ألعاب الكومبيوتر هي ألعاب مبرمجة بواسطة الحاسوب ويمكن لألعاب الكومبيوتر أن تعمل على أجهزة خاصة توصل بالتلفاز أو أجهزة محمولة أو الهاتف النقال.

تختلف أنواع ألعاب الكومبيوتر، فمنها ألعاب منصات ومنها ألعاب مغامرة وألعاب تصويب ورياضة وآكشن ومحاكاة. هذا بالإضافة إلى ألعاب الويب التي تلعب عبر الإنترنت وهي غالباً ألعاب جماعية، حيث يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين من مختلف المناطق. مع تطور ألعاب الكومبيوتر أصبح تصميم هذه الألعاب يتطلب فريق كبير من المبرمجين. وتستضيف مدينة كولونيا سنويا معرض ألعاب الكومبيوتر" غيمز كوم" ويستمر هذا المعرض الضخم لمدة خمسة أيام ،حيث تتنافس مئات الشركات الكبرى مثل سامسونغ، مايكروسوفت، سوني، نينتيندو، وغيرها من الشركات العالمية في تقديم آخر منتجاتها في مجال التقنية الحديثة وألعاب الكومبيوتر.