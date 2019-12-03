 ألقى بنفسه من الهرم فأعاد الحديث عن الانتحار وأسبابه في مصر! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 11.03.2020

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ثقافة ومجتمع

ألقى بنفسه من الهرم فأعاد الحديث عن الانتحار وأسبابه في مصر!

إلقاء شاب بنفسه من أعلى قمة هرم خفرع بالجيزة وانتحار ثلاث فتيات بحبوب سامة أعاد الحديث عن محاولات الشباب المتكررة للانتحار والدوافع خلف رغبتهم في ذلك. فعلى من نلقي باللوم؟ وما جدوى المتاح من مبادرات؟

أهرامات الجيزة الثلاثة بمصر

الطلاب هم الأكثر إقداما على الانتحار في مصر مقارنة بغيرهم، والانتحار هو ثاني سبب للوفاة لدى من تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاماً، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

وفقا لصحف مصرية محلية، ألقى شاب مصري في العقد الثالث من العمر بنفسه من قمة الهرم، رغم محاولة قوات الأمن لثماني ساعات إثناءه عن فكرة الانتحار. ولم يتم الإفصاح عن المزيد من التفاصيل حول الحادث، سوى الإشارة إلى ما بدا على الشاب من "علامات اهتزاز نفسي"، بحسب تقارير إعلامية مصرية.

مختارات

حوادث انتحار في أكثر من بلد عربي في توقيت شبه متزامن، وما يجمعها هو أن من قرروا إنهاء حياتهم هم من فئة الشباب، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر للوقوف على أسباب الانتحار في الدول العربية وكيفية معالجتها قبل أن تتحول إلى ظاهرة. (03.12.2019)

قد يقع العديد من المراهقين والمراهقات ضحية التنمر عبر الانترنت، وقد تؤدي هذه الضغوط التي يعيشها الضحية إلى الانتحار. فقد ارتفع معدل الانتحار بنسبة ملحوظة في السنوات الأخيرة. هذه بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها. (09.07.2019)

عادة ما تأتي معدلات النمو العالية بنسب فقر منخفضة. غير أن نسب النمو التي زادت في مصر على 5 بالمائة جاءت بمزيد من التعاسة بعد الكشف عن ارتفاع نسبة المصريين الفقراء بنحو هذه النسبة. كيف ذلك، وهل من سبيل لحل هذه المعضلة؟ (04.08.2019)

وسبق انتحار الشاب، قيام ثلاث مراهقات بتناول حبوب حفظ الغلال السامة، ما أودى بحياتهن، واقدمن على ذلك لمعاناتهن من "عنف أسري"، على حد وصف وسائل إعلام محلية. الملفت للانتباه هو اختيار الفتيات لحبوب حفظ الغلال كوسيلة للانتحار لسهولة الحصول عليها وانخفاض سعرها.

ما جدوى المبادرات؟

وبالرغم من قسوة تلك الحادثتين، كان قد سبقهما حادث لا يقل عنهما قسوة حيث تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مصر العام الماضي مقطع فيديو لشاب أثناء قفزه من أعلى برج القاهرة لمروره بأزمة نفسية لم يتم الإعلان عن طبيعتها.

وتسبب الحادث في ردود أفعال كثيرة على المستويين الرسمي والمجتمعي، يأتي في مقدمتها إطلاق مجمع البحوث الإسلامية التابع لجامعة الأزهر حملة تحت اسم "حياتك أمانة حافظ عليها" للتوعية بمشكلة الانتحار، فضلا عن حملة "معاً ضد الانتحار" برعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر للتوعية من على منابر المساجد وبالمدارس والجامعات.

كما أطلقت مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية حملة أخرى باسم "حياتك تستاهل تتعاش" للدعوة إلى التوجه لأول عيادة حكومية يتم فتحها لمواجهة مشكلة الانتحار لدى الحاجة لذلك، بالإضافة إلى تدشين خط ساخن في حالة الرغبة في التواصل مع متخصصين بهدف الحصول على مساعدة او استشارة.

مشاهدة الفيديو 02:45

الهند: سر إقدام النساء على الانتحار

من جانبهم، أطلق رواد منصات التواصل الاجتماعي عقب الحادث مبادرة إلكترونية بعنوان "أريدك أن تكون حياً"، كما أطلق ناشطون وسم "#الشباب_بينتحر_علشان" للحديث عن الأسباب التي تدفع بعض الشباب لإنهاء حياتهم.

إلا أن استمرار حالات الانتحار في المجتمع المصري يثير التساؤل حول جدوى تلك المبادرات، فوفقا لأطلس الصحة النفسية الصادر عام 2017 عن منظمة الصحة العالمية: "ليس لدى مصر إستراتيجية وقائية على المستوى الحكومي لمواجهة الانتحار".

وفي حوار أجرته DW عربية، يرى الأخصائي النفسي المصري الدكتور محمد الرخاوي، أن هذه المبادرات سواء كانت من مؤسسات حكومية أو أطراف مجتمعية لا تضر في جميع الأحوال حيث أنها "تزيد من الوعي المجتمعي بالأمر إذ تتيح الفرصة لتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة" على حد وصفه.

