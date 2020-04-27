ألفونسو ديفيز نجم بايرن.. لاجئ سابق يحشد لدعم اللاجئين في زمن كورونا

دعا النجم الواعد لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الظهير الأيسر الدولي الكندي ألفونسو ديفيز إلى تقديم تبرعات للاجئين من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال ديفيز الذي أمضى جزءاً من طفولته في مخيم للاجئين، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو في ميونيخ الثلاثاء (28 أبريل/ نيسان): "حتى الآن، الهدف الأساسي هو جمع الأموال لمساعدة اللاجئين في الحصول على كل ما يحتاجون إليه"، مضيفاً أنه من الواضح أن التباعد الاجتماعي صعب عليهم بالنظر إلى أن المساحة ضيقة (في مخيمات اللاجئين) وإذا أصاب فيروس كورونا أحد هذه المخيمات، فقد تكون كارثة، على حد تعبير ديفيز، الذي مضى قائلاً: "أريد أن أساعدهم قدر الإمكان. لقد ساعدوني (المفوضية العليا لشؤون اللاجئين) عندما كنت في المخيم".

وأصبح ديفيز (19 عاماً) عنصراً أساسياً في تشكيلة الفريق البافاري، متصدر الدوري المحلي قبل تعليقه بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19"، بعد انضمامه إلى صفوفه قادماً من فانكوفر وايتكابس في 2018.

وبعد هروب عائلته من حرب أهلية في ليبيريا، وُلد ديفيز في مخيّم للاجئين في غانا عام 2000. وبعمر الخامسة انتقلت عائلته إلى كندا بمساعدة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، ثم انضم إلى نادي فانكوفر وايتكابس بعمر الرابعة عشرة، قبل انطلاق مسيرته في الدوري الأمريكي للمحترفين في العام التالي.

وأنفق بايرن ميونيخ نحو 13 مليون دولار أميركي لضمه فخاض أول مباراة معه مطلع 2019. وأصبح أصغر لاعب يدافع عن ألوان منتخب كندا بعمر السادسة عشرة، وسجل له 5 أهداف في 17 مباراة دولية.

ألفونسو ديفيز أصبح أساسيا في بايرن ميوينيخ وشارك في الفوز العريض على تشيلسي في لندن بدوري الأبطال في فبراير/ شباط قبل توقف البطولة بسبب كورونا



مباراة افتراضية

ومن أجل جمع الأموال، شارك ديفيز السبت الماضي في مباراة افتراضية تم تنظيمها كجزء من دورة في كرة القدم على لعبة الفيديو "بي إي إس 2020" بمبادرة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة لمساعدة 70 مليون لاجئ حول العالم.

وواجه ديفيز في هذه المباراة حارس المرمى البوسني سمير بيغوفيتش (32 عاماً) المعار من بورنموث الإنكليزي إلى ميلان الإيطالي، وهو لاجئ سابق آخر فر من البوسنة إلى ألمانيا عندما كان صغيراً، قبل أن يستقر في كندا. وجمعت هذه المباراة الافتراضية حوالي تسعة آلاف يورو من التبرعات. وعلق ديفيز مبتسماً "لقد كان ذلك ممتعاً حقاً، لكنني أعتقد أنه فاز بمباريات أكثر مني".

وكان ديفيز أعلن الثلاثاء الماضي تمديد عقده مع النادي البافاري حتى2025. وتألق ديفيز بشكل لافت مع بايرن هذا الموسم حيث لعب أساسياً في 17 من أصل 25 مباراة للنادي في البوندسليغا، كما ظهر لأول مرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا المعلقة بدورها بسبب فيروس كورونا، علماً بأن بايرن ميونيخ على مشارف ربع النهائي بعد فوزه الكبير على مضيفه تشلسي الانكليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب ثمن النهائي.

خ.س/ ص.ش(أ ف ب)