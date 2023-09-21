ألمانياـ إصلاحات جديدة لتطوير كرة القدم للناشئين

بعد الخروج مرتين متتاليتين للمنتخب الألماني من الدور الأول لبطولة كأس العالم وإقصاء منتحب تحت 21 عاما من ثمن نهائي كأس العالم الأخيرة وتوديع منتخب السيدات مونديال أستراليا ونيوزيلاندا من الدور الأول، أصبح من الملموس أن ألمانيا لم تعد رائدة كرويا على الصعيد العالمي كما كانت من قبل.

لذلك دق الاتحاد الألماني لكرة القدم ناقوس الخطر وأعلن عن مجموعة من الإصلاحات تشمل أيضا الفئات الصاعدة فما هي؟ وما هي الانتقادات الموجهة لها؟

تطوير المواهب بعيدا عن ضغوطات النتائج

ابتداء من موسم 2024/2025 سيتم اتباع نظام جديد بالنسبة لكرة القدم الخاصة بالناشئين في ألمانيا. فالنسبة للفئات بين 6 و11 سنة سيتم تبديل نظام الدوري التقليدي بمباريات مسائية على شكل دوري ومهرجانات.

وذلك من أجل تخفيف الضغط على الأطفال والتركيز على تطوير مواهبهم، حسب ما جاء في توضيح للاتحاد الألماني لكرة القدم.

وفي هذا النوع من المسابقة لا يتم احتساب النتائج أو الترتيب كما لا يوجد هناك حكم. وهناك قواعد خاصة بالتبديلات والتسديد من بعيد كما أن وقت اللعب لن يتعدى 15 دقيقة.

كرة قدم من ألمانيا: الجيل الجديد

وكلما كبر الأطفال، كلما زاد عدد أفراد الفريق وأصبح المرمى أكبر. فبالنسبة للاعبين تحت الست سنوات، سيتم اللعب باثنين مقابل اثنين أو ثلاثة ضد ثلاثة مستخدمين أربع مرام، مرميان لكل فريق. ويطلق على هذا النظام اسم Funino.

الإصلاحات تشمل أيضا فئة الشباب بين 17 و19 عاما. إذ من المقرر أن يتم استبدال الدوري الألماني للشباب بدوري الناشئين وسيتم تقسيمه إلى قسمين قسم تمهيدي وآخر رئيسي يضم قسم أ وقسم ب. في القسم أ يمكن أن تلتقي أندية من مناطق مختلفة من ألمانيا. ويضم دوري الناشئين في صفوفه أندية من البوندسليغا وأندية من الهواة.

وسيتم إلحاق الأندية التي تتوفر على مراكز تكوين الناشئين مباشرة بهذا الدوري ولا يمكنها الهبوط منه.

انتقادات لهذه الإصلاحات

الإصلاحات التي أطلقها الاتحاد الألماني لكرة القدم قوبلت بانتقادات من بعض المختصين بمجال كرة القدم. فقد انتقد مدرب نادي كولن (كولونيا) الألماني شتيفن باومغارت هذا الأمر، واعتبر في حوار مع قناة WDR الألمانية أن "الأطفال بحاجة إلى تعلم كيفية التعامل مع الهزائم والاستمتاع بممارسة الرياضة حتى عندما لا يسجلون الأهداف..".

أيضا المدرب السابق في البوندسليغا رالف رانغنيك ينظر بعين الريبة لهذه الإصلاحات، موضحا ذلك في مقابلة مع قناة WDR أن "الفوز يجب أن يكون دائما الأولوية في كرة القدم".

واعتبر اللاعب الدولي السابق توماس هيلمر خطط الاتحاد الألماني لكرة القدم بأنها "غريبة"، محذرا من أن فكرة الأداء لن تصبح موجودة بعد الآن. وأضاف هيلمر "يجب إعطاء الشباب الفرصة لارتكاب الأخطاء وتطوير شخصيتهم. عدا ذلك فإن الأمر سوف يسير "في الاتجاه الخاطئ".

كما وصف اللاعب الدولي السابق والمحلل التلفزيوني ديتمار هامان خطط الإصلاح بأنها غير مفهومة.

أوليفيا غيرستنبيرغر/هشام الدريوش