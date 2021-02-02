ألمانياـ "ضريبة الكلاب" تدر مئات الملايين على خزينة الدولة

أفادت البيانات الصادرة من المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا باستمرار ارتفاع إيرادات الضريبة المفروضة على حيازة الكلاب. وبحسب ما أعلنه المكتب اليوم الثلاثاء (الثاني من شباط/نوفمبر 2021)، وصلت قيمة الإيرادات الضريبية التي دفعها أصحاب الكلاب في ألمانيا في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو 331 مليون يورو.
وأضاف المكتب أن " هذا يعني بالنسبة للمدن والبلديات ارتفاعا بنسبة 5ر2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".
ووفقا للمكتب، حققت إيرادات الضريبة على الكلاب ارتفاعا خلال السنوات الماضية حيث وصلت إلى 370 مليون يورو في 2019 بارتفاع بنسبة 3% مقارنة بعام 2018، وبارتفاع بنسبة 50% مقارنة بقيمتها قبل أكثر من عشر سنوات.
وأوضح المكتب أن ارتفاع هذه الإيرادات لا يعني بالضرورة أن عدد الكلاب ارتفع لأن هذه الضريبة هي ضريبة تحدد قيمتها البلديات، وتتحدد هذه الضريبة في الكثير من الأماكن تبعا لعدد الكلاب في المنزل الواحد ونوع الكلاب.
يذكر أن نادي "جيرمان كينيل" الذي يمثل مصالح أصحاب الكلاب قد توقع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ارتفاع عائدات الضرائب على الكلاب في ألمانيا خلال العام الماضي في ظل ازدياد شعبية هذه الحيوانات وسط جائحة كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن أصحاب الكلاب في ألمانيا، وعلى النقيض من بريطانيا أو الولايات المتحدة، يدفعون ضريبة سنوية على حيواناتهم الأليفة. وتبلغ قيمة الضريبة في العاصمة برلين 120 يورو، مقابل 100 يورو في ميونخ.
خ.س/ع.ج.م (د ب أ)
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكلب كونان الذي شارك في الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة على المجمع الذي كان يقيم فيه زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في سوريا وانتهت بمقتله. وأعاد ترامب نشر تغريدة للكلب في صورة مركبة غير حقيقية تظهره وهو يتوج بوسام من قبل ترامب.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
ويعمل الكلب كونان وهو من صنف "شيفر" (الراعي) وهو من أصول بلجيكية، في الجيش الأمريكي منذ أربع سنوات وتم ارساله في نحو 50 عملية. وقال الجنرال بمشاة البحرية كينيث مكنزي قائد القيادة المركزية التي تشرف على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط إن "هذه الحيوانات تحمي القوات الأمريكية، وتنقذ أرواح المدنيين وتعزل المقاتلين عن غير المقاتلين وتجمد الأفراد الذين يقومون بأفعال عدائية".
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
هناك الكثير من الحيوانات التي تعمل في مهام خاصة، وغالبا ما تكون من الكلاب. وتعمل مع الشرطة والجمارك مثلا، مثل الكلب رامبو الظاهر في الصورة. الذي يمكنه أن يشتم المال عبر أنفه الجميل. فيما يتم استخدام الكلاب أيضا في البحث عن المخدرات والمتفجرات وحتى للعثور على الأجهزة الحاملة للبيانات.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
ليست الكلاب وحدها التي يتم استخدامها في المهام الخاصة، فعلى سبيل المثال تستخدم الشرطة الهولندية النسور في محاربتها الطائرات "الدرون" دون طيار. وعند وصول هذه الطائرات إلى مناطق حساسة مثل المحطات النووية، ترسل النسور للتحليق وسحبها من السماء.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
ماذا يمكن أن تفعل طيور الكناري لخدمة الجيش؟ قتل الإرهابيين؟ شم المتفجرات؟ محاربة المقاتلات؟ الجواب لا. إذ تستخدم هذه الطيور المسالمة في المنطقة الحدودية بين كوريا الشمالية والجنوبية لشم الغازات السامة.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
كانت كوريا الجنوبية تخاف من هجوم بالغازات السامة من جارتها الشمالية، ولذلك وضعت أقفاصا من طيور الكناري في المنطقة الحدودية. وعندما تسقط هذه الطيور ميتة بسبب الغازات، سيتم حينئذ إطلاق صفارات الإنذار معلنة وجود هجوم بالغازات السامة. مهمة قد تكون انتحارية للطيور، لكنها قد تنقذ حياة الكثير من البشر.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
كانت الكلبة الروسية لايكا أول حيوان يطير في الفضاء، وذلك في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 1957. وكان المقصود من هذه العملية اظهار تفوق الاتحاد السوفيتي السابق على الولايات المتحدة في مجال اكتشاف الفضاء. لكن الكلبة لايكا لم تكن مهتمة بذلك، ودفعت حياتها ثمنا لهذه المهمة، وربما ماتت بسبب الضغط أو ارتفاع درجة الحرارة اثناء العملية.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
لكن استخدام الحيوانات في المهام الخاصة هو أقدم بكثير من المهمة السوفيتية الفضائية، إذ تم استخدام الحمام لتسليم الرسائل في الحرب العالمية الأولى. وكانت تلتقط أيضا صورا لمواقع القوات المعادية. الكاميرات القديمة لم يكن بإمكانها التقاط العديد من الصور سوى واحدة أو اثنين في الرحلة أو ربما أكثر من ذلك لاحقا.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
الفئران هي الأخرى تم استخدامها في مهام خاصة. وذلك بسبب حاسة شمها القوية، وتم استخدامها للكشف عن الألغام. ولها ميزة عن الكلاب في هذا الجانب، وهي خفتها، إذ يمكن للكلاب أن تتسبب بانفجار الالغام في حالة مرورها فوقها، وهذا لا يكاد أن يحدث مع الفئران.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
أما الالغام البحرية فهنالك حيوان مناسب للكشف عنها، وهو الدلفين. وهذا الدلفين الظاهر في الصور يعمل مع البحرية الأمريكية ومزود بكاميرا في زعنفته. اعتمدت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على مساعدة الدلافين في الحرب الباردة. ويقال إن الدلافين المدربة هذه قد تقاعدت بعد زوال الاتحاد السوفيتي، أما الولايات المتحدة فما زالت تستخدمها.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
تستخدم الولايات المتحدة أيضا كلاب البحر بالإضافة إلى الدلافين للكشف عن الألغام. كما في مثل هذا التمرين بمحاذاة العاصمة البحرينية المنامة. ويمكن للدلافين أيضا تعقب الغواصين وحماية السفن والموانئ. يقال إن الدلافين يمكن أن تستخدم أيضا في هجمات بحرية، مثل ربطها بمتفجرات لمهاجمة سفن العدو.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
وأخيرا نريد أن نشيد بمساعد البشر المخضرم في الجيش وفي الشرطة، ألا وهو الحصان. وقد استخدم منذ العصور القديمة لأغراض عسكرية. وفي العصور الوسطى كان الفرسان، وهم أشبه برجال الشرطة اليوم، يستخدمون الأحصنة، كما اليوم في بريطانيا مثلا. (ماركو مولر/زمن البدري/ ع.أ.ج)