ويضيف الرخاوي: "يعطى الحوار شعوراً بالمشاركة في الآلام والهموم، وهو ما يعتبر جزء أساسيا و شديد الأهمية لتفادى خطورة الانتحار لدى من يعانون من الاكتئاب بالتحديد".

"خجل" أسر من انتحار أبنائها!

ولا توجد بيانات رسمية بنسب الانتحار أو العوامل التي تؤدي إليه في مصر، ويرجع ذلك عادة إلى تصنيف بعض حالات الانتحار كحوادث عادية وشعور العائلات بالخجل من الأمر، بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية. ولعل الرقم الوحيد المتاح هو ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، والتي صنفت مصر في المركز الأول عربياً في نسب الانتحار بعدد 3799 حالة في عام 2016.

وغياب البيانات يدفع الرخاوى للدعوة إلى توخي الحذر لدى الحديث عن ما يصفه البعض بـ "زيادة نسب الانتحار في مصر"، إذ يؤكد على أهمية تسليط الإعلام الضوء على حالات الانتحار للفت الانتباه للظاهرة، ولكن مع إدراك أن "هذا لا يعطينا بالضرورة مؤشرات عن الحجم الفعلي للظاهرة"، على حد قوله.

وكان مركز "دفتر أحوال للتوثيق والأرشفة"، وهو معهد بحثي مستقل فى القاهرة، قد أصدر تقريرا بعنوان "وقائع الانتحار في مصر" لرصد وقائع الانتحار المعلنة في مصر سواء عبر مصادر حكومية أو وسائل إعلام في الفترة من 2011 إلى 2017.  وجاء في التقرير أن نسبة المنتحرين من الذكور تزيد أكثر من الضعف عن الإناث، وأن الطلاب هم الأكثر إقداماً على الانتحار مقارنة بغيرهم، بما يتسق مع بيانات منظمة الصحة العالمية حول اعتبار الانتحار ثاني سبب للوفاة لدى من تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاماً.

على من نلقي باللوم؟

وعدد تقرير مركز "دفتر أحوال للتوثيق والأرشفة" أسباب الانتحار ما بين المشاكل الأسرية والصدمات النفسية مرورا بالظروف الاقتصادية.

وبرغم حديث البعض عنكون الصعوبات المالية الدافع الرئيسي للانتحار، يشير الأخصائي النفسي محمد الرخاوي إلى غياب الأدلة العلمية التي تؤكد على هذا الرأي.

وطبقاً لتقرير مركز "دفتر أحوال"، والذي اعتمد بشكل كبير على الحالات المعروضة من خلال وسائل الإعلام، احتلت المشاكل الأسرية المركز الأول في أسباب الانتحار، تلتها الأسباب المرضية، لتأتي الأزمات المالية في المركز الثالث.

"رسالة خلف الانتحار"؟

وفي حوار أجرته DW عربية، شرحت استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان بكلية الطب في جامعة القاهرة، الدكتورة علا أسامة، الأسباب التي تدفع البعض دون غيرهم إلى الانتحار بالرغم من معاناة الجميع من ذات الظروف القاسية.

تقارن أسامة بين الحزن والاكتئاب حيث تؤكد على كون "الحزن رد فعل طبيعي على مواقف معينة" بينما يعد الاكتئاب "اضطرابا نفسيا له أعراض مرضية قد تصل إلى فقدان الشخص الرغبة في الحياة". وتضيف: "الانتحار قد يقع أيضا بسبب عوامل شخصية أو اجتماعية أو وراثية كالإصابة بأمراض مثل الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب، بالإضافة إلى الإدمان".

أما الرخاوي فيشير إلى نوع أخر من الانتحار وهو "انتحارالغضب" بهدف توصيل رسالة ما قد تكون سياسية أو اجتماعية أو شخصية، ويقول: "بعض محاولات الانتحار قد تكون فقط بهدف الحصول على الاهتمام أو كمحاولة لطلب المساعدة".

ويحذر الرخاوي مما وصفه بـ "ثقافة الرفاهية" التي تجنب الفرد التعامل مع الألم بجميع أشكاله، على حد وصفه، إذ يؤكد على ضرورة التسليم بكون الألم جزء من حياتنا لا يجب الهروب منه لتجنب الانهيار وردود الفعل المبالغ فيها.

سلمى حامد

  • المغنية داليدا عام 1965 في روما

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    "حياة لا تحتمل "

    قبل أن تقدم على الانتحار تركت المغنية المصرية من أصول إيطالية، دالية رسالة كتبت فيها "سامحوني..الحياة لم تعد تحتمل". وضعت الفنانة عام 1987 حدا لحياتها بتناول بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة. وقد تم صنع تمثال لها على القبر بنفس الحجم الطبيعي لها وهو يعتبر أحد أكثر المنحوتات تميزًا في المقابر الخاصة بالمشاهير.

