"ألفا" و"بيتا" - لماذا سميت متحوّرات كورونا بأسماء جديدة؟

بعد بروز طفرات متحوّرةلفيروس كورونا المستجّد، عُرفت تلك الطفرات بمسميات حسب المناطق الجغرافية التي ظهرت فيها. ولذلك سمعنا وقرأنا تسميات مثل المتحور البريطاني أو النسخة البريطانية والنسخة الجنوب أفريقية والنسخة البرازيلية وكذلك المتحور أو النسخة الهندية وما إلى ذلك.
والهند على وجه الخصوص، والتي باتت الأكثر تضررا من الجائحة بعد الولايات المتحدة، كانت مستاءة جدا من التسمية التي نسبت إليها واعتبرت أنها تضّر بسمعة البلاد. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة الهندية انتقادات داخلية قويّة بسبب إدارتها للأزمة الوبائية.
وهكذا أمرت وزارة الالكترونيات والإعلام الهندية، في الـ22 من شهر مايو/ أيار المنصرم، منصات التواصل الاجتماعي بحذف المحتويات التي تشير إلى "المتحور الهندي" من فيروس كورونا، علماً أن اسمه العلمي وفق منظمة الصحة هو 1.617.B وقد صنّف على أنه مصدر "قلق على مستوى العالم" نظرا لقدرته على الانتشار والتي فاقت المتحوّرات السابقة.
وجاء في رسالة وزارة الإلكترونيات الهندية، التي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية، أنه "وردنا أن معلومات مضللة تنتشر على الانترنت تفترض أن "متحوراً هندياً" من فيروس كورونا المستجد ينتشر في أنحاء الدول. إنها معلومات كاذبة تماما". وعللّت الهند طلبها هذا استنادا إلى ضرورة منع "الأخبار الكاذبة والمضللة" بشأن الوباء على مواقع التواصل الاجتماعي.
تجنبا لعدم الاضرار بسمعة الهند تطلق منظمة الصحة العالمية مسمى 1.617.B على النسخة المتحورة من كورونا المنتشرة في الهند.
الاستعانة بالأبجدية اليونانية
ولتجنب هكذا حساسيات، قررت منظمة الصحة العالمية الاستعانة بأحرف الأبجدية الإغريقية، في خطوة أُعلن عنها رسميا مساء الاثنين (31 من مايو/ أيار 2021)، تهدف إلى "تجنب" وصم البلدان التي تظهر فيها تلك السلالات لأول مرة.
وعند استشارة الخبراء، تقول المنظمة، أوصى هؤلاء بوضع مسميات جديدة، "تكون أسهل وأكثر عملية لمناقشتها من قبل الجماهير غير العلمية".
وذكرت المنظمة أن الأنظمة الحالية لتسمية وتتبع الأنساب الجينية لفيروس سارس-كوف-2 (فيروس كورونا المستجّد)، ستظل قيد الاستخدام من جانب العلماء وفي الأبحاث العلمية.
"ألفا" و"بيتا"...
وحددت منظمة الصحة العالمية حتى الآن أربعة أشكال مختلفة من السلالات. وسيطلق على السلالة التي تمّ اكتشافها لأول مرة في بريطانيا اسم "ألفا"، والسلالة التي اكتشفت في جنوب أفريقيا اسم "بيتا" والسلالة المكتشفة في البرازيل اسم "غاما"، كما سيطلق على السلالة المكتشفة في الهند وهي الأحدث، اسم "دلتا".
"ألفا" و"بيتا" الأحرف الأولى من الأبجدية الإغريقية
موازاة لذلك شدد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم أن الجائحة "لم تنته بعد"، وتابع بأن "الحقيقة هي أنه مازال يتعين علينا القيام بالكثير من العمل لإنهاء هذه الجائحة.. نحن نشعر بالتشجيع الشديد لاستمرار انخفاض الحالات والوفيات على الصعيد العالمي، ولكن سيكون من الخطأ الهائل أن يعتقد أي بلد أن الخطر قد زال".
ما يؤكد كلام تيدروس أدهانوم، أنه وفي المملكة المتحدة على سبيل المثال، أعلن البروفيسور رافي جوبتا، العضو بالمجموعة المعنية بمواجهة تهديدات الفيروس التنفسي الجديدة والناشئة، أمس الاثنين عن رصد " بداية " لموجة تفشٍ ثالثة للفيروس، وذلك رغم أن أكثر من 60 بالمائة من السكان تلقوا على الأقلجرعة واحدة من اللقاح.
و.ب/ (أ ف ب، أ ب)
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في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!
