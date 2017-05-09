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ألعاب الكومبيوتر

ألعاب الكومبيوتر هي ألعاب مبرمجة بواسطة الحاسوب ويمكن لألعاب الكومبيوتر أن تعمل على أجهزة خاصة توصل بالتلفاز أو أجهزة محمولة أو الهاتف النقال.

تختلف أنواع ألعاب الكومبيوتر، فمنها ألعاب منصات ومنها ألعاب مغامرة وألعاب تصويب ورياضة وآكشن ومحاكاة. هذا بالإضافة إلى ألعاب الويب التي تلعب عبر الإنترنت وهي غالباً ألعاب جماعية، حيث يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين من مختلف المناطق. مع تطور ألعاب الكومبيوتر أصبح تصميم هذه الألعاب يتطلب فريق كبير من المبرمجين. وتستضيف مدينة كولونيا سنويا معرض ألعاب الكومبيوتر" غيمز كوم" ويستمر هذا المعرض الضخم لمدة خمسة أيام ،حيث تتنافس مئات الشركات الكبرى مثل سامسونغ، مايكروسوفت، سوني، نينتيندو، وغيرها من الشركات العالمية في تقديم آخر منتجاتها في مجال التقنية الحديثة وألعاب الكومبيوتر.

Zwei wissenschaftliche Mitarbeiter des Leibniz-Instituts für Neurobiologie in Magdeburg werten am Freitag (11.02.2005) Bilder einer Untersuchung am stärksten Kernspintomographen Europas aus, der zuvor erstmals am Menschen getestet wurde. Wissenschaftler wollen mit Hilfe des Gerätes, das Prozesse im Inneren des Gehirns sichtbar macht, Nervenkrankheiten wie Alzheimer, Multiple-Sklerose und Epilepsie erforschen. Kernstück der 9,2 Millionen Euro teuren Anlage ist ein vier Meter langer und 32 Tonnen schwerer Ganzkörper-Magnet. Das erzeugte Magnetfeld hat eine Stärke von 7 Tesla und ist damit 140 000 mal stärker als das der Erde. Kernspintomographen mit dieser Technologie wurden laut Institut bislang nur in den USA genutzt. Gängig sind Kernspintomographen mit 1,5 bis 3 Tesla Stärke. Foto: Jens Wolf/lah (zu lah 4343 vom 11.02.2005) +++(c) dpa - Report+++

تحقيق- الصور وبعض الألوان تسبب الصرع ! 09.05.2017

بات معروفا لدى العلماء والأطباء أنّ بعض الصور المتوهجة الموجودة في التلفاز أو ألعاب الكومبيوتر قد يكون لها تأثيرات على البشر المعرضين للإصابة بالصرع الناتج عن الحساسية تجاه الصور. الجديد ان الحساسية غالبا سببها صور ثابتة
GERMANY - AUGUST 17: A Visitor try out a VR game at the Sony Play Station stand at the Gamescom 2016 gaming trade fair during the media day on August 17, 2016 in Cologne, Germany. Gamescom is the world's largest digital gaming trade fair and will be open to the public from August 18-21. (Photo by Sascha Schuermann/Getty Images) Copyright: Getty Images/S. Schuermann

آخر صيحات ألعاب الكومبيوتر في معرض "غيمز كوم" 17.08.2016

أنطلق الأربعاء معرض غيمز كوم لألعاب الكمبيوتر في مدينة كولونيا الألمانية والذي تعرض فيه مئات الشركات آخر منتجاتها في مجال التقنية الحديثة وألعاب الكومبيوتر. المعرض الذي من المتوقع أن يزوره نصف مليون شخص، يستمر خمسة أيام.
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برامج تشبه ألعاب الكومبيوتر لتحفيز الموظفين 14.10.2014

رصد بعض الخبراء إمكانية الاستفادة من وسائل التحفيز التي يستخدمها مطورو ألعاب الكمبيوتر، لكي يجعلوا الموظفين يبذلون أقصى جهد لتحقيق أفضل نتائج ممكنة والتفوق على منافسيهم.
ILLUSTRATION - Ein junger Mann spielt am Dienstag (11.08.2009) in Frankfurt am Main das Handyspiel Sling Shot auf einem Apple IPhone. Die europäische Leitmesse für Computer- und Videospiele gamescom findet vom 19. bis 23. August 2009 zum ersten Mal unter neuem Namen in Köln statt. Neue Zielgruppen erreicht die Branche auch dank neuer Plattformen. Das iPhone und andere Smartphones mit Touchscreens haben einen Boom bei Handyspielen ausgelöst. Und anders als auf stationären Geräten werden dafür zumindest ein paar Euro bezahlt. Foto: Julian Stratenschulte dpa (zu dpa-Themenpaket Computerspiele-Messe gamescom vom 12.08.2009) +++(c) dpa - Report+++

ثلث المراهقين يقضون ساعتين فأكثر مع الألعاب الإلكترونية 03.09.2014

يقضي ثلث الأطفال والمراهقين ساعتين أو أكثر مع ألعاب الكومبيوتر بحسب دراسة حديثة. الدراسة توصلت أيضا إلى أن نحو 70 في المائة من الشباب يمتلك أجهزة الألعاب.