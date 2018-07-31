 ألفونسو ديفيز.. موهبة بايرن الجديدة المولود بمعسكر للاجئين | معلومات للاجئين | DW | 31.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

معلومات للاجئين

ألفونسو ديفيز.. موهبة بايرن الجديدة المولود بمعسكر للاجئين

رغم أن سنه 17 عاما دفع بايرن لأجله 19 مليون يورو. مبلغ كبير، في ألمانيا على الأقل. غير أنه نجم واعد بأرقام لم يسبقه إليها أحد. إنه ألفونسو ديفيز، الكندي الشاب، الذي ولد بمعسكر للاجئين في إفريقيا ويستعد للتألق في ميونخ.

Alphonso Davies (imago/ZUMA Press/H. C. Smith)

ألفونسو ديفيز موهبة جديدة، يلعب في مركز الجناح الأيسر ويتمتع بسرعة شديدة وتقنيات مراوغة كبيرة. في يوليو/ تموز 2016، عندما كان عمره 15 عاما وثمانية أشهر فقط خاض أولى مبارياته كمحترف في دوري النخبة بأمريكا الشمالية (MLS) مع فريق فانكوفر وايتكابس الكندي. رقم معتبر رغم أن تلك المسابقة لا يمكن أن تقاس بالدوريات الكبرى في أوروبا.

موهبته الاستثنائية قادته إلى بايرن ميونخ، فقد أعلن العملاق البافاري الأسبوع الماضي ضم النجم الكندي الشاب، وتقول وسائل إعلام ألمانية إن المبلغ الإجمالي للتعاقد معه بلغ 19 مليون يورو. غير أنه لن يشارك مع بايرن في النصف الأول من الدوري الألماني (بوندسليغا)، الذي ينطلق الجمعة 24 أغسطس/ آب 2018. وعليه أن ينتظر للعام الجديد 2019، علما بأنه سيحتفل ببلوغه الـ18 من عمره في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وسيبدأ ديفيز مع الفريق الرديف لبايرن ميونخ في دوري المحلي بجنوب ألمانيا، لكنه سيتدرب أيضا مرات مع الفريق الأول.

أرقام قياسية لابن معسكر اللاجئين

مسيرة ديفيز تكللها أرقام قياسية عديدة، رغم أنها بدأت للتو، إن صح التعبير. فهو أصغر لاعب في تاريخ دوري الدرجة الثانية للمحترفين في أمريكا وكندا "USL" يوقع عقد احتراف، كما أنه أصغر لاعب يسجل هدفا في هذا الدوري، حيث كان عمره عندما سجل أول أهدافه في البطولة 15 عاما وستة أشهر. كما أنه أصغر لاعب يشارك مع منتخب كندا، عندما خاض في يونيو/ حزيران 2017، أولى مبارياته ضد كوراكاو، وكان سنه 16 عاماً.

بزغ نجمه دوليا في كأس أمم شمال ووسط أمريكا والكاريبي، المعروفة باسم "الكأس الذهبية"، التي نظمتها الولايات المتحدة العام الماضي. حيث تألق في مباراة كندا أمام غويانا الفرنسية حيث سجل هدفين مانحا بلده الفوز 4-2 وليكون أصغر لاعب يسجل في تاريخ تلك البطولة منذ نشأتها عام 1963. وحصل على لقب هداف البطولة (3 أهداف)، وأفضل نجم صاعد فيها، وانضم للتشكيلة المثالية رغم أن كندا خرجت من ربع النهائي. أرقام تثير الانبهار وتشير إلى مستقبل كبير واعد.

قبل بطولة الكأس الذهبية بأسابيع قليلة حصل ألفونسو ديفيز على جواز سفر كندي فقد كان مواطنا ليبريا قبل ذلك. فهو مولود في معسكر للاجئين في غانا، التي هرب والداه إليها فارين من الحرب الأهلية الثانية في ليبيريا، وعندما بلغ عامه الخامس، منحت أوتاوا عائلته حق اللجوء، فانتقلت إلى كندا وأقامت في إدمونتون، خامس أكبر المدن الكندية.

حتى الآن استطاع ألفونسو ديفيز أن يجتاز بامتياز كافة التحديات الكروية التي واجهها، وغالبا بشكل أسرع مما كان ينتظر منه، وفي ميونخ أيضا هناك أمل بأن يتأقلم بسرعة مع فريقه الجديد. ومركز الجناح الأيسر في بايرن سيكون شاغرا في غضون عام عندما يعتزل فرانك ريبيري، وعندها يفترض أن تحين ساعة ألفونسو ديفيز، ليتولى المهمة.

توبياس أولماير/ تشوك بنفولد/ ص.ش

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

باكيري جاتا- لاجئ أفريقي قاصر تتنافس عليه أندية ألمانية

حسب وسائل إعلام ألمانية، تتنافس ثلاثة أندية تلعب في الدوري الألماني على ضم لاجئ أفريقي قاصر يتمتع بموهبة كروية. إنه باكيري جاتا، الذي فرَّ من غامبيا إلى ألمانيا، وفي خلال ستة شهور وضع قدمه على طريق الألف ميل. (09.01.2016)  

قصص نجاح: من لاجئ إلى نجم عالمي في كرة القدم

تدفع الحرب الكثير من العائلات للهروب إلى بلاد آخرى بحثا عن مكان آمن لأطفالهم. ومن بين أطفال اللاجئين نجوم لمعوا في عالم كرة القدم. لا يعرف أحد ماذا كانوا سيصبحون لو لم تقدم لهم أوروبا المأوى. فمن هؤلاء النجوم؟ (09.09.2015)  

عثمان مانيه ـ من مركز إيواء اللاجئين إلى أضواء البوندسليغا

كشفت المباراة التي خاضها فريق فيردر بريمن أمام فريق فيلهيلمسهافن استعداداً لمنافسات الموسم الكروي الجديد عن بزوغ نجم موهبة كروية جديدة. يتعلق الأمر بشاب إفريقي لجأ إلى ألمانيا العام الماضي هرباً من سوء الأوضاع في غامبيا. (30.07.2015)  

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  