  • الممثل الكوميدي روبين ويليامز

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    كثرة المشاكل تقتل حب الحياة

    وضع الممثل والكوميدي الأمريكي، روبن ويليامز، عام 2014 حدا لحياته بعد أن قام بقطع شريان يده اليسرى ثم شنق نفسه بحزام، فيما تضاربت الأنباء حول الأسباب التي دفعت النجم السينمائي الحاصل على جائزة الأوسكار إلى الانتحار. من المعروف عن روبن ويليامز أنه كان يعاني من مشاكل مالية ومن الاكتئاب والإدمان على الكحول، فضلا عن معاناته من بداية مرض باركنسون.

  • الروائية فرجينيا وولف

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    لم تنتظر روايتها الأخيرة

    الروائية فرجينيا وولف، أخذت طريقها إلى المياه ووضعت حجراً ثقيلاً في ملابسها، وألقت نفسها في أحد الأنهار ولم تكتشف جثتها إلا بعد ثلاثة أيام. تركت لزوجها رسالة كتبت فيها: "عزيزي، أنا على يقين بأنني سأجن... لذا، سأفعل ما أراه مناسبا"، علما أن الكاتبة الإنجليزية ودعت مسرح الحياة قبل أن يتم نشر آخر أعمالها الروائية.

  • Ernest Hemingway (Keystone/Getty Images)

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    لعنة "الانتحار" تطارد أسرة هيمنغواى

    الراوئي الفائز بجائزة نوبل إرنست همنغواي انتحر عام 1961 بطلقة نارية في الرأس. لكنه لم يكن الوحيد في عائلته الذي أقدم على الانتحار. انتحروالده، وكذلك أختاه غير الشقيقتين أورسولا وليستر، ثم حفيدته مارغاوك همنغواي. ويعتقد البعض وجود مرض وراثى في عائلته يسبب زيادة تركيز الحديد في الدم مما يؤدى إلى تلف البنكرياس ويسبب الاكتئاب أو عدم الاستقرار في المخ. ما دفعه إلى الانتحار في النهاية خوفاً من الجنون.

  • جيريت بيترسون

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    إعصار في التزلج..وإنتحار في الـ 29

    انتحر البطل الأولمبي الأمريكي في التزلج جيريت بيترسون بعد ان أطلق النار على نفسه بولاية يوتا الأميركية. بيترسون الذي مات في عامه الـ 29 ، كان ملقب بـ"السريع" وهو معروف بحركة متميزة في التزلج تعرف باسم "الإعصار" يقوم خلالها بـ3 قفزات و5 التفافات. وشارك بيترسون 3 مرات في الألعاب الأولمبية في الـ2002 و2003 و2010.

  • آرون سوارتز

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    الانتحار عوض الحياة في السجن

    ذلك الفتى الصغير الذي عمل على نظام RSS " نظام تغذية الانترنت " وهو في عمر الـ 14. كان آرون سوارتز الذي عاش بين لغة الأرقام و كان أحد أهم نشطاء الإنترنت و شارك في تصميم لغة تشفير جديدة " لغة ماركداون" وهو أحد مؤسسي موقع التواصل الاجتماعي ريديت. انتحر سوارتز قبل شهر من محاكمته بتهمة سرقة ملايين الملفات الإلكترونية والتي كان يواجه فيها حكماً بالسجن يصل إلى 35 عاماً وغرامة مليون دولار.

  • Linkin Park - Sänger Chester Bennington gestorben (Getty Images/iHeartMedia/R. Fury)

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    الانتحار لطي صفحة الماضي؟

    وجدت جثة المغني الرئيسي في فرقة الروك الأميركية "لينكن بارك"، تشستر بنينغتون بعد ان انتحر شنقا في عمر ناهز الـ 41 عاما. وكان بينينغتون قد تحدث سابقا عن معاناته مع المخدرات والإدمان على الكحول، كما أنه اعترف بأنه أراد الانتحار أكثر من مرة. بينينغتون لديه عائلة كبيرة حيث تزوج مرتين ولديه 6 أبناء لم يستطع وجودهم حوله أن يمنعه من اتخاذ القرار بإنهاء حياته شنقاً.

  • Marilyn Monroe 1949 (AP)

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    مونرو..انتحار أم لغز ؟

    نجمة الإغراء مارلين مونرو وجدت في غرفتها وتتناثر حولها الحبوب المهدئة. لكن موتها لم يؤكد على أنه انتحار حيث تحوم الشكوك حول مقتلها بدعم من شخص نافذ، فهل انتحرت مونرو بعد كل تلك الشهرة وفي وسط زخم من حب الناس؟ أم أنها قتلت بمكيدة مدبرة كي تظهر على انها إنتحار؟

    الكاتب: وفاء البدري


مختارات

رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

مشاهير في مجالات عدة. لم تشفع لهم الحياة المليئة بالأضواء والشهرة، و لم ينقذهم حب الناس من الاكتئاب والوصول إلى طريق مسدود، واختيار تلك المنطقة السوداء حيث لا رجعة إلى الحياة. (23.07.2017)  

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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