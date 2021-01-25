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ألكسي نافالني

اكتسب المعارض الروسي نافالني الشهرة من خلال فضح الفساد في ظل حكم بوتين. تعرض عدة مرات للسجن وجرت محاولات لاغتياله أخرها بغاز الأعصاب "نوفيتشوك". وقد نجا بأعجوبة بعد معالجته في ألمانيا ليعود بعدها إلى روسيا لمتابعة نشاطه.

اشتهر المحامي والمعارض الروسي أليكسي نافالني بمدونته التي ينشر فيها على الإنترنت تحقيقاته عن الفساد في روسيا في عهد الرئيس بوتين. ويدعو نافالني الروس إلى الانتفاض والإطاحة بالرئيس بوتين على غرار الثورات العربية. وقد درس المعارض الروسي القانون والاقتصاد في روسيا والولايات المتحدة.