في الهدوء تكمن القوة
أدى الطلب القوي على لعبة البازل (الألغاز) أثناء جائحة كورونا إلى زيادة نمو في هذا القطاع عام 2020. ومقارنة مع 2019 ارتفعت المبيعات لدى شركة رافينسبورغ العملاقة بنسبة 20 في المائة إلى 632 مليون يورو. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنه تم تجاوز سنة الأزمة بنجاح. وباعت الشركة أكثر من 28 مليون لعبة ما يعادل نحو 32 في المائة أكثر من السنة قبلها.
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في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!
عندما تسير القطارات في الأقبية
طفرة حتى في إنتاج المجسمات النموذجية المحبوبة في البلاد والتي لها أنصار مشهورون، مثل وزير الداخلية هورست زيهوفر الذي يعبر هنا عن فرحته بنموذج قطار سريع. والشركة المتألقة في بناء نماذج القطارات ميركلين حققت في نوفمبر 50 في المائة أكثر من الطلبيات مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية. ومنذ الإغلاق الأول حققت الشركة زيادة في المبيعات.
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في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!
حتى الحركة الرياضية لها تكاليفها
حقيقة تقول إن من يحافظ على رشاقة الناس يحقق الربح. وبما أن صالات الرياضة ظلت مغلقة أثناء الجائحة، فإن لوازم رياضة كمال الأجسام سجلت أرقاما عالية. وكما أفاد مكتب الاحصائيات الاتحادي فإن عشاق الرياضة صرفوا في ديسمبر 13.1 في المائة أكثر من المال لاقتناء تلك اللوازم.
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في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!
انتعاش سوق الدراجات الهوائية
منذ الصيف بقي الكثير من الناس الذين أرادوا شراء دراجة هوائية جديدة بدون نتيجة: لم تعد هناك دراجات معروضة للبيع. وحسب استطلاع للرأي ارتفعت نسبة المواطنين الذين يسوقون دراجة هوائية مقارنة مع السنة قبلها من 17 إلى 22 في المائة. والكثير منهم حسب الدراسة يريدون استعمال الدراجة بعد الأزمة.
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في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!
اكتشاف الطبيعة
أثناء الجائحة تبين أن التجول في الطبيعة من الأنشطة البارزة في الأزمة. "التجول كنشاط رياضي فردي في الطبيعة يشهد طفرة بسبب الجائحة"، كما يفيد اتحاد التجول الألماني. وهذا التطور يكفي لبيع ما يكفي من لوازم التجول كالأحذية لتحقيق ربح في العائدات.
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في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!
الاجتهاد في البيت
وعندما يعود المتجولون وسائقو الدراجة إلى بيوتهم، فإنهم يرون ربما حاجة لتحسين مسكنهم. وهذا يضمن لمتاجر لوازم البناء طفرة. فمتاجر هورنباخ مثلا أعلنت في الربع الثالث من عام 2020/21 زيادة في العائدات بنسبة 20.3 في المائة. ويُتوقع تحقيق زيادة من 13 إلى 17 في المائة للسنة كلها.
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في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!
هذا يجب أن يحضر تحت شجرة عيد الميلاد
دعوة هذا الرجل اللطيف في الصورة استجاب لها عدد كبير من الناس عالميا وفي المانيا. وبما أنه لا يُعرف كيف يتم صرف المال، فوجب أن يكون هاتفا ذكيا في عيد الميلاد. والنتيجة هي أن شركة ايبل باعت في الثلث الرابع 90 مليون جهاز ـ وهذا ما رفع مستوى المبيعات لأول مرة ليتجاوز حدود 100 مليار دولار.
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في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!
اللعب على الأريكة
في أيامي الماضية (وهذا مر عليه وقت طويل) كنا نقوم بذلك فقط عندما يكون الوالدان في السينما. واليوم نساهم باللعب في زيادة الناتج القومي المحلي باقتناء ألعاب. لأن بلاي ستيشن أو إكس بوكس ليست بدون مقابل مادي.
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في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!
أولا يأتي الجوع ثم الندم
وحتى الناس الذين يلعبون أو يتفرجون على التلفزة على الأريكة يصيبهم الجوع ـ ومن أجل ذلك توجد خدمات التوصيل التي تحقق حاليا عائدات قوية. فهي تقوم بإيصال البيتزا والهامبورغر وسوشي وأكلات شهية أخرى إلى البيوت. وهذا شيء جميل، لأن هذه الشريحة من الناس ستبحث بعد الجائحة عن صالات اللياقة البدنية والمساهمة مرة أخرى في عجلة النمو.