإطلاق". فهي لم تستطع حتى قراءة طلبات التقدم إلى الوظيفة التي وصلتها، لكنها عرفت من خلال الشواهد المرفقة أن الأمر يتعلق بالتجاوب مع الإعلان الذي أطلقته للبحث عن أطباء لبلدتها، مؤكدة أنها ستكون ملزمة للرد باللغة الإنجليزية على هذه الترشيحات، حسبما أورد موقع فوكوس.

وأكدت شميد، التي تبلغ من العمر 45 عاما، أن "طبيبات وأطباء أكفاء قدموا ترشيحاتهم للعمل في بلدتها، من بينهم طبيبة تريد الاستقرار مع أسرتها في ولاية بافاريا"، مشددة على أنها منفتحة سعيدة بتلقي طلبات العمل من طبيبات أو أطباء متزوجين كانوا أو عزاب، حسبما أورد موقع أو بي الألماني.

ع.ش/ز.أ.ب

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  • Seebad auf Rügen (picture-alliance/Arco Images)

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  • Reiseziel Deutschland Schwarzwald (picture-alliance/W. Rothermel)

    عشرة أسباب للوقوع في عشق ألمانيا "من أول نظرة"

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  • Reiseziel Deutschland Schloss Neuschwanstein (picture-alliance/dpa/K. J. Hildenbrand)

    عشرة أسباب للوقوع في عشق ألمانيا "من أول نظرة"

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    يوجد في ألمانيا عدد كبير من القصور والحصون. ويأتي قصر "نويشفانشتاين" في ولاية بافاريا على رأس الأكثر شهرة. ورغم أعمال التجديد، زار حوالي 1.5 مليون سنة 2018 هذا القصر، الذي شُيد بأمر من الملك لودفيغ الثاني.

  • Weinarchitektur in Franken (DW/C. Schuh)

    عشرة أسباب للوقوع في عشق ألمانيا "من أول نظرة"

    سياحة النبيذ

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  • Elbe und Dom in Magdeburg (picture-alliance/imagebroker/A. Vitting)

    عشرة أسباب للوقوع في عشق ألمانيا "من أول نظرة"

    الرحلات النهرية

    بالرغم من كونها مثيرة للجدل من وجهة نظر بيئية، بيد أن الرحلات النهرية تزدهر في ألمانيا. هذا الازدهار لا يقتصر فقط على نهر الدانوب والراين بل أيضاً نهر إلبه بين دريسدن وهامبورغ.

  • Reiseziel Deutschland Rothenburg ob der Tauber (picture-alliance/imagebroker/W. Dieterich)

    عشرة أسباب للوقوع في عشق ألمانيا "من أول نظرة"

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  • Ateliergebäude Bauhaus Dessau (Stiftung Bauhaus Dessau/Y. Tenschert)

    عشرة أسباب للوقوع في عشق ألمانيا "من أول نظرة"

    مدرسة الفن المعماري "باوهاوس"

    تحتفل ألمانيا هذا العام 2019 بالذكرى المئوية لمدرسة "باوهاوس" الشهيرة للهندسة المعمارية والتصميم. إقامة المعارض لن تقتصر فقط على المدن الكبرى مثل برلين بل أيضا فايمار وديساو (الصورة). وتأمل المدن الصغيرة عند افتتاح متاحف باوهاوس أن يزورها عدد أكبر من الزوار. إعداد: فريديرك مولر/ر.م


مختارات

عشرة أسباب للوقوع في عشق ألمانيا "من أول نظرة"

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